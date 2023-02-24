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10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса

1. Спрячьте весы и зеркало, отражающее вас в полный рост




Источник фотогрвфий: Ak-hdl.buzzfed.com

Источник фотогрвфий: Ak-hdl.buzzfed.com


 

«Это помогает сосредоточиться скорее на хорошем самочувствии и ощущениях тела, чем на цифрах».

Пенни, 31, сбросила более 35 кг за 4 года.

2. Просто заставьте себя закончить тренировку, даже если вы пытаетесь это сделать в миллионный раз


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«У вас будет множество отговорок и оправданий: много работы, жара на улице, боль в спине. Только когда эта цель станет главной отговорки исчезнут»

Джейсон, 42, сбросил 33 кг за год.

3. Или поставьте выполнимую цель — например, тренироваться по 20 минут дважды в неделю


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Сначала я дважды в неделю ходила в спортзал и там ходила по беговой дорожке в течение 20 минут. Постепенно я увеличивала время. Спустя 4 месяца я перешла на другие тренажёры».

Аша, 30, сбросила 31 кг за 14 месяцев.

4. Считайте калории и узнавайте, сколько вы съедаете на самом деле


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я решила начать с подсчёта калорий и считала всё, что съедала. Так я очень быстро осознала, сколько же я на самом деле ем»

Джезмин, 25, сбросила 22 кг за 4 года.

5. Откажитесь от рафинированных углеводов и белого сахара


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я отказалась от рафинированных углеводов и белого сахара, и первая неделя была ужасной — меня мучили головные боли, я была сонной и раздражительной. Оказалось, что я была зависима от сахара, и у меня была ужасная ломка!»

Келли, 33, сбросила 26 кг за 8 месяцев и пробежала свой первый марафон в апреле 2014 года.

6. Напишите себе письмо о том, почему вы хотите сбросить вес


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я написала будущей версии себя письмо на случай, если мне потребуется мотивация. Я была настолько честна, насколько могла, и письмо получилось очень сильным и понадобилось мне позже неоднократно»

Сэри, 25, сбросила 42 кг за 18 месяцев.

7. Откажитесь от десертов на некоторое время


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Было непросто переключаться с мороженого на нежирный йогурт и фрукты, но после месяца без десертов я начал лучше чувствовать вкус здоровой еды»

Дэн, 21, сбросил 27 кг за год.

8. Ходите пешком


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я перестала ездить на автобусах, автомобилях и такси. Я весила очень много и не могла ходить без болей в ногах и в спине или одышки. Но это стало началом чего-то большего!»

Мишель, 30, сбросила 90 кг за 2 года.

9. Тренируйтесь с Wii


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я купила игру, в которой надо было заниматься зумбой; это не было похоже на тренировку. Для меня это была просто игра, и это было действительно весело!»

Надя, 27, сбросила 67,5 кг за три года.

10. Оставьте вашу любовь к фастфуду и научитесь готовить


10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса
«Я прекратил есть фастфуд и пиццу каждую неделю и начал готовить для себя. Было так здорово осознавать, что это именно я создал очередное блюдо!»

Роджелио, 26, сбросил 27 кг за год.

Верьте в себя, и всё получится!

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10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего веса

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10 советов от людей, которые сбросили более чем по 20 кг лишнего весаПодписаться на мой Instagram
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