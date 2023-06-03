Как исследовали Луну

Фотографии Луны и планетоходы во время миссий по изучении искусственного спутника Земли.
1. Первая фотография спутника Земли была снята 26 марта 1840 года Джоном Дрейпером. Он был сделан из обсерватории в Нью-Йоркском университете. Судя по состоянию снимка, ему немало досталось за более чем полтора века с момента съемки. (Фото John William Draper):
2. Американский зонд Пионер-1 для исследования Луны стартует с мыса Канаверал 11 октября 1958 года. При запуске зонда к Луне третья ступень ракеты Тор-Эйбл выдала ускорение ниже расчётного, и зонд не смог достичь Луны. Пионер-1 пролетел по суборбитальной траектории, достигнув высоты почти 114 тысяч километров (1/3 расстояния до Луны). Запуск считается частично успешным — за время 43-часового полёта аппарат передавал данные о состоянии межпланетной среды. (Фото Bettmann Archive):
3. «Луна-2» — вторая советская автоматическая межпланетная станция (АМС), первая в мире станция, достигшая поверхности Луны. Это второй из аппаратов советской космической программы «Луна». 14 сентября 1959 года станция «Луна-2» впервые в мире достигла поверхности Луны в районе Моря Дождей вблизи кратеров Аристилл, Архимед и Автолик. (Фото NASA, Patrick Pelletier):
4. А это «Луна-3» — советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства. В ходе полёта были впервые получены изображения обратной стороны Луны. Космический аппарат был запущен 4 октября 1959 года ракетой-носителем «Восток-Л» и впервые в мире сфотографировал невидимую с Земли сторону Луны. Также во время полёта впервые в мире был на практике осуществлён гравитационный манёвр. В советской массовой печати того времени эта АМС называлась «третья советская космическая ракета». (Фото NASA):
5. Американский снимок. Первое изображение Луны, полученное космическим кораблем США. Американская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны «Рейнджер 7» сделал это изображение 31 июля 1964 года. Целью полёта Рейнджера-7 было достижение поверхности Луны и передача чётких фотографий лунной поверхности в последние минуты полёта перед столкновением. Никаких других экспериментов программой полёта не подразумевалось. (Фото NASA):
6. Советская автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства «Луна-9». 3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые передала на Землю телепанорамы лунной поверхности. Продолжительность активного существования автоматической лунной станции (АЛС) на поверхности Луны составила 75 часов.
7. «Зонд-5» (7К-Л1 № 11) — советский беспилотный космический корабль программы «Зонд». Запущен 15 сентября 1968 года. Выполнил первый в мире облёт Луны с возвращением на Землю. Кроме того, на борту «Зонда-5» впервые живые существа достигли лунной орбиты, а также вернулись на Землю. На этой фотографии показано приводнение спускаемого аппарата в Индийском океане. (Фото S. P. Korolev, RSC Energia | NASA):
8. 24 декабря 1968 года астронавт Билл Андерс с космического корабля «Аполлон-8» снимал Землю с окололунной орбиты. «Аполлон-8» — второй пилотируемый космический корабль в рамках американской космической программы «Аполлон». В результате его полёта люди впервые достигли окрестностей другого небесного тела, Луны, и вышли на окололунную орбиту. (Фото Bill Anders | NASA):
9. Нил Армстронг ступает на поверхность Луны, 20 июля 1969. Успешное выполнение программы полёта «Аполлона-11» означало достижение национальной цели, поставленной Президентом США Джоном Кеннеди в мае 1961 года — до конца десятилетия осуществить высадку на Луну.
10. След Олдрина на Луне. (Фото NASA):
11. Пилотируемый космический корабль «Аполлон-12» серии «Аполлон», в ходе полёта которого в 1969 году люди второй раз в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны. (Фото NASA):
12. Советская автоматическая межпланетная станция «Луна-16» для изучения Луны и космического пространства. 24 сентября 1970 года возвращаемый аппарат совершил мягкую посадку на территории СССР в 80 километрах юго-восточнее города Джезказган в Казахстане. «Луна-16» стала первым автоматическим аппаратом, доставившим внеземное вещество на Землю (ранее его доставляли лишь пилотируемые экспедиции: «Аполлон-11» — 21,5 кг и «Аполлон-12» — 34 кг). (Фото Keystone):
13. «Луноход-1» — первый в мире планетоход, успешно работавший на поверхности другого небесного тела — Луны с 17 ноября 1970 по 14 сентября 1971 года. Принадлежит к серии советских дистанционно-управляемых самоходных аппаратов. Луноход проработал на Луне одиннадцать лунных дней (10,5 земных месяцев), проехал 10 540 м. (Фото Baiduk Aliaksandr):
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14. Китайская автоматическая межпланетная станция Чанъэ-1, названная в честь богини Чанъэ из китайской мифологии. Запущена 24 октября 2007 г. Аппарат выполнил несколько задач: построение трёхмерной топографической карты Луны, составление карт распределения химических элементов типа титана и железа. и прочее. 1 марта 2009 года АМС «Чанъэ-1» закончила программу исследований и была уничтожена путём жёсткой посадки на лунную поверхность. (Фото Li Gang):
15. Японский лунный орбитальный аппарат «Кагуя» передал в ноябре 2007 года изображение Земли в высоком разрешении. (Фото JAXA):
16. Первый китайский луноход «Юйту́», являющийся частью китайской космической миссии «Чанъэ-3». «Юйту» — первый за 40 с лишним лет планетоход, работавший на Луне с момента завершения деятельности советского «Лунохода-2» 11 мая 1973 года. Его прилунение стало первой мягкой посадкой на Луну с 1976 года, после советской АМС «Луна-24», а КНР при этом стала третьей державой, осуществившей мягкую посадку на Луну, после СССР и США.
17. Первое изображение, сделанное с поверхности обратной стороны Луны после прилунения 3 января 2019 китайским «Чанъэ-4». (Фото China National Space Administration):
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