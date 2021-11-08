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Бабушки показали, что их по ошибке отправили на пенсию: из простушек в роковые красотки


Будуарная фотография от Крисси Спаркс.

Будуарная фотография от Крисси Спаркс.

Женщина остается женщиной и мечтает нравиться окружающим, даже если она уже трижды бабушка и спозаранку отправляется на рынок по льготному билету. Именно эту идею попыталась донести в своем проекте фотограф из Великобритании Крисси Спаркс, пригласив к себе в студию самых обычных женщин, младшей из которых уже 58 лет.

Бабушка перевоплотилась в страстную красотку.

Бабушка перевоплотилась в страстную красотку.

 

Крисси Спаркс (Chrissy Sparks) является владелицей фотоагентства DollHouse в Бирмингеме (Великобритания) и специализируется на будуарной фотографии и съемках в стиле pin up. Как правило, ее клиентками становятся обычные девушки, желающие перевоплотиться в роковых красоток, но в этот раз Крисси решила провести эксперимент и не прогадала.
Будуарная фотография от Крисси Спаркс.

Будуарная фотография от Крисси Спаркс.

 

Джоанна, 58 лет


Модель Джоанна, которая снялась в откровенной фотосессии в 58 лет.

Модель Джоанна, которая снялась в откровенной фотосессии в 58 лет.

 

Моделями стали дамы в возрасте от 58 до 78 лет. В их распоряжение предоставили гардеробную с шикарнейшим реквизитом на общую сумму в 250 000 долларов и команду опытных визажистов.
В этой морячке в стиле пин-ап не узнать обычную женщину 58 лет.

В этой морячке в стиле пин-ап не узнать обычную женщину 58 лет.

 
Снимок, сделанный фотографом Крисси Спаркс (Chrissy Sparks).

Снимок, сделанный фотографом Крисси Спаркс (Chrissy Sparks).

 
Джоанна здесь просто обворожительна.

Джоанна здесь просто обворожительна.

 

Мэвис, 67 лет


67-летняя Мэвис решилась сняться в нижнем белье.

67-летняя Мэвис решилась сняться в нижнем белье.

 

Что касается женщин, то они поначалу все очень нервничали по поводу несовершенства своего тела, ведь такие возрастные изменения, как дряблость кожи, морщины, целлюлит, отнюдь не придают уверенности в себе. Однако команла Крисси Спаркс старалась создать непринужденную дружескую атмосферу, чтобы модели расслабились и по-настоящему получали удовольствие.
Мэвис и брызги шампанского.

Мэвис и брызги шампанского.

 
Мевис словно звезда Голивуда.

Мевис словно звезда Голивуда.

 

Паулина, 78 лет


Паулина - самая старшая модель, принявшая участие в фотосессии.

Паулина - самая старшая модель, принявшая участие в фотосессии.

 

Увидев себя на фото, бабушки были в восторге. Конечно же, они понимали, что Крисси пришлось не один час потрудиться над их изображениями в фоторедакторе. Но каждой женщине, несмотря на возраст, хочется приукрасить внешность и почувствовать себя все еще привлекательной и желанной, пусть даже и на снимках.
Паулина словно в будуаре.

Паулина словно в будуаре.

 
Роскошное фото 78-летней бабушки.

Роскошное фото 78-летней бабушки.

 

Триша, 60 лет


60-летняя бабушка Триша.

60-летняя бабушка Триша.

 
Роскошное фото и никакой пошлости.

Роскошное фото и никакой пошлости.

 
Ну бабушка дает!

Ну бабушка дает!

 

Джейн, 65 лет


65-летняя участница фотосессии Джейн.

65-летняя участница фотосессии Джейн.

 
Роковая красотка Джейн.

Роковая красотка Джейн.

 

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Бабушки показали, что их по ошибке отправили на пенсию: из простушек в роковые красотки

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Бабушки показали, что их по ошибке отправили на пенсию: из простушек в роковые красоткиПодписаться на мой Instagram
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