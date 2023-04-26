5 фактов о Брюсе Ли

Все, наверное, знают великого мастера боевых искусств Брюса Ли. Который показал всему миру, что значит иметь контроль над своим телом, а в киноиндустрии получались замечательные фильмы, которые становились известными на весь мир.
Его настоящее имя Сай Фон
Родители не называли его Брюсом. Они предпочитали называть его Сай Фон, что в переводе «маленькое чудо». Женское имя, которое родители выбрали нарочно, будучи уверенными, что злые духи не любят, когда в семье есть мальчики (их первенец — мальчик, умер в младенчестве). Поэтому, они верили, что если дать Брюсу женское имя, то удастся обмануть демонов, и сохранить ему жизнь.
Жизнь без проигрышей
Брюс Ли не проиграл ни одного боя. В действительности он проиграл бой лишь раз в жизни: когда ему было 13 лет. Именно это поражение и подтолкнуло его на изучение боевого искусства у мастера Вин Чун Ип Мэна. После того, как другие ученики узнали, что Брюс не был чистокровным китайцем, они потребовали, чтобы он перестал тренироваться вместе с ними. Учителю пришлось заниматься с ним индивидуально.
Да ты лишь киноактёр… Да я тебя одной лев…. оой
Хотите сразиться с Брюсом Ли? Постучите ногой по земле! После того, как Брюс прославился, многие думали, что смогут одолеть его. Они подходили к нему, стучали ступней по земле (символизируя вызов), и бросались в атаку! Популярность Брюса частенько привлекала разных психов, которые пытались доказать, что они лучше.
Похороны Брюса на съёмках фильма «Игры смерти»
Брюс умер внезапно во время съемок «Игры смерти». И что делает студия? Они переписывают сценарий так, что герой Брюса имитирует собственную смерть, чтобы скрыться от мафии, и используют реальные съемки с похорон Брюса, включая крупные планы открытого гроба, на которых видно его забальзамированное лицо. Все это вставлялось в фильм.
Ускоренная съёмка
Многие фильмы с участием мастеров боевых искусство специально ускорялись, чтобы бои выглядели более быстрыми, но не фильмы Брюса Ли. Он двигался так быстро, что обычной скорости съемки в то время 24 кадра в секунду, не хватало, чтобы запечатлеть всего его движения, поэтому его приходилось снимать со скоростью 32 кадра в секунду, а затем замедлять пленку, чтобы зрители могли все рассмотреть.
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