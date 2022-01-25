«Нас всех поработит искусственный разум»: «Парень из 2030 года» доказал, что говорит правду

Ноа утверждает, что знает, что случится в будущем.
«Путешественников во времени» всегда хватало: то ли сумасшедшие, то ли невротики, они старались привлечь внимание к своей персоне, рассказывая небылицы о будущем, когда мир будет выглядеть совершенно иначе и путешествия в прошлое станут обычным делом. Однако большинство этих историй оказывались весьма сомнительными после проведенного грамотного перекрестного опроса и проверки на детекторе лжи. Тем и интересен случай с неким мужчиной, именуемым себя Ноа, который уверяет, что прибыл из 2030 года, и детектор лжи ПОДТВЕРДИЛ все его утверждения!
Ноа утверждает, что на самом деле ему 50 лет и что он прибыл из 2030 года.
Безусловно, все это так необычно, что кажется просто хорошо срежиссированной ситуацией. В самом деле, какие путешествия во времени, тем более, когда речь идет о таком близком сроке — всего через каких-то 12 лет. Впрочем, тем интереснее будет проверить в означенное время сбудется ли все то, о чем сегодня рассказывает Ноа.
Человечество достигнет Марса в 2028 году, то есть всего через 10 лет.
Видео с Ноа (Noah) — парень просит не афишировать его настоящее имя, так как боится, что за путешествие в прошлое, его жизни угрожает опасность — было опубликовано на странице YouTube компанией Apex TV, которая является, пожалуй, самой крупной организацией, исследующей различные паранормальные происшествия. Лицо и голос гостя изменили, чтобы его нельзя было узнать. Для драматичности ситуации, парень утверждает, что вполне мог бы встретиться сейчас с самим собой, так как то, что он выглядит на 25 — всего лишь действие специальных «омолаживающих» лекарств, тогда как на самом деле ему уже 50 лет.
Ноа прошел тест на детекторе лжи.
Итак, что же предсказывает нашему поколению загадочный Ноа?
— Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
— Технологии искусственного разума буквально поработят человечество и станут неотъемленной частью жизни каждого.
— Технология Google Glass, или дополненной реальности, будет одной из самой популярной, которая будет использоваться людьми.
— Технологии позволят полностью отказаться от зависимости от госсударственных поставок света, газа и прочего, так что можно будет самостоятельно распоряжаться ресурсами в своем доме.
— Биткоин обретет невероятную популярность, но обычные деньги по-прежнему будут в ходу.
— Прездидента США в 2030 году будут звать Илана Ремики.
— В связи с глобальным потеплением климат с США станет жарче, а в Европе, наоборот, похолодает.
Ноа утверждает, что Президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
В связи с недавним успехом запуска новой ракеты SpaceX, опрашивающие Ноа люди не могли не поинтересоваться, как будут продвигаться дела в направлении, которое продвигают компании Илона Маска. Ноа ответил, что люди достигнут Марса в 2028 году и в этом же году анонсируют, что путешествия во времени возможны. А вот что касается электромашин, они действительно составят обычным автомобилям серьезную конкуренцию — будут передвигаться так же быстро и будут так же популярны. Более того, Ноа уверил, что большинство форм рака будет побеждено.
Согласно утверждениям Ноа, технологии Google Glass будут самыми популярными в 2030 году.
Чтобы проверить если не правдивость самих утверждений, то хотя бы уровень, насколько сам Ноа считает, что он говорит правду, он согласился пройти тест на детекторе лжи перед камерой. Ему надели датчики на руку и первым делом спросили, правда ли что он является путешественником во времени, прибывшим из 2030 года. Детектор определил, что испытуемый с ними полностью честен. Ему один за другим задавали вопросы о будущем, и каждый раз детектор показывал, что Ноа говорит правду.
Ноа заверяет, что искусственный разум в 2030 году будет более чем активно взаимодействовать с людьми.
Безусловно, даже это видео подверглось критике. «Мы слышим только звук и надпись „правда“, но мы не видим результаты самого датчика,» — пишет один критик. «Ноа постоянно шевелит пальцами, а я знаю, что ты должен при подобном опросе сидеть, не двигаясь,» — пишет другой. «А почему никто не опубликовал название самого детектора лжи, чтобы мы могли проверить, насколько он надежный?» — возмутился еще один комментатор. «Ну окей, 2030 год недалеко, так что имя Президента должно указывать нам сейчас на вполне реально существующего человека, которого можно найти и сегодня.»
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