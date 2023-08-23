Исламская архитектура с британским акцентом: Секреты центральной мечети в Кембридже

Центральная Кембриджская мечеть соединила европейские и мусульманские традиции в архитектуре.
Слово «мечеть» у европейца уж никак не ассоциируется с Кембриджем, а зря. Времена меняются, и вот уже в этом историческом британском месте появилось грандиозное сооружение для мусульман, ведь приверженцев этой религии здесь становится все больше. У Кембриджской мечети уникальный дизайн, её украшают резные геометрические деревянные элементы и она может вместить около тысячи верующих. В общем, это мечеть XXI века.
Проект всего комплекса (макет). /Фото:Morley von Sternberg
Проект ультрасовременной мечети создал в 2008-м доктор Тимоти Уинтер, принявший ислам 40 лет назад. Практически все работы – а на строительство было потрачено 23 миллиона фунтов стерлингов – финансировались благотворителями. Автора самой идеи и главного архитектора проекта Дэвида Маркса уже нет в живых, но его детище продолжает претворяться в жизнь – Маркс хотел отойти от типично османского стиля в дизайне мусульманского заведения и построить уникальную мечеть, вписывающуюся в британский ландшафт, и его последователям это удалось.
Мечеть отлично вписалась в ландшафт. /Фото:Morley von Sternberg
Центральная мечеть Кембриджа – не только важный религиозный объект для мусульман, община которых здесь быстро растет (при Кембридже даже работают Центр по изучению исламских дисциплин и Исламский колледж). Это прежде всего инновационный и довольно смелый архитектурный проект по интеграции религиозного заведения в реалии XXI века.
Молитвенный зал. /Фото:Morley von Sternberg Female ablutions
Архитекторы мастерской Маркса Барфилда объединили последние разработки в области цифрового производства и пассивных устойчивых технологий, не утратив уважения к исламской геометрии в зодчестве. Мечеть построена, опираясь одновременно и на мусульманские, и на британские архитектурные традиции. Для оптимизации геометрии проекта была привлечена швейцарская фирма, которая разработала сложный 3D-проект.
Внутренние помещения на этапе постройки. /Фото:ummet.kz
Подъезд к новой центральной мечети проходит по оживленной Милл-Роуд в промышленно-жилой части юго-восточного Кембриджа. Дорога, некогда проселочная и названная в честь давно заброшенной ветряной мельницы, застроена непримечательными одно- и двухэтажными кирпичными домами и пестрит витринами магазинчиков. Учитывая это, мечеть спроектировали так, чтобы она не выглядела вызывающе на этом фоне, а деликатно «приветствовала» посетителей, для чего архитекторы использовали ряд нюансов – например, прилегающий к зданию уютный сад. Религиозное сооружение окружено аллеями из стройных кипарисов и лип.
Дизайн умиротворяет, здесь приятно просто отдохнуть и поразмышлять. /Фото:Morley von Sternberg
Ландшафтный дизайн и сады – результат сотрудничества между Эммой Кларк и ландшафтным дизайнерским бюро Urquhart & Hunt, и это опять же встреча традиционных исламских принципов сада и британского стиля в посадке зеленых насаждений. Центральный восьмиугольный каменный фонтан окружен дубовыми скамейками, цветными садовыми клумбами и тенистыми деревьями.
Далее следует ряд замысловатых несущих колонн, поддерживающих просторный портик. Эти 30 колонн разбиваются на линии-лучи, которые переплетаются, формируя геометрический узор потолка. Каждый из потолочных сводов обрамляет окулюс, который фильтрует прямой солнечный свет, попадающий в здание, и в то же время содержит вентиляционные каналы, скрытые внутри ободков. Колонны, идущие от портика до атриума и молитвенного зала, усиливают ощущение структурированности и стабильности. Они и впечатляют своей монументальностью, и в то же время создают атмосферу для спокойного созерцания, не привлекая к себе излишнего внимания.
Атриум с мраморным полом. /Фото:Morley von Sternberg
Ранее, до покупки этого участка в 2008 году мусульманским академическим трестом, возглавляемым Юсуфом Исламом, более известным на международном уровне как фолк-музыкант Кэт Стивенс, и местным Кембриджским академиком Тимом Уинтером, здесь был склад универмага Роберта Сэйлаи. Также в разное время здесь находились цементно-известковый завод, лесопилка, литейный завод и бензоколонка. Эта смешанная история использования территории потребовала некоторой рекультивации почвы.
Исторически считается, что исламская мечеть должна быть адаптирована к культурным и климатическим условиям окружающей среды, в которой она построена. Центральная мечеть Кембриджа, безусловно, подтверждает это правило.
Интересный ракурс. /Фото:building.co.uk
Мечеть XXI века. /Фото:twimg.com
Мечеть Bait Ur Rouf Марины Табассум в Бангладеш, австралийский Исламский центр Гленна Муркатта в Мельбурне (лауреат Притцкеровской премии) и мечеть Punchbowl Анджело Кандалепаса в Сиднее – все они адаптированы не только к местным условиям, но и к новым технологиям и современным культурным изменениям. Кстати, одним из показателей этого является расширение участия женщин в вышеупомянутых проектах – особенно в Кембриджской Центральной мечети.
Помещение для омовения женщин. /Фото:Фото:Morley von Sternberg
Женщины на богослужении в открывшейся мечети. /Фото:kazislam.kz
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