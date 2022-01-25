Ноа утверждает, что знает, что случится в будущем.

Ноа утверждает, что на самом деле ему 50 лет и что он прибыл из 2030 года.

Человечество достигнет Марса в 2028 году, то есть всего через 10 лет.

Ноа прошел тест на детекторе лжи.

Ноа утверждает, что Президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.

Согласно утверждениям Ноа, технологии Google Glass будут самыми популярными в 2030 году.

Ноа заверяет, что искусственный разум в 2030 году будет более чем активно взаимодействовать с людьми.