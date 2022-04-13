10 ужасающих археологических открытий, свидетельствующих о человеческих жертвоприношениях





Обряды, несущие смерть.



Человеческие жертвоприношения – одна из самых жутких страниц истории. Распространены они были по всему миру, и в разных странах были разные по масштабам. Манера же, в которой они проводились, современного человека шокирует. В нашем обзоре 10-ка самых жутких человеческих жертвоприношений в истории.