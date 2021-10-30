10 полезных способов использования наждачной бумаги в доме

Почти у каждого в своем доме или гараже есть один или несколько кусочков наждачной бумаги.

Обычно она используется для шлифования стен или дерева во время ремонта или изготовления, реставрации мебели.

Однако многие даже не догадываются, что у наждачной бумаги на самом деле намного больше возможностей полезного применения. Подборка простых лайфхаков поможет в этом убедиться.

1. Уборка на кухне

С помощью наждачной бумаги можно задать хорошую трепку ржавым кастрюлям и сковородкам.

Если дома есть чугунная кастрюля, которая начинает ржаветь, этот лайфхак может стать очень полезным. Используя немного наждачной бумаги, чтобы отшлифовать ржавчину, можно вернуть посуде первозданный вид. Этот метод также поможет без особого труда устранить некоторые неровности на поверхности кастрюли или сковороды. Работать рекомендуется в перчатках.

Совет: Наждачная бумага отлично убирает ржавчину и загрязнения с чугунной посуды. Однако использовать такой агрессивный метод для чистки новой посуды не стоит. Лучше начать с менее радикальных средств: например, с помощью соли и уксуса. Два эти ингредиента нужно смешать до получения слегка жидкой кашицы, а потом нанести на загрязненные участки. Дать немного постоять, а потом удалять налет более грубой частью губки или неметаллической щеткой.

2. Наведение порядка в ванной комнате

Наждачная бумага — действенное средство для отбеливания швов между плитками.

Чтобы мы не делали, с течением времени швы между плитками имеют свойство загрязняться так, что никакие средства их не берут. Если эта проблема появилась в вашей жизни, стоит попробовать радикальное средство уборки. Для этого берем наждачную бумагу, складываем кусочек пополам, а потом используем край, чтобы слегка отшлифовать швы. Следует проявить осторожность, чтобы не поцарапать плитку.

3. Больше силы в руках

Наждачная бумага отлично справляется с открыванием любых баночек.

Кусочек наждачной бумаги стоит всегда хранить в одном из кухонных ящиков. Она может понадобится в том случае, если без дополнительной помощи не получается открыть стеклянную банку с закручивающейся крышкой. Грубая текстура наждачной бумаги обеспечивает улучшенную сцепляемость, а это означает, что откручивать крышку будет значительно легче.

4. Обновление разделочной доски

С помощью наждачной бумаги можно вернуть разделочной доске вид новой.

Со временем деревянная разделочная доска имеет свойство покрываться бороздами от ножа, темнеть и приобретать неприятный запах. В образованных надрезах могут скапливаться остатки пищи, которые становятся благодатной почвой для развития микробов. Чтобы обновить разделочную доску и хорошенько ее почистить, чего не обеспечивает обычное моющее средство и губка, можно слегка отшлифовать разделочную доску тонкой наждачной бумагой, чтобы она выглядела как новая. Сделать доску полностью совершенной поможет нетоксичный тип минерального масла, которым желательно покрыть дерево, чтобы оно не впитывало запахи.

5. Повышение урожайности

Наждачная бумага пригодится и на даче, в период посадки семян.

Слегка затерев семена наждачной бумагой можно ускорить рост растений и обеспечить более обильный сбор урожая. Если удалить внешний слой семян, им будет значительно легче впитывать воду. Так они прорастут быстрее, а значит, и значительно лучше будут развиваться.

6. Долой ржавчину!

Инструменты тоже требуют внимания и заботы.

Чтобы быстро избавиться от ржавчины на инструментах, можно воспользоваться помощью тонкой наждачной бумаги. Удаление ржавчины займет немного времени, но таким образом нет риска повреждения инструментов.

7. Обновление одежды

Свитеры, пальто и кофты могут выглядеть как новенькие, если использовать для их обновления наждачную бумагу.

Кусочком наждачной бумаги можно с легкостью удалить лишний ворс, катышки и другие неприглядные элементы на свитере, который был надет уже не раз. Чтобы не повредить структуру ниток, тереть нужно только в одном направлении. Бумага уберет верхний слой ворса, после чего свитер снова будет выглядеть как новый.

8. Улучшение внешнего вида обуви, аксессуаров и одежды

С помощью наждачной бумаги очень удобно заботиться о замшевой обуви.

Если на замшевых туфлях или ботинках появились небольшие пятна или потертости, их можно устранить кусочком наждачной бумаги. Таким же образом можно обновить материал на пальто или сумке. У замши грубая текстура, поэтому, слегка потерев ее бумагой, можно удалить любые недостатки, не повредив структуру материала.

9. Защита растений от вредителей

Слизнякам в нашем дворе не место!

Если поставить цветочные горшки в своем саду или на даче поверх кусочка наждачной бумаги, то они будут надежно защищены от различных вредителей, особенно слизняков. Эти влаголюбивые любители живой растительности не захотят прикасаться к бумаге, поскольку она имеет грубую структуру, которая доставляет им дискомфорт. Благодаря такому несложному лайфхаку слизняки не смогут залезть в горшок и повредить любимые цветы.

10. Оригинальная точилка

Когда под рукой нет точилки, но очень нужно наточить карандаш, можно использовать наждачную бумагу.

Для этого нужно обернуть кусочек наждачной бумаги вокруг кончика карандаша и потереть вокруг него, все время совершая движения в одном направлении до тех пор, пока не образуется хороший, острый кончик. Особенно актуален этот лайфхак во время ремонта, строительных работ или занятий в гараже, где обычно часто есть наждачная бумага.

Источник