Как раздеваться в спальне: инструкция 1937 года для жен

Кажется, современные женщины знают 1000 и 1 способ соблазнения мужчин и не нуждаются в каком-либо руководстве. Да, возможно, в том, как соблазнить мужчину, современной женщине нет равных, но как насчет уже соблазненной особи мужского пола, то есть мужа?







А зачем, спрашивается, соблазнять мужа, если он уже муж? Вопрос, конечно, интересный, но ведь этого самого мужа нужно еще и радовать, а также разжигать в нем огонь любви и страсти.



Еще в далеком 1937 году журнал Life выпустил руководство о том, как правильно и неправильно раздеваться перед мужем.







В 1937 году на Манхэттене профессор социологии Ален Гилберт открыл так называемую «Школу раздевания» для жен, в которой обучали искусству правильного обнажения перед мужем.



Журнал Life даже выпустил руководство, в котором демонстрировался правильный и неправильный вариант раздевания.











В числе преподавателей были две бурлеск-танцовщицы: Джун Сент-Клер (справа), которая показывала, как жена должна раздеваться, и Конни Фонзалу (слева), которая показывала, как раздеваться не следует.











«Хорошие спальные манеры имеют большое значение для семейного счастья, когда медовый месяц закончился и началась семейная жизнь».











Гилберт заявлял, что в его обучающем классе уже 48 женщин, каждая из которых заплатила по 30 долларов за шесть занятий, что эквивалентно теперешним 500 долларам.

Как правильно снимать чулки.По мнению Гилберта , многие браки разваливались потому, что жена вела себя небрежно в постели и у постели.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)