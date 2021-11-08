Бабушки показали, что их по ошибке отправили на пенсию: из простушек в роковые красотки

Будуарная фотография от Крисси Спаркс.
Женщина остается женщиной и мечтает нравиться окружающим, даже если она уже трижды бабушка и спозаранку отправляется на рынок по льготному билету. Именно эту идею попыталась донести в своем проекте фотограф из Великобритании Крисси Спаркс, пригласив к себе в студию самых обычных женщин, младшей из которых уже 58 лет.
Бабушка перевоплотилась в страстную красотку.
Крисси Спаркс (Chrissy Sparks) является владелицей фотоагентства DollHouse в Бирмингеме (Великобритания) и специализируется на будуарной фотографии и съемках в стиле pin up. Как правило, ее клиентками становятся обычные девушки, желающие перевоплотиться в роковых красоток, но в этот раз Крисси решила провести эксперимент и не прогадала.
Будуарная фотография от Крисси Спаркс.
Джоанна, 58 лет
Модель Джоанна, которая снялась в откровенной фотосессии в 58 лет.
Моделями стали дамы в возрасте от 58 до 78 лет. В их распоряжение предоставили гардеробную с шикарнейшим реквизитом на общую сумму в 250 000 долларов и команду опытных визажистов.
В этой морячке в стиле пин-ап не узнать обычную женщину 58 лет.
Снимок, сделанный фотографом Крисси Спаркс (Chrissy Sparks).
Джоанна здесь просто обворожительна.
Мэвис, 67 лет
67-летняя Мэвис решилась сняться в нижнем белье.
Что касается женщин, то они поначалу все очень нервничали по поводу несовершенства своего тела, ведь такие возрастные изменения, как дряблость кожи, морщины, целлюлит, отнюдь не придают уверенности в себе. Однако команла Крисси Спаркс старалась создать непринужденную дружескую атмосферу, чтобы модели расслабились и по-настоящему получали удовольствие.
Мэвис и брызги шампанского.
Мевис словно звезда Голивуда.
Паулина, 78 лет
Паулина - самая старшая модель, принявшая участие в фотосессии.
Увидев себя на фото, бабушки были в восторге. Конечно же, они понимали, что Крисси пришлось не один час потрудиться над их изображениями в фоторедакторе. Но каждой женщине, несмотря на возраст, хочется приукрасить внешность и почувствовать себя все еще привлекательной и желанной, пусть даже и на снимках.
Паулина словно в будуаре.
Роскошное фото 78-летней бабушки.
Триша, 60 лет
60-летняя бабушка Триша.
Роскошное фото и никакой пошлости.
Ну бабушка дает!
Джейн, 65 лет
65-летняя участница фотосессии Джейн.
Роковая красотка Джейн.
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