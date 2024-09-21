Нестандартные советы на каждый день

В современном мире мы зачастую сталкиваемся с целым ворохом задач. И ведение домашнего хозяйства — не исключение. Ведь для того, чтобы создать уют в доме необходимо прикладывать не мало сил. Однако благодаря бытовым советам, ведение домашнего хозяйства превращается из рутины в удовольствие.







В нашей сегодняшней статье, мы поделимся с вами нестандартными советами на каждый день, которые значительно облегчат вам бытовые моменты.

1. Избавляем гардины от пыли и бактерий!

2. Тряпка из микрофибры поможет собрать всю шерсть!

3. Джинсы нужно хранить в морозилке!

4. Перед стиркой джинсы необходимо вывернуть!

5. Если появился неприятный запах — достаем водку!

Отпариватель очистит гардины быстро и легко!Стирка гардин мало кому нравится. И это неудивительно. Ведь этот процесс отнимает много времени и сил. Но, к счастью, благодаря современной технике можно обойтись и вовсе без стирки.А поможет вам в этом — обычный ручной отпариватель. Просто пройдитесь им по всей площади штор и результат вас удивит. За счет действия пара, уничтожаются все бактерии и налёт пыли. Таким образом почистить гардины гораздо проще, нежели отправляя их в стирку, с последующей глажкой.Эта тряпочка спасёт ваши вещи!Обладатели домашних питомцев знают, как бывает сложно отстирать от шерсти любимые вещи. Но оказывается и тут есть свои секреты. Благодаря нашему совету, вы навсегда забудете о шерсти на одежде после стирки.Все что вам потребуется — это тряпка из микрофибры. Просто закиньте ее в барабан стиральной машинки при следующей стирки и результат вас точно удивит. Все дело в том, что она способна притягивать мелкие частицы, к которым относится шерсть. Именно благодаря ей, вы достанете из стирки любимый наряд без единой шерстинки.Морозилка отлично заменит стирку!И мы даже не шутим. На самом деле, это очень важно. Если вы заметили, что ваши джинсы стали терять цвет, то просто следуйте нашему совету, чтобы их спасти.Как известно, джинсы теряют цвет именно от частых стирок. Оказывается, вовсе не обязательно стирать их после каждой носки. Если на них нет видимых загрязнений, достаточно просто отправить их в морозильную камеру. Под действием низких температур, они избавятся от возможных бактерий и запаха. И вы вновь сможете их надеть.Стираем джинсы правильно!Если же вы все же решили постирать свои джинсы, то следует знать еще одну хитрость. Следуйте нашему совету, чтобы как можно дольше сохранить цвет своих джинс.Перед стиркой их необходимо вывернуть наизнанку. И только после этого отправлять в барабан стиральной машинки. Это простое действие поможет вам сохранить яркость цвета ваших джинс и избавит их от выцветания.Просто распылите водку на одежду, чтобы устранить неприятный запах!Удивительно, насколько разносторонними свойствами обладает этот алкогольный напиток. И он уж точно незаменим в быту. Именно с его помощью можно быстро справиться с целым рядом бытовых задач.Например, если у вашей одежды появился неприятный запах, а времени на стирку совсем нет, не стоит паниковать. Просто налейте в пульверизатор немного водки или спирта. После чего обрызгайте вещь. Только не переборщите. Спирт способен устранить неприятный запах с несвежих вещей и вы сможете без проблем отправится по своим делам.