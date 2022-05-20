9 весьма экстравагантных функций в дорогих машинах, которые пригодились бы всем автомобилистам

Автоматические кресла и прочие невероятные функции.
Автомобили премиум-класса, по сути, мало чем отличаются от широкодоступных. Исключительным их делает не столько более мощный двигатель или дизайн, сколько особый набор гаджетов и функционал, которые предлагают разработчики автомобиля. В нашем обзоре самые "крутые" автомобильные функции, которые, впрочем, заинтересуют в водителей самых обычных машин.
1. Обдув затылка
Обдув затылка.
В кабриолетах Mercedes-Benz E350 Convertible присутствует одна из самых необычных и экстравагантных функций климат контроля. В ее состав в частности входит система Mercedes-Benz Airscarf, которая занимается обдувом шеи водителя и пассажиров через специальные пазы в спинках сидений. Делается это для повышения комфорта.
2. Автоматические двери
Автоматические двери.
В седанах BMW 740Li есть функция автоматического закрытия дверей. И речь идет вовсе не о замке, а о закрытии двери как таковом. Эта функция является настоящей отрадой для тех, кто считает, что все кроме них в их автомобиле закрывают двери слишком резко, громко и сильно.
3. Ароматический климат-контроль
Ароматический климат-контроль.
Новых Mercedes-Benz S-Class произведенных в 2014 году появилась такая необычная функция, как «ароматерапия». Как можно догадаться из названия, данная фикция позволяет динамически изменять запах в кабине автомобиля. На сегодняшний день доступно четыре ароматические палитры: домашний очаг, центр города, ночная жизнь и спорт.
4. Подсветка Mercedes
Подсветка Mercedes.
Самая «странная» функция из когда-либо придуманных. В некоторых моделях Mercedes-Benz появилась функция подсветки логотипа бренда. Примечательно то, что подсветка работает только когда автомобиль стоит на месте. При этом производитель утверждает, что он пытался добиться получения разрешения на подсветку во время езды.
5. «Умное» стекло
Умное стекло.
В родстерах Mercedes-Benz SL и SLK появилась функция «умного» стекла. К сожалению, такое стекло было установлено только на люке автомобиля. Все что делает система – это регулирует пропускную способность света люка в зависимости от погоды и количества падающих на автомобиль солнечных лучей. Регулировать затемнение стекла можно и вручную.
6. Автоматическое кресло
Автоматическое кресло.
Еще одно «потрясающее» изобретение инженеров Mercedes-Benz – кресло с автоматическими валиками. Суть системы проста, она самостоятельно подстраивает кресло под конкретного водителя или пассажира в зависимости от конфигурации тела последнего. Многие автолюбители впрочем, со скептицизмом отнеслись к этой новинке.
7. Массажные сиденья
Массажные сиденья.
Первые массажные сиденья появились достаточно давно. Быстро выяснилось, что постоянная вибрация только отвлекает водителя. Поэтому сегодня несколько производителе предлагает инновационные сиденья, которые с настраиваемой периодичностью просто оказывают давление на отдельные участки спины.
8. Настраиваемый салон
Настраиваемый салон.
Не столько функция, сколько отдельная услуга от самих производителей. Всего для многих спортивных и роскошных автомобилей производители предлагают услугу настраиваемого салона. Кресла, климат-контроль, аудиосистема и многое другое – все это меняется в зависимости от предпочтений покупателя.
9. Кресло кровать
Кресло кровать.
Достаточно проста функция по своей концепции, но, тем не менее, заслуживающая внимания. В последние несколько лет в премиальных авто стало модным делать регулируемое заднее сиденье, превращаемое в настоящую кровать.
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