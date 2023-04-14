7 доказательств, что «варвары» галлы опережали «цивилизованных» римлян в развитии

Галлы были выдающимися ремесленниками

Галлы ткали потрясающие ткани, которые пользовались на античном рынке высоким спросом.

Однополые связи не были насилием

Корабли галлов были лучше, чем у римлян

По одной из версий, римлянам понадобилось завоёвывать галлов именно ради их технологий.

Человеческие жертвы были не так часты, как утверждал Цезарь

Женщины галлов чувствовали себя свободнее римлянок

Многие женщины, которые видели римляне в поселениях галлов, были бесправными рабынями, но зато свободные женщины обладали правами, о которых римлянки практически всю историю и мечтать не могли.

Галлы использовали более продвинутую денежную систему

Галльская золотая монета с изображением кабана.

У галлов было очень развитое сельское хозяйство

Несомненно, римляне кое-что подарили галлам