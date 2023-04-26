5 фактов о Брюсе Ли

Все, наверное, знают великого мастера боевых искусств Брюса Ли. Который показал всему миру, что значит иметь контроль над своим телом, а в киноиндустрии получались замечательные фильмы, которые становились известными на весь мир.



Его настоящее имя Сай Фон

Жизнь без проигрышей

Да ты лишь киноактёр… Да я тебя одной лев…. оой

Похороны Брюса на съёмках фильма «Игры смерти»

Ускоренная съёмка