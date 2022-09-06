Как доработать автомобиль своими руками и избежать штрафа со стороны ГИБДД

Автомобильный тюнинг/ Фото: mag.auto.ru
Многие владельцы после покупки автомобиля стремятся его усовершенствовать. Причины для тюнинга у всех разные: одним не нравится свет фар, другим – экстерьер машины, третьим – тормозная система. Большинство водителей при этом забывают, что не все можно менять. Любое несанкционированное переоборудование считается нарушением и наказывается штрафом. Но есть несколько вариантов, как доработать автомобиль своими руками и избежать проблем с ГИБДД.
Переделки и легализация
Какие переделки машины вполне легальны с точки зрения закона?/ Фото: bycars.ru
Множество видов самовольного тюнинга необходимо согласовывать. Легализации не потребуется, если устанавливать сертифицированные детали, которые не меняют габариты автомобиля. В этом случае замена может считаться восстановительным ремонтом.
Разрешение потребуется для установки нештатных двигателей, подвесок, выхлопной системы, светодиодных или ксеноновых ламп, газового оборудования и других элементов, не предусмотренных производителем. Словом, прежде чем заняться самостоятельной доработкой своего ТС, надо проверить список разрешенных деталей, узлов и элементов.
1. Фары и яркость света
Фары Хендай Солярис/ Фото: avtoexperts.ru
Бывает так, что доработка автомобиля – не прихоть владельца, а жесткая необходимость. Достаточно вспомнить Hyundai Solaris до рестайлинга. Его часто и справедливо критиковали за плохое качество головного света, так как это приводило к повышенному риску аварийности в темное время суток. Поэтому автовладельцы были вынуждены искать способ, как переделать оптику и не нарушить закон.
Проблема решилась просто и остроумно. Дело в том, что в блок-фаре автомобиля установлен колпачок, закрывающий лампу. Его предназначение и на сегодняшний день многим неясно. Одни водители утверждают, что он стоит для декора, другие – для уменьшения засветки.
Если деталь снять, то свет фар усиливается. И, главное, не слепит глаза встречным водителям, поскольку колпачок не изменяет светотеневую границу. Даже без него фары дают четкую галку без засветов сверху.
Другой способ усилить яркость света – проверить и почистить проводку. Со временем контакты неизбежно окисляются, из-за коррозии падает напряжение, и свет тускнеет.
Для начала, надо измерить напряжение аккумулятора, затем – в местах подключения фар. Если разница составляет больше 0,2-0,3 V, – можно ставить реле для усиления яркости. С его помощью фары будут подзаряжаться от аккумулятора, что надолго решит проблему тусклого света.
2. Фаркоп и багажник
Автомобильный фаркоп/ Фото: techautoport.ru
Самостоятельно поставить фаркоп и не заработать штраф получится, если производитель допустил в конструкции машины возможность использования буксировочного устройства.
Но и тут нужно определиться, что это будет: кустарное приспособление или сертифицированное изделие. В первом случае автовладелец гарантированно получит проблемы с ГИБДД, а во втором – все будет соответствовать законным требованиям. Особенно при наличии подтверждающего документа.
Но если в машине не предусмотрены крепления для буксирующего устройства, то их установку придется легализировать.
То же самое касается багажника на крыше. Его можно установить без разрешения соответствующих органов при совпадении нескольких условий. А именно: если в конструкции изначально предусмотрено посадочное место, и есть рейлинги, а выбранная модель вещевого бокса отвечает требованиям сертификации вашего автомобиля.
В противном случае придется заняться бюрократической волокитой, чтобы в дальнейшем избежать штрафа.
Допустимой доработкой считается также установка на багажник дополнительной пружины или замена имеющихся на более жесткие. Подобная операция особенно популярна у владельцев Hyundai Solaris и Chevrolet Cobalt, так как крышка багажника в таких авто открывается обычно не полностью или самопроизвольно распахивается. А после смены пружины проблема сразу исчезает.
3. Колеса
Нештатные автомобильные колеса/ Фото: aif.ru
Согласовывать установку нештатных колес и шин не понадобится, если их тип и размер есть в перечне разрешенных для вашей модели машины. Поэтому можете менять их без легализации и опаски заработать штраф. Но не забудьте проверить болты на соответствие требованию техрегламента. Если выбранные крепления отсутствуют в списке, придется ставить другие или брать разрешение на установку понравившихся.
4. Радиатор охлаждения вариатора
Радиатор охлаждения вариатора Nissan X-Trail T32/ Фото: nissan-vsem.ru
Поменять его на более мощный допускается без легализации. Он спасет дорогостоящий узел от перегрева в сильную жару или при больших нагрузках. Радиатор устанавливается взамен заводского, поэтому операция считается законной и не требующей специального разрешения.
5. Цвет автомобиля
Автомобили разных цветов/ Фото: avtoskill.ru
Поклейка пленки или перекраска не приведет к неприятностям, если цвет будет в точности соответствовать регистрационным данным. Проблемы могут возникнуть, если новый оттенок не совпадет с указанным в техпаспорте. Например, выбран золотистый, а в документах указан бежевый. Или по факту машина цвета лазури, а в ПТС – голубая или синяя.
6. Салон
Менять оплетку руля можно менять без разрешения/ Фото: drive2.ru
Разрешение не потребуется при установке дополнительной шумоизоляции, замене сидений и перетяжки обивки. То же касается декоративных элементов – например, подлокотников, чехлов и ковриков. Не вызовет проблем и дополнительная подсветка (на полу, дверных панелях, порогах машины). Допускается установка новой ручки переключения КПП, смена накладки на передней консоли.
В салоне запрещено менять подушки и ремни безопасности, убирать подголовники. Нельзя устанавливать руль другого размера – его диаметр должен точно соответствовать указанному производителем. А вот поменять оплетку можно и без разрешения.
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