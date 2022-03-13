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Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце


Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце

Пицца из остатков картошки и всего, что под рукой.

 

Всё в мире приходит и уходит, а вот кушать хочется всегда. Даже, когда совсем нет сил и желания готовить, да и ассортимент продуктов в холодильнике не блещет разнообразием. Оказавшись в подобной ситуации (а кто-то в неё живёт изо дня в день), не стоит звонить и заказывать пиццу. Как раз для такого случая пригодится вот этот рецепт на основе вчерашней картошки. Ведь остатки, как известно, ох, как сладки!

Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце

Вот такую красоту можно приготовить буквально за 10 минут из всего, что осталось в холодильнике.

 

Каждый студент знает простую истину: картошка сделает любое блюдо в сто раз вкуснее. И настолько же более сытным. Более того, из картошки можно приготовить всё, что угодно. Даже…пиццу! Которая по вкусу не уступит покупной и точно будет съедена до последней крошки – никаких тебе надкусанных корочек. Этот вариант пиццы называется «Бисмарк» и он очень популярен в качестве закуски в пабах Германии и Великобритании. А готовится буквально за 10 минут. Попробуем?

Для картофельной пиццы «Бисмарк» понадобятся:

1. 1 крупная картошка (или всё, что осталось с прошлого ужина);
2. 1/3 стакана томатной пасты;
3. 2 столовые ложки тёртого сыра (по канону нужно использовать пармезан, но тут уже зависит от запасов в холодильнике);
4. 1 яйцо;
5. 1 столовая ложка оливкового масла;
6. Для начинки: несколько кусочков сыра моцарелла, бекона и пара грибов для классического варианта; или же всё, чего душа пожелает, для варианта «по-своему».

Картошку лучше нарезать кругами средней толщины.

Картошку лучше нарезать кругами средней толщины.

 

На сковородке разогрейте оливковое масло и плотными рядами выложите картошку. Удобнее всего, если она будет порезана средними по толщине кружками.
Под крышкой получается сочнее.

Под крышкой получается сочнее.

 

Сверху посыпьте картошку тёртым сыром, накройте сковородку крышкой и в таком виде готовьте 5 минут на медленном огне.
Старайтесь промазать как можно больше долек.

Старайтесь промазать как можно больше долек.

 

Через 5 минут промажьте дольки томатной пастой.
Время для начинки.

Время для начинки.

 

Сверху выкладывайте грибы и моцареллу или же другую начинку по вкусу.
Разбейте яйцо ровно посередине.

Разбейте яйцо ровно посередине.

 

А прямо по центру будущей пиццы разбейте одно яйцо. Это – одна из главных фишек «Бисмарка».
5 минут до ужина.

5 минут до ужина.

 

Опять накройте крышкой и готовьте 5 минут на среднем огне.
Аппетитно, не так ли?

Аппетитно, не так ли?

 

Вот, что обнаружите на сковородке через пятиминутку.
Быстро и очень вкусно.

Быстро и очень вкусно.

 

Осталось положить кусочки бекона, ветчины или колбасы, посыпать перцем и наслаждаться.
Ещё раз весь процесс пошагово.

Ещё раз весь процесс пошагово.

 

Приятного аппетита!

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Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пицце

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Что делать с остатками вчерашней картошки: Блюдо, которое даст фору любой пиццеПодписаться на мой Instagram
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