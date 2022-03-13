Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце

Пицца из остатков картошки и всего, что под рукой.

Вот такую красоту можно приготовить буквально за 10 минут из всего, что осталось в холодильнике.

Картошку лучше нарезать кругами средней толщины.

Под крышкой получается сочнее.

Старайтесь промазать как можно больше долек.

Время для начинки.

Разбейте яйцо ровно посередине.

5 минут до ужина.

Аппетитно, не так ли?

Быстро и очень вкусно.

Ещё раз весь процесс пошагово.