12 признаков того, что вам срочно нужно завязывать с кофе
Любите кофе? Ха, кто ж не любит. А знаете ли вы меру?
Рекомендуем немедленно ограничить употребление кофе, если:
Вы грызёте ногти других людей.
Вы можете печатать 300 знаков в минуту ногами
Вы заложили любимой кофейне свой дом
Вы помогаете своей собаке поймать её хвост
Ваших котов зовут Молоко и Сахарок
Вы можете «прикурить» свою машину без проводов
Вы забываете развернуть конфету перед тем, как съесть
Вы катаетесь на лыжах в горку.
Ваша группа крови — кофе
Единственный случай, когда вы стояли на одном месте — землетрясение
Ваш утренний кофе настолько крепкий, что просыпаются даже соседи
Вы ехидно усмехаетесь при взгляде на Red Bull
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