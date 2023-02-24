10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса

1. Спрячьте весы и зеркало, отражающее вас в полный рост
Источник фотогрвфий: Ak-hdl.buzzfed.com
«Это помогает сосредоточиться скорее на хорошем самочувствии и ощущениях тела, чем на цифрах».
Пенни, 31, сбросила более 35 кг за 4 года.
2. Просто заставьте себя закончить тренировку, даже если вы пытаетесь это сделать в миллионный раз
«У вас будет множество отговорок и оправданий: много работы, жара на улице, боль в спине. Только когда эта цель станет главной отговорки исчезнут»
Джейсон, 42, сбросил 33 кг за год.
3. Или поставьте выполнимую цель — например, тренироваться по 20 минут дважды в неделю
«Сначала я дважды в неделю ходила в спортзал и там ходила по беговой дорожке в течение 20 минут. Постепенно я увеличивала время. Спустя 4 месяца я перешла на другие тренажёры».
Аша, 30, сбросила 31 кг за 14 месяцев.
4. Считайте калории и узнавайте, сколько вы съедаете на самом деле
«Я решила начать с подсчёта калорий и считала всё, что съедала. Так я очень быстро осознала, сколько же я на самом деле ем»
Джезмин, 25, сбросила 22 кг за 4 года.
5. Откажитесь от рафинированных углеводов и белого сахара
«Я отказалась от рафинированных углеводов и белого сахара, и первая неделя была ужасной — меня мучили головные боли, я была сонной и раздражительной. Оказалось, что я была зависима от сахара, и у меня была ужасная ломка!»
Келли, 33, сбросила 26 кг за 8 месяцев и пробежала свой первый марафон в апреле 2014 года.
6. Напишите себе письмо о том, почему вы хотите сбросить вес
«Я написала будущей версии себя письмо на случай, если мне потребуется мотивация. Я была настолько честна, насколько могла, и письмо получилось очень сильным и понадобилось мне позже неоднократно»
Сэри, 25, сбросила 42 кг за 18 месяцев.
7. Откажитесь от десертов на некоторое время
«Было непросто переключаться с мороженого на нежирный йогурт и фрукты, но после месяца без десертов я начал лучше чувствовать вкус здоровой еды»
Дэн, 21, сбросил 27 кг за год.
8. Ходите пешком
«Я перестала ездить на автобусах, автомобилях и такси. Я весила очень много и не могла ходить без болей в ногах и в спине или одышки. Но это стало началом чего-то большего!»
Мишель, 30, сбросила 90 кг за 2 года.
9. Тренируйтесь с Wii
«Я купила игру, в которой надо было заниматься зумбой; это не было похоже на тренировку. Для меня это была просто игра, и это было действительно весело!»
Надя, 27, сбросила 67,5 кг за три года.
10. Оставьте вашу любовь к фастфуду и научитесь готовить
«Я прекратил есть фастфуд и пиццу каждую неделю и начал готовить для себя. Было так здорово осознавать, что это именно я создал очередное блюдо!»
Роджелио, 26, сбросил 27 кг за год.
Верьте в себя, и всё получится!
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