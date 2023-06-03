Как исследовали Луну

Фотографии Луны и планетоходы во время миссий по изучении искусственного спутника Земли.







1. Первая фотография спутника Земли была снята 26 марта 1840 года Джоном Дрейпером. Он был сделан из обсерватории в Нью-Йоркском университете. Судя по состоянию снимка, ему немало досталось за более чем полтора века с момента съемки. (Фото John William Draper):







2. Американский зонд Пионер-1 для исследования Луны стартует с мыса Канаверал 11 октября 1958 года. При запуске зонда к Луне третья ступень ракеты Тор-Эйбл выдала ускорение ниже расчётного, и зонд не смог достичь Луны. Пионер-1 пролетел по суборбитальной траектории, достигнув высоты почти 114 тысяч километров (1/3 расстояния до Луны). Запуск считается частично успешным — за время 43-часового полёта аппарат передавал данные о состоянии межпланетной среды. (Фото Bettmann Archive):







3. «Луна-2» — вторая советская автоматическая межпланетная станция (АМС), первая в мире станция, достигшая поверхности Луны. Это второй из аппаратов советской космической программы «Луна». 14 сентября 1959 года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. (Фото NASA, Patrick Pelletier):







4. А это «Луна-3» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. В ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны. Космический аппарат был запущен 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л» и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр. В советской массовой печати того времени эта АМС называлась «третья советская космическая ракета». (Фото NASA):







5. Американский снимок. Первое изображение Луны, полученное космическим кораблем США. Американская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны «Рейнджер 7» сделал это изображение 31 июля 1964 года. Целью полёта Рейнджера-7 было достижение поверхности Луны и передача чётких фотографий лунной поверхности в последние минуты полёта перед столкновением. Никаких других экспериментов программой полёта не подразумевалось. (Фото NASA):







6. Советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства «Луна-9». 3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. Продолжительность активного существования автоматической лунной станции (АЛС) на поверхности Луны составила 75 часов.







7. «Зонд-5» (7К-Л1 № 11) — советский беспилотный космический корабль программы «Зонд». Запущен 15 сентября 1968 года. Выполнил первый в мире облёт Луны с возвращением на Землю. Кроме того, на борту «Зонда-5» впервые живые существа достигли лунной орбиты, а также вернулись на Землю. На этой фотографии показано приводнение спускаемого аппарата в Индийском океане. (Фото S. P. Korolev, RSC Energia | NASA):







