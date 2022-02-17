Идеи для сада и огорода, которые облегчат работы и сэкономят время

Работы в саду требуют больших затрат сил и времени. И для того чтобы облегчить себе задачу, дачники придумывают гениальные изобретения: устройства для выращивания лука без земли, оригинальные средства полива, приспособления для прополки грядок и другие полезные вещицы.

Среди этих идей вы, наверняка, найдете несколько вариантов, которые помогут в саду и на огороде в этом году.































































































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