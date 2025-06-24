4 совета психологов, как перестать винить себя за непродуктивность, реальную или мнимую

21 век – эпоха социальных сетей, и мы постоянно сравниваем себя с кем-то более успешным, чем мы сами. И речь здесь не о звездах и миллионерах, вовсе нет, а, скорее, об однокласснике, у которого уже есть BMW, а у вас – ещё нет (и, возможно, никогда не будет). Материал собрал действенные советы от специалистов, что делать, если чувство вины за непродуктивность взяло за горло.
1. Обратиться к «теории малых дел»
Теория малых дел. / Фото: sauber.space
«Теория малых дел» гласит, что вместо того, чтобы не сделать ничего вообще, нужно сделать одно крохотное, но полезное дело. Это гарантированно подарит вам чувство успеха. Совершите одно действие, которое лень делать или давно пора. Протрите пыль в одном сегменте. Сделайте ровно одну рабочую задачу. Купите то, что давно пора купить. Подстригите когти коту. Позвоните другу, которому давно не звонили, и заела совесть. Чувство успеха от сделанного по праву перевесит чувство вины за мнимое или реальное стагнирование.
2. Поймите, что никто не идеален
Никто не идеален, даже самые лучшие. / Фото: pinterest.com
Никто не идеален. Ни вы, ни Стив Джобс, который мог бы сейчас быть самым богатым триллиардером мира, если бы... не раздумал лечиться о рака. А ведь его могли врачи спасти. Просто не захотел, ему лень было. Если у вас что-то не получается, это не значит, что вы – неуспешный человек. Одним словом, вспоминайте Джобса постоянно.
3. Спросите себя, нравится ли вам ваша жизнь
Нравится ли мне моя жизнь?.. / Фото: arh.mk.ru
Если ваш ответ «Да», то вам пора забить на вашу непродуктивность. А если ваш ответ «Нет», то дело уже не совсем в непродуктивности, а в том, что вы живёте ту жизнь, которую хотите жить.
4. Думайте о настоящем
Норм? / Фото: stihi.ru
Вы считаете, что вы непродуктивны, и поэтому ваше будущее под вопросом... Быстро ставьте «паузу»! А каково вам сейчас? Что вы делаете? Вы играете с вашим котом и вам хорошо? Вы смотрите сериальчик и вам точно хватает на коммуналку и еду? Вы завтра не останетесь без крова над головой? Вы не смертельно больны? У вас нет подозрительного диагноза? Вам не грозит увольнение? Если на череду подобных вопросов вы отвечаете преимущественно «нет», то точно ли стоит загоняться о непродуктивности? Don’t worry, be happy, yeah?!
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