Как постирать перьевую подушку

Не знаете, как лучше всего постирать перьевую подушку, чтобы перья не летели во все стороны? Конечно, стирать её в машинке опасно: ткань может порваться, и перья заполнят весь барабан. Стирать нужно вручную, но как это сделать максимально просто? Расскажем чуть ниже!







Для начала распарываем подушку и вставляем в неё душевую лейку, включаем горячую воду. Ждём, пока перо намокнет. Горячая вода уже начнёт работать: убьёт бактерии и клеща.







Тем временем колготки разрезаем на чулки. Для этих целей можно спокойно взять старые колготки.





Мокрое перо перекладываем в чулки, завязываем узел.





Кладём в горячую воду с порошком (жидким или сухим; можно также стирать с шампунем). Хорошенько полоскаем до чистой воды (несколько раз меняем воду). Затем полоскаем в воде с кондиционером для белья.







После этого слегка отжимаем вручную и кладём в барабан машинки. Включаем режим «Отжим+слив», ждём, когда машинка отожмёт лишнюю влагу.





Раскладываем «колбаски» сушиться на полотенцесушителе. Согласитесь, это очень удобно и просто!





Теперь осталось дело за малым. Перекладываем сухое чистое перо обратно в наперник.



Зашиваем и получаем чистую, свежую, продезинфицированную перьевую подушечку!





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