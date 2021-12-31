20 бесподобных подсказок на все случаи жизни

Предлагаем вашему вниманию список полезных советов, которые достаточно один раз прочитать и выбрать то, что вам может понадобиться. А запоминать необязательно: в нужный момент нужный лайфхак сам придёт на ум!



1. Сон без одежды — очень полезная штука. На коже становится меньше угрей. Да что там — замедляется процесс старения!



2. Повторяйте «язык тела» человека, с которым разговариваете: он заметит это на бессознательном уровне и станет внимательнее слушать то, что вы говорите.



3. Сушите руки правильно! Бумажное полотенце уменьшает количество бактерий на руках на 45–60%. А вот любимая многими сушилка может увеличить их количество на 255% — потому что в создаваемом ей тепле и сырости бактерии чувствуют себя абсолютно вольготно.







4. Если вы оказались в горящем здании, опуститесь на пол. Пригодный для дыхания воздух будет именно там.



5. Хотите сохранить свой бронзовый загар зимой? Ешьте больше мяса и молочных продуктов. Ваше тело начнет активнее вырабатывать меланин, и загар никуда не денется.



6. Нужно поработать ночью? Задержите дыхание — настолько, насколько возможно, затем медленно выдохните. Такая дыхательная практика заставит ваше сердце биться чаще, кровь «разогреется», вы «проснётесь» и сможете по-настоящему приступить к своим делам.

7. Если вы припаркуете свой автомобиль передом к востоку, утром восходящее солнце будет абсолютно бесплатно «размораживать» обледеневшее ветровое стекло.8. Не можете заснуть? Поморгайте глазами как можно чаще в течение минуты. Усталость глаз поможет вам наконец-то оказаться в объятиях Морфея.9. Под рукой не оказалось открывашки, и нечем открыть бутылку пива? Сделайте свою собственную открывашку из… листа бумаги! Вот так:10. Да, смотреть в глаза — это нелегко. Но всё-таки делайте это. Ведь такой «визуальный» контакт — лучший способ заставить собеседника воспринимать вас всерьез.11. Учитесь или работаете дома? Не снимайте обувь. Ваш мозг будет уверен, что вы заняты и спешите — и добиться желаемого результата будет куда проще.12. Всего один «ленивый» выходной в неделю поможет вам снизить уровень стресса, нормализовать давление и сердцебиение.13. Смех — действительно лучшее лекарство. Недавно исследователи установили, что он повышает уровень активности антител в организме человека на 20% и тем самым помогает бороться с вирусами и раковыми клетками.14. Надо что-то «накреативить»? Найдите помещение , оформленное в зеленых тонах, или просто посмотрите на что-то зелёное.15. Чтобы очень быстро доехать на лифте до нужного этажа, попробуйте одновременно нажать две кнопки — «Закрыть двери» и номер этажа. Лифт пропустит все этажи и остановится только на «вашем».16. Если вы купили что-то на Amazon, и в следующие 30 дней цена снизилась, напишите в службу поддержки — они компенсируют разницу!17. Для тех, у кого болит голова. Возьмите лимон, разрежьте его пополам и натрите лоб. Скорее всего, головная боль уйдет.18. Если вы собрались в зоопарк, оденьтесь в те же цвета, что и сотрудники учреждения. Животные не будут шарахаться от вас — наоборот, они подойдут к вам и вашему малышу поближе.19. Обледенел автомобильный замок? Полейте область вокруг него антисептиком для рук. Содержащийся в нем спирт уничтожит слой льда почти мгновенно.20. Секрет отношений, которыми довольны оба партнера: не 50/50 , а 60/40. Каждый должен давать чуть больше и ожидать чуть меньше.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)