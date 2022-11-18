Как приготовить вкуснейшие постные котлеты: 6 рецептов из самых доступных продуктов

Нет ничего вкуснее сочных, нежных, ароматных и румяных котлет. И совсем не обязательно готовить их из мяса. На кухне практически каждой хозяйки предостаточно различных продуктов, которые станут прекрасной альтернативой любимой многими классики: крупы, овощи, бобовые и многое другое – то, что однозначно пригодится для приготовления постных котлеток на любой вкус.
1. Гречневые
Гречневые котлеты. \ Фото: bing.com.
Из гречки можно приготовить не только суп и молочную кашу, а и невероятно вкусные котлеты, которые по вкусу не будут уступать мясным или грибным.
Ингредиенты:
• Крупа гречневая – 1 стакан;
• Лук белый или красный крупный – 1 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Картофель среднего размера – 1-2 шт;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Котлеты из гречки. \ Фото: dondeir.com.
Способ приготовления:
• Гречневую крупу отварить в слегка подсоленной воде до полуготовности;
• Откинуть на дуршлаг и остудить;
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить две-три минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить и натереть на самую крупную тёрку;
• Выложить в сковороду к луку;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-шесть минут, периодически помешивая;
• Выложить в миску и остудить;
• Картофель вымыть;
• Очистить;
• Натереть на крупную тёрку;
• Отжать лишнюю влагу;
• Натёртый картофель смешать с гречневой крупой и овощной зажаркой;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать и перебить блендером до однородной массы;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обжарить со всех сторон до золотистого цвета на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать к столу с гарниром или как самостоятельное блюдо со свежей зеленью, соусом, кетчупом, горчицей или сметаной.
2. Рисовые
Рисовые котлеты. \ Фото: th.bing.com.
Рисовые котлеты – ещё один прекрасный вариант, который придётся по вкусу всему семейству. Блюдо получается очень сытным и аппетитным, а если подать его с овощами, то очередь за добавкой выстроится в считанные минуты.
Ингредиенты:
• Крупа рисовая (лучше всего подойдёт круглый рис) – 1,5 стакана;
• Лук белый крупный – 1 шт;
• Морковка среднего размера – 1 шт;
• Мука пшеничная – 6-8 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Котлеты из риса. \ Фото: soycocinillas.es.
Способ приготовления:
• Рис отварить до полной готовности в слегка подсоленной воде;
• Откинуть на дуршлаг и дать хорошенько остыть;
• Лук очистить;
• Как можно мельче нарезать (при желании можно натереть на тёрку);
• Обжарить три-четыре минуты на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Высыпать к луку на сковороду;
• Хорошенько перемешать;
• Готовить пять-семь минут, периодически помешивая;
• Выложить в миску и дать остыть;
• Зажарку смешать с отварным рисом;
• Всыпать пару столовых ложек муки;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Руки смочить в очень холодной воде и сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Каждую из них обвалять в муке;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать к столу со свежей зеленью, овощами или любимыми соусами.
3. Капустные
Капустные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Капуста – универсальный продукт, из которого можно приготовить абсолютно любое блюдо от пюре и супов до хрустящих котлет, которые так и манят своей румяной корочкой.
Ингредиенты:
• Капуста обычная – кочан на 1,5-2 кг;
• Лук белый крупный – 2 шт;
• Картошка среднего размера – 2 шт;
• Манка – 6-8 ч.л;
• Мука – 0,5 стакана;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлеты из капусты. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить и мелко нашинковать;
• Выложить в большую кастрюлю;
• Залить кипятком так, чтобы вода покрыла капусту на два-два с половиной пальца;
• Накрыть крышкой и оставить примерно на полтора часа;
• Затем слить жидкость;
• В сковороде разогреть пару столовых ложек подсолнечного масла;
• Выложить капусту;
• Накрыть крышкой и тушить около пятнадцати-двадцати минут на среднем огне, время от времени помешивая;
• Лук очистить;
• Нарезать тонкими полукольцами;
• Обжарить пять-шесть минут на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Картофель вымыть, очистить и натереть на мелкую тёрку;
• Лишнюю жидкость отжать, а картофельную массу смешать с обжаренным луком;
• После добавить тушенную капусту, манку и просеянную через мелкое сито муку;
• Сдобрить солью и смесью молотых перцев;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Руки смочить в холодной воде;
• Сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обжарить до золотистой корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать со свежей зеленью, овощами, соусами или сметаной.
4. Овсяные
Овсяные котлеты. \ Фото: i.pinimg.com.
Овсяные котлеты нисколько не уступают мясным или грибным. Сочные, нежные и ароматные, они радуют своим ярким насыщенным вкусом.
Ингредиенты:
• Овсянка (хлопья) быстрого приготовления – 100 г;
• Вода – 0,5 стакана;
• Лук белый среднего размера – 1 шт;
• Картошка среднего размера – 1 шт;
• Соль – по вкусу;
• Грибная приправа – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Чеснок сушёный – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Котлетки из овсянки. \ Фото: vimcojim.cz.
Способ приготовления:
• Овсянку насыпать в глубокую миску и залить кипятком;
• Накрыть крышкой или тарелкой;
• Запарить, оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Лук очистить;
• Натереть на самую мелкую тёрку;
• Картофель вымыть, очистить и натереть на крупную тёрку;
• Овсянку смешать с луком и морковью;
• Приправить сушёным чесноком, грибной приправой, солью и смесью перцев;
• Перемешать до однородной массы;
• Дать настояться около пятнадцати минут;
• Руки смочить в холодной воде и сформировать небольшие равномерные котлеты;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на подсолнечном масле;
• Подавать к столу с соусами, сметаной или кетчупом;
• При желании можно посыпать свежей петрушкой, кинзой или укропом.
5. Нутово-кабачковые
Котлеты из нута и кабачков. \ Фото: i.pinimg.com.
Ароматные, пряные и в меру пикантные – то, что можно сказать про котлетки из нута и кабачков.
Ингредиенты:
• Кабачки среднего размера – 5 шт;
• Нут в банках – 1 шт (примерно 200-250 г);
• Имбирь свежий – 1-1,5 см;
• Перец чили маленький – 1 стручок;
• Шпинат свежий – 1 пучок (средний);
• Мука пшеничная – 0,5 стакана;
• Карри – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Лайм – 1 шт;
• Йогурт греческий – для подачи;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Кабачково-нутовые котлетки. \ Фото: prekrasnaja.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Натереть на крупную тёрку;
• Откинуть на дуршлаг;
• Оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Затем отжать лишнюю жидкость, а мякоть выложить в глубокую миску;
• Нут размять вилкой (предварительно слив с него жидкость);
• Добавить к кабачкам;
• Имбирь очистить и натереть как можно мельче;
• Высыпать в миску к остальным ингредиентам;
• Шпинат вымыть, просушить и мелко-мелко нарезать;
• Перец чили измельчить;
• Смешать со шпинатом и отправить в миску к кабачкам с нутом;
• Приправить солью, смесью перцев и карри;
• Всыпать муку;
• Хорошенько перемешать до однородной массы;
• Миску накрыть крышкой, тарелкой или плёнкой;
• Отправить в холодильник на тридцать-сорок минут;
• Из получившейся массы сформировать небольшие котлетки;
• Обжарить до золотистого цвета со всех сторон на подсолнечном масле;
• Подавать с йогуртом, сдобренным соком лайма.
6. Булгурные
Котлеты из булгура. \ Фото: google.com.
Котлеты из булгура – блюдо, которое насыщает организм за считанные минуты, не вызывая при этом тяжести и дискомфорта.
Ингредиенты:
• Булгур – 1,5 стакана;
• Лук фиолетовый крупный – 1 шт;
• Оливковое масло – для жарки;
• Паста томатная (можно заменить соусом или томатным соком) – 1,5-2 ст.л;
• Кумин молотый – по вкусу;
• Паприка не копчёная – по вкусу;
• Хлопья чили – по вкусу;
• Лук зелёный – 1 небольшой пучок;
• Микс зелени (петрушка, укроп, кинза) – 1 небольшой пучок;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Мята свежая (можно заменить сушёной) – 4-5 листиков или 1 ч.л;
• Соль – по вкусу.
Котлетки из булгура с зеленью. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Булгур несколько раз промыть под холодной проточной водой;
• Затем залить тёплой водой и оставить на пятнадцать-двадцать минут;
• Слить воду и отварить крупу до готовности (согласно инструкции на упаковке);
• Лук вымыть, просушить, мелко нарезать;
• Высыпать на сковородку и обжарить одну-две минуты на небольшом количестве оливкового масла;
• Затем выложить готовый булгур, добавить остатки масла, залить небольшим количеством тёплой воды так, чтобы жидкость покрыла на полтора-два сантиметра;
• Тушить на среднем огне семь-восемь минут;
• Зелень вымыть и просушить;
• Мелко нарезать;
• Добавить к булгуру;
• Мяту вымыть, измельчить, добавить к остальным ингредиентам (или всыпать сухую мяту);
• Выложить томатную пасту;
• Сдобрить кумином, хлопьями чили, паприкой, смесью молотых перцев, солью;
• Перемешать до однородной массы;
• Готовить около семи минут;
• Получившуюся массу остудить до комнатной температуры;
• После сформировать небольшие равномерные котлеты (смачивая руки в холодной воде);
• Обжарить до румяной корочки со всех сторон на оливковом масле;
• Подавать с любым соусом или сметаной.
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