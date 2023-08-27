20 практичных способов использования крахмала

Привычный многим крахмал обладает множеством полезных свойств. Время от времени он, конечно же, принимает участие в кулинарных экспериментах, но в остальное время стоит в баночке среди прочих непортящихся продуктов. А ведь этот волшебный белый порошок можно использовать в самых разных целях, о некоторых из которых вы даже не подозревали. Поверьте, эта статья заставит вас взглянуть на крахмал по-новому.
Помыть окна без разводов.
Крахмал — это природный абразив, который заметно облегчит мытье окон. К тому же он очень мелкий, так что если добавить его в чистящее средство для окон, то получите окна без разводов.
Отполировать столовое серебро.
Просто добавьте немного крахмала в воду, и ваше столовое серебро будет сиять и радовать глаз, как новое.
Убрать жирные пятна.
Чтобы избавиться от жирных пятен на ковре, посыпьте их крахмалом. Когда грязь впитается, просто пропылесосьте ковер. Если пятно особо сложное — используйте кашицу из крахмала и бензина (1:1).
Успокоить раздраженную кожу.
Если вы обгорели или вас укусило какое-то вредное насекомое, смешайте крахмал с водой и потрите этой смесью кожу. Когда все высохнет, вы почувствуете себя намного лучше. Крахмал не только богат кальцием, но и помогает справиться с раздражением кожи. Посыпьте крахмалом проблемные зоны, прежде чем надевать одежду.
Избавиться от неприятного запаха.
Если старые кроссовки попахивают, насыпьте в них крахмал и оставьте на ночь. Запах впитается. Перед тем как обуться, не забудьте высыпать крахмал!
Накрахмалить одежду.
Крахмал-спрей представляет собой аэрозоль, который облегчает процесс глажки, ароматизирует и смягчает белье. Чтобы не покупать это недешевое средство в магазине, можно взять дистиллированную воду, залить ее в пульверизатор и добавить туда крахмал из расчета 1 ст. ложка крахмала на 1 стакан воды. Также можно добавить туда ароматных трав или аромамасел. Когда крахмал растворится в воде, спрей готов к использованию.
Восстановить старую колоду карт.
Если ваши карты стали липкими, положите их в герметичный пакет с крахмалом, потрясите, сбейте крахмал, и — вуаля! — вы готовы идти ва-банк.
Восстановить испорченное кожаное изделие.
Этот лайфхак похож на фокус с ковром: просто посыпьте крахмалом грязное пятно на кожаной куртке или кожаном диване. Оставьте на ночь, а затем сотрите крахмал влажной тряпкой или бумажным полотенцем.
Сделать уникальную пудру для тела.
Смешайте крахмал с несколькими каплями любимого эфирного масла, хорошенько потрясите и получите быстрый результат — ароматную пудру для тела без каких-либо вредных ингредиентов.
Почистить старые плюшевые игрушки.
Положите любимого песика, мишку или кто там у вас в бумажный пакет с крахмалом. Потрясите и оставьте на ночь. Утром просто пройдитесь по игрушке пылесосом, и она станет как новая!
Приготовить вкусный омлет.
Насыпьте немного крахмала в яйца, прежде чем взбивать их, и вы заметите значительную разницу. Яичница будет похожа на маленькие яичные облачка.
Обновить деревянную мебель.
Смешайте равное количество крахмала и воды и используйте эту смесь для чистки грязной деревянной мебели.
Освежить старые книги.
Старые книги — произведения искусства, но с годами в них въедается множество запахов. Немного крахмала поможет это исправить.
Сделать уникальный сухой шампунь.
Посыпьте крахмалом корни волос и просто расчешите, если нет времени идти в душ!
Обработать скрипучие полы.
Посыпьте крахмалом пол, подметите его, и крахмал заполнит все трещинки. Это поможет снизить уровень громкости скрипящих полов с оглушительного до терпимого.
Успокоить раздражение от подгузника.
Искупайте своего малыша в ванне с крахмалом, и раздражение кожи от подгузника как рукой снимет.
Сделать соус гуще.
С помощью крахмала можно загустить соус. К тому же он не содержит глютена!
Крахмал поможет в уходе за животными.
Крахмал можно использовать при груминге домашних питомцев по принципу сухого шампуня: его нужно нанести на шерсть, после чего расчесать ее щеткой. Грязь отойдет вместе с крахмалом.
Естественный дезодорант для спортивного зала (и не только).
Если вы предпочитаете натуральные гигиенические средства, помажьте подмышки медицинским спиртом для блокирования запаха, а затем посыпьте крахмалом, чтобы кожа оставалась сухой. И никаких химикатов!
Спасти слипшийся зефир.
Если зефир в пакете слипся, нужно добавить немного крахмала и взболтать. В результате сладкое лакомство разъединится без ущерба для вкуса и формы.
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