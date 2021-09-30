Путешествия хороши всегда, но в некоторые места следует отправляться только в юности. Потом будет уже не то: не хватит смелости, свежести взгляда, да и просто сил и энергии. И то, что могло стать самым ярким впечатлением жизни, станет скучным, а то и неприятным экспериментом. Так что постарайтесь к 30 годам воткнуть флажки в эти точки на карте!
Поторопитесь! В этих местах вам непременно нужно побывать до 30 лет! планы на отпуск, приключения, путешествия
Летний лагерь для взрослых
Может, вы и не слышали о существовании таких лагерей, но они существуют! Именно в такой лагерь отправляла вас мама в детстве – а вы, не понимая собственного счастья, считали дни до возвращения домой. Вас так же распределят по корпусам и заселят в большие спальни с незнакомыми людьми. Вас будут гонять на прогулки по лесу и выводить на матчи в волейбол и на игру в водные догонялки. Вот только сигареты отбирать никто не будет, а алкоголь можно будет свободно приобретать в лагерном баре. Тут-то вы и оцените в полной мере те простые удовольствия, которые в детстве казались сплошной скукой. После 30 – уже не то: спартанский лагерный быт убьет всю радость непосредственного детского досуга.
«Купель дьявола»
На этом снимке – водопад Виктория в Замбии, который местные жители называют «гремящим дымом». В нескольких метрах от этих людей стена воды стометровой высоты с грохотом обрушивается вниз, на камни. А здесь вода вымыла в русле реки углублене, край которого удерживает воду, создавая своеобразную природную ванну. Купание в этой ванне, получившей название «купель дьявола» – ни с чем не сравнимое удовольствие, в котором нега мешается с опасностью, когда теплая ласковая вода в нескольких метрах от тебя превращается в ревущий поток. Если вы посмотрите на снимки из «купели дьявола», вы увидите сплошь молодые лица: тем, кто постарше, благоразумие мешает предаться столь острому удовольствию без задней мысли.
Октоберфест в Мюнхене
На фестиваль Октоберфест можно отправиться в любом возрасте. Но лишь в юности можно дать себе полную волю, не боясь перебрать и с утра проснуться в чужом гостиничном номере, на газоне или в полицейском участке, лишившись личных вещей, документов или чувства собственного достоинства. Нет, такие впечатления с радостью воспринимаются лишь в юности! Да и похмелье в молодом возрасте переносится гораздо легче. А ведь удовольствие от Октоберфеста – это не только вкусное пиво, случайные знакомства и нетрезвые веселые безумства! А просто и скучно попить немецкого нефильтрованного с друзьями можно и так.
Фестиваль Холи в Мумбае
Холи, или фестиваль красок – шестнадцатидневное празднество, во время которого индусы славят приход весны, рождение нового мира и божественную любовь. Ах да, и швыряют пакетики с красками прямо в толпу, так что к вечеру каждый участник переливается всеми цветами радуги. Но это никого не волнует: все поют, танцуют и веселятся вовсю. Подобное всеобщее братание под дождем красок весело, лишь пока ты молод; в возрасте благоразумия оно обычно вызывает лишь желание срочно бежать в душ.
Новый год на Таймс сквер
Только представьте себе: на улице холодно, как в морозилке, вокруг вас толпа народа, выкрикивающая что-то на разных языках , все пьяны, под ногами кучи мусора, на голову то и дело сыплются дождем резаные цветные бумажки, оглушительно хлопают хлопушки и пробки от шампанского, которое все, кажется, считают хорошим тоном пить прямо из горлышка… Да это же просто праздник какой-то! Конечно, когда вы юны, не стеснены условностями, и вас не мучает радикулит. В зрелые годы гораздо приятнее сидеть в новогоднюю ночь в тепле и уюте своего дома и рассказывать детям о том, как когда-то в юности встречали самый радостный Новый год в жизни на Таймс-сквер, пробуждая в них желание однажды поступить так же.
Фестиваль Сонгкран в Чианг-Мае, Таиланд
Фестиваль Сонгкран – это празднование тайского нового года, традиционно отмечаемого в апреле. И знаете, как именно его отмечают? Масштабным водяным сражением! Брызгалки и водяные пистолеты, шланги, ведра и даже кастрюли – все, что может удержать воду, берется на вооружение, наполняется под завязку -и с утра до ночи целый город поливает друг друга водой, как может. В качестве тяжелой артиллерии иногда выступают даже слоны. Между прочим, это не просто забава: в тайской традиции вода – это благословение, так что, обливая друг друга водой, тайцы желают всем ближним счастья и хорошего года. Не каждый солидный взрослый, однако, будет готов получить столько добрых пожеланий в столь оригинальной форме. Опять таки, радикулит… Нет, сюда – чем раньше, тем лучше!
Карнавал в Рио-де-Жанейро
Бразильцы умеют веселиться, как никто! Карнавал в Рио, крупнейший и знаменитейший в мире, проходит с 1723 года. каждую весну, перед началом Великого поста. Многие годы местные школы самбы выходят на свой парад – на специальных карнавальных платформах, в ярких экстравагантных костюмах, под беспрерывный грохот музыки… Молодежь, глядя на это зрелище, тоже бросается отбивать ногами ритмы самбы. Люди постарше смотрят на юношество снисходительно, не торопясь пускаться в пляс. Поверьте, вы не станете исключением: научившись сохранять невозмутимость, несмотря ни на что, вы вряд ли сумеете прикоснуться сердцем к празднику, и, вероятно, он даже станет для вас еще одной галочкой в туристическом блокноте – не более.
Карнавал Марди-гра в Новом Орлеане
Вы можете отправиться в Новый Орлеан в любой момент – но вам уже никогда не будет там так головокружительно хорошо, как в юности. Когда вам едва за двадцать, вы не замечаете грязи на Бурбон стрит, можете целый день шататься пьяным по улицам, не испытывая угрызений совести, и рады сразиться с целой толпой, даже есл вашей единственной наградой станут пластиковые бусы. Новый Орлеан – сумасшедшее место, а карнавал в «жирный вторник», Марди гра, – лучшее время, чтобы познакомиться с ним. Платформы для карнавального шествия оформлены с невероятной изысканностью, повсюду звучит музыка, и если в это время ты не шатаешься бесцельно по улице с тонной бус на шее и вертолетами, жужжащими в голове, – значит, ты отказываешься от лучшего, что преподносит тебе судьба.
Лас Вегас
Клубы, вечеринки у бассейна, стриптиз, азартные игры, море выпивки – таким предстает Лас-Вегас перед тем, кому еще нет 30-ти. Став старше, вы просто не сможете насладиться всеми возможностями, которые открывает перед вами город грехов. Вы наверняка будете играть – но без особого азарта, посмотрите шоу – но без излишних восторгов, зайдете в клуб – и наверняка сразу же уйдете оттуда из-за шума и духоты. К тому же, когда вам еще нет 30, вы беспечно относитесь к деньгам – а для Вегаса это необходимо. Лишь так можно по-настоящему предаться безумствам – а для Вегаса это самое главное.
Кейптаун
У приезжающих в самый гостеприимный город Южной Африки есть два достойных пути – отправиться на сафари или прыгнуть с моста Блоукранс, пристегнувшись к эластичному тросу. Ладони потеют, голова кружится о страха, сердце прыгает, как бешеное… Будем откровенны с собой: после тридцати вы непременно задумаетесь, полезны ли вашему сердцу такие кульбиты, и, конечно, сделаете выбор в пользу здоровья. Поэтому прыгните с моста Блоукранс, пока молоды, чтобы потом сохранить это безумное воспоминание до конца жизни.
Тропа инков, Перу
Тропа инков – дорога, по которой вы через 4-5 дней пути доберетесь до Мачу Пикчу. Правда, туда можно добраться с комфортом на поезде – но зачем нужен поезд, если инки сами проложили для вас дорогу, чтобы вы добирались по ней до места, любуясь здешними красотами? Не зря же этот походный маршрут считается одним из красивейших в мире! В конце пути вас ждет Мачу Пикчу, а по пути каменные челюсти Анд вгрызаются в дождевые леса, создавая пейзажи невероятной красоты и экспрессии. Но поход по Андам – это не шутка, и если у вас нет профессиональной спортивной подготовки, то лучше пройти его раньше, чем вы на практике узнаете, чем радикулит отличается от прострела в пояснице.
Полет по канатной дороге
Подобные аттракционы можно найти и в Коста-Рике, и в тайской Паттайе, – словом, повсюду, где есть туристы и джунгли. Представьте себе полет по тросу, к которому вы пристегнуты одним-единственным карабином, над джунглями, разглядывая сверху зверей и птиц, перемахивая реки и горные расселины. Правда, в большинстве случаев оборудование аттракциона довольно старое, а инструктаж из-за языкового барьера получается не совсем внятным, – и именно об этом вы подумаете в первую очередь, став взрослым и благоразумным. А в юности на такие мелочи просто не обращаешь внимания, сполна отдаваясь ощущению полета.
Вулкан Пакая в Гватемале
Вулкан Пакая – действующий, так что, взобравшисьна него, вы сможете полюбоваться бурлением самой настоящей лавы в его кратере. Маршруты туристических групп обычно строятся таким образом, чтобы можно было подняться на гору к закату – в лучах вечернего солнца и сам вулкан, и окрестности выглядят особенно живописно, а лава, текущая буквально в паре шагов от ваших ног, на глазах начинает окрашиваться в ярко-алые закатные тона. Это, конечно, незабываемое впечатление для человека любого возраста. Но если вам больше тридцати, и вы не можете похвастаться спортивной подготовкой, дойти до конца маршрута вам будет тяжело: вулканический песок все время ползет вниз по склону, заставляя сползать и вас, а здешние каменные породы то и дело трескаются под ногами. Если же вы – спортсмен, то возраст вам не помеха.
Амстердам
Амстердам – город, где можно все. Хотите – прогуляйтесь по кварталу красных фонарей с девушками в в витринах, хотите – закажите булочки с марихуаной в ближайшем кофе-шопе. Не хотите? Значит, вы слишком взрослый для того, чтобы посмотреть на этот город свежим взглядом и без сомнений окунуться в пучину местных удовольствий.
Пасхальные студенческие каникулы в Панаме, Мексике или Доминикане
У американских студентов есть традиция: в пасхальные каникулы, в разгар весны, срываться с насиженных мест и отмечать скорый приход лета массовыми отвязными тусовками на южных пляжах. Понятно, что для американцев Мексика, как для нас Сочи, – но традиции весенних студенческих каникул у нас нет, так что подобную безбрежную, шумную, пьяную молодежную тусовку у нас пока не встретить. Так что, если в нужное время окажетесь в Западном полушарии – прокатитесь н весенний пляж и поймите, каким должен быть настоящий студенческий праздник.
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