Какие тайны хранит немецкий аналог знаменитой американской военной тюрьмы Алькатрас

История замка Кольдиц

Замок Кольдиц.

Офицеры позируют с манекеном заключённого, которого они могли бы поднять во время пересчёта, чтобы прикрыть сбежавшего сокамерника.

Неприступная цитадель?

Неудавшийся беглец демонстрирует тюремному фотографу, как он пытался сбежать.

Самые наглые побеги из замка Кольдиц

Шахта эвакуационного туннеля, расположенная под часовней.

Ящик с чаем, который Доминик Брюс использовал для побега из Кольдица.

Старшие офицеры своих «диаспор» в Кольдице, 1941 год: югослав, бельгиец, два поляка, англичанин, француз и голландец.

Единственная известная фотография оригинального планера .