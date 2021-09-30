Путешествия хороши всегда, но в некоторые места следует отправляться только в юности. Потом будет уже не то: не хватит смелости, свежести взгляда, да и просто сил и энергии. И то, что могло стать самым ярким впечатлением жизни, станет скучным, а то и неприятным экспериментом. Так что постарайтесь к 30 годам воткнуть флажки в эти точки на карте!



Поторопитесь! В этих местах вам непременно нужно побывать до 30 лет! планы на отпуск, приключения, путешествия









Летний лагерь для взрослых

«Купель дьявола»

Октоберфест в Мюнхене

Фестиваль Холи в Мумбае

Новый год на Таймс сквер

Фестиваль Сонгкран в Чианг-Мае, Таиланд

Карнавал в Рио-де-Жанейро

Карнавал Марди-гра в Новом Орлеане

Лас Вегас

Кейптаун

Тропа инков, Перу

Полет по канатной дороге

Вулкан Пакая в Гватемале

Амстердам

Пасхальные студенческие каникулы в Панаме, Мексике или Доминикане