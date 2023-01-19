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12 признаков того, что вам срочно нужно завязывать с кофе

12 признаков того, что вам срочно нужно завязывать с кофе

Любите кофе? Ха, кто ж не любит. А знаете ли вы меру?

Рекомендуем немедленно ограничить употребление кофе, если:

Вы грызёте ногти других людей.

Вы можете печатать 300 знаков в минуту ногами

Вы заложили любимой кофейне свой дом

Вы помогаете своей собаке поймать её хвост

Ваших котов зовут Молоко и Сахарок

Вы можете «прикурить» свою машину без проводов

Вы забываете развернуть конфету перед тем, как съесть

Вы катаетесь на лыжах в горку.

Ваша группа крови — кофе

Единственный случай, когда вы стояли на одном месте — землетрясение

Ваш утренний кофе настолько крепкий, что просыпаются даже соседи

Вы ехидно усмехаетесь при взгляде на Red Bull

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