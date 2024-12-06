Самые странные самолеты в истории

Как нет предела совершенству, так и полет изобретательской мысли не остановить, особенно в желании покорить небо. На чем только люди ни летали… Вот лишь пять сумасшедших идей авиаконструкторов, которые, несмотря на абсурдность, нашли свое реальное воплощение, — от бескрылых до надувных.













Гоблин

Надувной самолет

Летающие ванны

Самолет-турбина

Беременная гуппи