родатые леди и женщины-священники:Зачем мужчины и женщины менялись одеждой для фотографий в XIX веке

В XIX веке мужчины часто играли женщин на сцене в театре.

Актер В.С. Пенсли (справа) часто играл женщин на сцене.

Мужчина и женщина в XIX веке в одежде противоположного гендера.

Два неизвестных мужчины в женских платьях. 1860-й год.

Актеры Фредерик Парк и Эрнест Боултон.

Даже сейчас такие снимки выглядят вызывающе, а в свое время они могли спровоцировать настоящий скандал.

Рихард фон Крафт-Эбинг.

Актеры Льюс Вингфилд (слева) и Фредерик Робсон (справа).

Неизвестный мужчина. 1870-е.

Женщины, переодетые в мужскую одежду, в том числе в одежду священника .