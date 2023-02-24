10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса

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«Это помогает сосредоточиться скорее на хорошем самочувствии и ощущениях тела, чем на цифрах».



Пенни, 31, сбросила более 35 кг за 4 года.

2. Просто заставьте себя закончить тренировку, даже если вы пытаетесь это сделать в миллионный раз

«У вас будет множество отговорок и оправданий: много работы, жара на улице, боль в спине. Только когда эта цель станет главной отговорки исчезнут»



Джейсон, 42, сбросил 33 кг за год.

3. Или поставьте выполнимую цель — например, тренироваться по 20 минут дважды в неделю

«Сначала я дважды в неделю ходила в спортзал и там ходила по беговой дорожке в течение 20 минут. Постепенно я увеличивала время. Спустя 4 месяца я перешла на другие тренажёры».



Аша, 30, сбросила 31 кг за 14 месяцев.

4. Считайте калории и узнавайте, сколько вы съедаете на самом деле

«Я решила начать с подсчёта калорий и считала всё, что съедала. Так я очень быстро осознала, сколько же я на самом деле ем»



Джезмин, 25, сбросила 22 кг за 4 года.

5. Откажитесь от рафинированных углеводов и белого сахара

«Я отказалась от рафинированных углеводов и белого сахара, и первая неделя была ужасной — меня мучили головные боли, я была сонной и раздражительной. Оказалось, что я была зависима от сахара, и у меня была ужасная ломка!»



Келли, 33, сбросила 26 кг за 8 месяцев и пробежала свой первый марафон в апреле 2014 года.

6. Напишите себе письмо о том, почему вы хотите сбросить вес

«Я написала будущей версии себя письмо на случай, если мне потребуется мотивация. Я была настолько честна, насколько могла, и письмо получилось очень сильным и понадобилось мне позже неоднократно»



Сэри, 25, сбросила 42 кг за 18 месяцев.

7. Откажитесь от десертов на некоторое время

«Было непросто переключаться с мороженого на нежирный йогурт и фрукты, но после месяца без десертов я начал лучше чувствовать вкус здоровой еды»



Дэн, 21, сбросил 27 кг за год.

8. Ходите пешком

«Я перестала ездить на автобусах, автомобилях и такси. Я весила очень много и не могла ходить без болей в ногах и в спине или одышки. Но это стало началом чего-то большего!»



Мишель, 30, сбросила 90 кг за 2 года.

9. Тренируйтесь с Wii

«Я купила игру, в которой надо было заниматься зумбой; это не было похоже на тренировку. Для меня это была просто игра, и это было действительно весело!»



Надя, 27, сбросила 67,5 кг за три года.

10. Оставьте вашу любовь к фастфуду и научитесь готовить

«Я прекратил есть фастфуд и пиццу каждую неделю и начал готовить для себя. Было так здорово осознавать, что это именно я создал очередное блюдо!»



Роджелио, 26, сбросил 27 кг за год.

Верьте в себя, и всё получится!Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: