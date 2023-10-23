Какие тайны хранит немецкий аналог знаменитой американской военной тюрьмы Алькатрас

На скалистом утёсе, высоко над рекой Мульде в маленьком городке Кольдиц в Саксонии, грозно возвышается замок в стиле Ренессанс. Бывшая резиденция королей имеет историю настолько бурную, насколько и мрачную. Во времена Второй мировой войны здесь была тюрьма строгого режима для военнопленных. Немцы не без оснований считали, что из неприступной крепости бежать невозможно. Они были не правы. Многим заключённым удалось совершить побег, благодаря тому, что они разгадали некие секреты, которые хранят стены замка Кольдиц...
История замка Кольдиц
Замок Кольдиц был возведён ещё в начале 11 века. Поначалу он служил охотничьим домиком для короля Саксонии. Чуть позже стал официальной королевской резиденцией. Так было в течение долгих столетий. В 16 веке в городе случился страшный пожар, который практически полностью уничтожил замок. После этого тогдашний владелец, король Польши Август Сильный перестроил его в стиле Ренессанс. Территория замка была расширена. Само строение насчитывало целых семь сотен комнат!
Замок Кольдиц.
С началом 19 века, новый владелец, курфюрст Саксонии Фридрих Август III превратил замок Кольдиц в работный дом. Тут принимали больных, нищих, бывших заключённых. Позже строение стало психиатрической лечебницей и оставалось таковой вплоть до 1924 года. Когда к власти пришли нацисты, замок был превращён ими в тюрьму для политических преступников. Когда началась Вторая мировая война, тут был открыт лагерь для военнопленных под названием Офлаг IV-C (то есть лагерь для военнопленных офицеров).
Офицеры позируют с манекеном заключённого, которого они могли бы поднять во время пересчёта, чтобы прикрыть сбежавшего сокамерника.
Неприступная цитадель?
Нацисты были на все 100% уверены, что из неприступного замка Кольдиц бежать совершенно невозможно. Тысячелетняя цитадель возвышалась на высоком скалистом утёсе с отвесным обрывом в самом сердце Третьего рейха. Крепостные стены были двухметровой толщины. Казалось, что немцы абсолютно правы. Вопреки всему, из замка Кольдиц было предпринято более трёх сотен побегов за те пять лет, что он служил тюрьмой! Из них более трёх десятков оказались успешными. Это неудивительно, ведь здесь собирали самых непокорных заключённых, которые к тому же, были опытными боевыми офицерами.
Неудачные побеги завершались либо смертью беглеца, либо заключением в одиночную камеру. Начальником тюрьмы был добродушный весельчак по имени Райнхольд Эггерс. У него было своеобразное хобби: он любил заставлять арестантов демонстрировать свои попытки убежать и фотографировал все этапы процесса. Эггерс даже создал в Кольдице «Музей побегов». Там он выставлял все снимки и экипировку беглецов.
Неудавшийся беглец демонстрирует тюремному фотографу, как он пытался сбежать.
Самые наглые побеги из замка Кольдиц
Попыток побега было настолько много, что заключённые даже создали что-то вроде «комитета по побегам». Эти организации возглавляли офицеры, которые координировали действия арестантов таким образом, чтобы они не мешали друг другу воплощать свои попытки бежать. Одним из самых знаменитых побегов совершил британский офицер по имени Эйри Нив.
Шахта эвакуационного туннеля, расположенная под часовней.
Однажды вечером, после театрального представления, они с сообщником смогли проникнуть в подвальное помещение. Потом они взломали замок в караульной комнате и переоделись там в немецкую форму. Спокойно пройдя мимо бараков, они перелезли через стену и уже через пару дней были в Швейцарии.
Второй по наглости побег был совершён французским аристократом по имени Пьер Мересс-Лебрен. Сообщник катапультировал Леберна через забор в тот момент, когда охранники отвлеклись. Потом Пьер зигзагами бежал вверх по холму, пока в него стреляли. Пешком он преодолел более сотни километров. Дошёл до железнодорожной станции, там украл велосипед и тоже благополучно добрался до Швейцарии.
Были менее успешные попытки побега, которые стали просто легендарными. Например, британский лётчик Доминик Брюс пытался бежать из Кольдица целых 17 раз! Он был небольшого роста и однажды спрятался в ящике из-под чая. На стене склада Брюс написал мелом: «Воздух в Кольдице меня больше не радует. Увидимся позже!». К сожалению, спустя неделю, лётчика поймали, когда он пытался сбежать из страны, укрывшись в трюме одного шведского корабля.
Ящик с чаем, который Доминик Брюс использовал для побега из Кольдица.
Излюбленным способом побега было прокладывание подземного хода. Однажды было такое, что заключённые рыли одновременно целых шесть туннелей! Самый длинный прорыли французы. Свобода была всего в каком-то десятке метров, когда их раскрыли. В туннеле была система вентиляции, система оповещения и освещение.
Наверное, самым амбициозным был план побега, когда два британских лётчика, Билл Голдфинч и Джек Бест, построили планер. Они планировали пробраться с ним на крышу и перелететь через реку. Летательный аппарат соорудили из половиц и деревянных частей кроватей. Электронная часть управления была сделана из проводов, которые смогли украсть в неиспользуемых помещениях замка. Обшили планер кусками тюремных спальников. Для герметизации использовали варёное просо, которое воровали из немецких пайков. К сожалению, план раскрыли.
Старшие офицеры своих «диаспор» в Кольдице, 1941 год: югослав, бельгиец, два поляка, англичанин, француз и голландец.
Множество захватывающих историй побегов из этой неприступной тюрьмы стали основой для сюжетов огромного количества книг, фильмов и даже видеоигр. Сегодня замок Кольдиц отреставрирован в том виде, в каком он был до войны. Туристы могут пройтись по его коридорам и осмотреть туннели, которые проложили заключённые, пытаясь отсюда бежать. В местном музее даже есть точная копия того самого планера. Энтузиасты создали полноразмерную радиоуправляемую копию и отправили её в полёт над рекой. Аппарат благополучно преодолел водную преграду и успешно приземлился на противоположном берегу.
Единственная известная фотография оригинального планера.
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