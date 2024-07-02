Приёмы оформления спальни, которые срочно нужно применить на практике

Обычно дизайну спальни уделяют совсем немного времени, ведь большая часть сил и финансов уходит на ремонт кухни и гостиной – комнат, которые всегда на виду. В результате владельцы квартиры выбирают максимально безопасные решения, вроде белых стен и светлой мебели.









А ведь спальню можно оформить гораздо красивее, ярче и функциональнее.

Прием 1: Используйте подвесные бра

Прием 2: Красьте стены в глубокие темные цвета

Прием 3: Продлите изголовье кровати

Прием 4: Оформите зону отдыха с креслом

Прием 5: Установите парящую мебель

Прием 6: Поставьте прикроватную банкетку

Прием 7: Украсьте пустую стену над кроватью

Прием 8: Оформите подоконник

Рассказываем, как это сделать.Вместо настольной лампы используйте подвесные светильникиВ спальне должно присутствовать как минимум два вида освещения – центральное (например, люстра на потолке) и точечное, непосредственно в зоне кровати. Обычно для этих целей используют настольные лампы, которые размещают на прикроватной тумбе, но ведь есть гораздо более функциональное и эстетичное решение – подвесные бра.Во-первых, они гораздо удобнее, так как равномерно распределяют свет – не нужно поворачиваться на бок, чтобы лучше рассмотреть текст в книге. Во-вторых, бра освобождают место на тумбе для более нужных вещей – будильника, телефона, стакана с водой и пр. В-третьих, такие светильники смотрятся более стильно и современно.Но есть важный нюанс – проводку под бра нужно делать во время ремонта, поэтому продумайте этот момент заранее. Также для удобства следует сделать выключатели с обеих сторон кровати, чтобы у каждого из членов семьи был доступ к светильникам. Если же вы задумались о покупке бра уже после окончания ремонта, отдавайте предпочтение моделям, которые работают от батареек или аккумуляторов.Оформляйте спальню в темных оттенках, а не в светлыхПо традиции, для оформления стен в спальне используют светлые оттенки: серый, белый, бежевый и пр. Однако это решение выгодно лишь в том случае, если комната совсем крохотная, и ее нужно визуально увеличить. В остальных ситуациях дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение глубоким темным оттенкам, которые сделают спальню более «объемной» и контрастной.Есть и другие плюсы. Темные цвета поглощают яркий цвет, поэтому такую комнату проще затемнить, если вы захотите прилечь отдохнуть днем. Плюс, если вы выберите для спальни темно-зеленый или темно-синий, они будут действовать максимально успокаивающе и расслабляюще.Но здесь, как и в любом другом вопросе дизайна, очень важно соблюдать меру. Если окна комнаты выходят на северную сторону и в ней недостаточно естественного освещения, используйте темные оттенки только для акцентной стены, иначе спальня станет тесной и мрачной.Изголовье может быть как вертикальным, так и горизонтальнымИ лучше всего сделать это на всю стену. Тогда именно изголовье станет главным акцентом в комнате, и не придется ломать голову над тем, к какой детали интерьера привлекать внимание. Кстати, изголовье не обязательно должно быть горизонтальным – не менее эффектно смотрится вертикальный вариант. Чтобы завершить картинку, добавьте мягкие стеновые панели – они приятные на ощупь, смотрятся благородно и добавляют интерьеру роскоши.Кстати, при желании акцентное изголовье можно сделать своими руками. Вот несколько идей:• Реечное: купите древесину необходимой формы и размера, отшлифуйте ее, покройте маслом, лаком или краской. После этого нужно прибить отдельные бруски к поперечинам – вуаля, изголовье в стиле сканди готово!• Фанерное: для начала вырежьте лист нужного размера и проделайте в нем отверстия, чтобы фанера выглядела как пегборд. Закрепите изголовье на стене и для красоты установите полки с декором.• Мягкое – из фанеры, ДВП или остатков ламината вырежьте изголовье, обейте его поролоном и обтяните тканью. Закрепите конструкцию на стене и наслаждайтесь результатом.Выбирайте лаконичное или акцентное креслоЕсли площадь комнаты позволяет, не ограничивайтесь исключительно кроватью, шкафом и тумбами. В спальне можно оформить уютный уголок для отдыха и чтения, где вы сможете спрятаться от домочадцев. Для этого установите в свободном углу аккуратное кресло на тонких ножках, положите декоративную подушку, дополните его небольшим кофейным столиком и лампой.На первый взгляд такое решение может показаться нелогичным и «расточительным», ведь в спальне и так мало места. Однако, когда вечером, после тяжелого рабочего дня, вы сядете в кресло с чашкой ароматного чая и любимой книгой, вы поймете, что поступили правильно. Кстати, эта зона также может стать отличным рабочим местом – поставьте ноутбук на колени и с максимальным комфортом разбирайтесь с задачами от начальства.Выбирайте парящую кровать или подвесную тумбуЭтот прием особенно эффективен для маленьких комнат, где нужно использовать все способы для визуального увеличения пространства. Чтобы создать вау-эффект, выбирайте тумбы и комоды с креплением на стену. Также красиво и стильно будет смотреться кровать специальной конструкции, которая в месте изголовья крепится к стене, а в центральной части поддерживается особой опорой. Создается ощущение, будто она действительно парит в воздухе. А чтобы усилить это впечатление, установите подсветку по нижнему краю кровати.Прикроватная банкетка добавляет спальни роскоши.Конечно, этот предмет не входит в число обязательных, и по мнению многих лишь занимает место, но на самом деле от него много пользы. Во-первых, банкетка смотрится красиво и становится настоящим украшением спальни. Во-вторых, на нее удобно складывать покрывало и подушки, когда вы готовитесь ко сну. В-третьих, в дневное время банкетку вполне можно использовать в качестве мини-дивана, с удобством разместившись на ней с книгой или телефоном.При выборе предмета интерьера обращайте внимание на модели с внутренним отсеком – так вы получите дополнительное место для хранения вещей, что очень актуально в спальне. Если площадь комнаты сильно ограничена, отдавайте предпочтение передвижному изделию на колесиках или нескольким легким банкеткам вместо одной тяжелой.Используйте для декора фотографии или зеркалаЕсли вы сделали акцентное изголовье, как мы советовали в одном из пунктов выше, то этот прием вам не нужен. Если же стена над кроватью пустует, самое время подумать, как ее украсить. Можно пойти легким путем, и просто покрасить стену в яркий цвет или оформить обоями с узором. А можно подключить предметы искусства, чтобы добавить пространству изюминку. В изголовье прекрасно смотрятся картины, постеры, зеркала. Также эффектно будут выглядеть самодельные панно из кружевных салфеток, шляп, изделий в стиле макраме и пр. Обратите внимание, что декор должен сочетаться по стилю и цветовой гамме с остальными деталями интерьера – только так получится добиться цельной гармоничной композиции.Сделайте из подоконника мини-диванДо сих пор используете подоконник исключительно как полку для комнатных растений? Очень зря! У этого места потенциал намного больше, чем все привыкли считать. Так, низкий и широкий подоконник станет отличным местом для отдыха – положите на него мягкий матрас, украсьте пледом и подушками, чтобы в итоге получился аналог дивана. Высокие и узкие конструкции могут стать полками для книг, плетеных корзин, декора, косметики и даже одежды.Еще один вариант – превратить подоконник в рабочий стол. Для этого нужно будет положить столешницу, подходящую по длине и ширине. После такого апгрейда в спальне можно будет не только отдыхать, но и работать, если для вас это актуально.