Как брачный аферист в СССР смог обмануть более 70 женщин, и Почему они просили суд помиловать его

В 1960-х в СССР орудовал мошенник, который использовал свое умение очаровывать женщин. Более 70 дам стали жертвами его обмана, и, как установило следствием, одна женщина была убита. Этот преступник был так артистичен, что ему не составляло труда втереться в доверие к выбранной жертве. Звали его Юрий Ладжун. Мошенник играл на чувствах женщин, изображая настоящего мачо, а затем безжалостно грабил их.
Советский Ален Делон и как все начиналось
Наталья Орловская — жертва мошенника. /Фото: schastlivyelyudi.ru
В начале шестидесятых в отделения милиции стали приходить женщины и приносить заявления о воровстве. Все потерпевшие рассказывали о мужчине, который был похож на популярного актера из солнечной Франции — Алена Делона. Он любыми способами завоевывал расположение и даже любовь дамы, а затем грабил ее. Дело поручили следователю Дейнеко.
Вскоре появилось еще одно заявление, от жертвы мошенника из Калуги. Расследование показало, что аферист прибыл в город, заселился в гостиницу. Он выдавал себя за москвича, ответственного научного сотрудника Николая Пущина. Так случилось, что в этой же гостинице проживала Наталья Орловская. С ней и свел знакомство мошенник. Наталья обожала Алена Делона, потому сразу обратила внимание на мужчину. Аферист использовал не только внешность. Он наврал женщине, что работает в секретном научно-исследовательском институте и результаты его работы ценятся во всем мире. Наталья влюбилась без памяти.
Когда Орловская собралась возвращаться в столицу, Юрий разыграл настоящий драматический спектакль. Он буквально рыдал, рассказывая, что его накануне ограбили, забрали все деньги. Добрая женщина предложила мошеннику немалую сумму — 250 рублей. «Ограбленный» сперва изображал возмущение и отказывался, но в результате деньги оказались у него в кармане. Через несколько часов мужчины «исчез в тумане».
Орловская обратилась в милицию. Там с ее слов составили портрет преступники, и к тому же дама вспомнила, что видела у него удостоверение ударника соцтруда, оформленное на имя Пущина.
Следователи начали разыскивать настоящего Николая. Как выяснилось, Пущин и Ладжун познакомились случайно — вместе ехали на такси. Пущин уехал по делам в другой город, и в это время аферист пришел к нему в дом. Он сказал супруге ученого, что приехал к другу, Николаю. И раз его нет, попросился переночевать. Утром преступник исчез вместе с драгоценностями, деньгами и вышеупомянутым удостоверением.
Физик-ядерщик, ворующий чулки
Юрий Ладжун втирался в доверие к женщинам. /Фото: lifeglobus.ru
Следующее заявление поступило из Кемерово. Следователи были уверены: это проявился «Пущин». Но как ни странно, теперь мошенник назывался иным именем. Он присвоил себе документы физика-ядерщика Пщенцова, которого обокрал в ресторане. В качестве примет женщины называли интересную внешность афериста и его характерный южный говор.
После Кемерово преступник поехал в Минск, где его жертвой стала девушка по имени Надежда. Она была сражена, когда мошенник показал ей удостоверение ученого, и стал рассказывать, что трудится в особом НИИ, где занимается суперсекретными разработками. И, мол, за результатами его работы охотятся вражеские агенты специальных служб. Преступник был так убедителен, что девушка согласилась помочь ему материально. Ей стало жалко большого ученого, талантливого, который, к тому же, был в опасности. Через три дня Ладжун позвал Надежду замуж, утверждая, что она сразила его своей гражданской позицией. Девушка ответила согласием. Была сыграна тихая свадьба (а как иначе, ведь вокруг шпионы), и на следующий день Юрий просто исчез. А с ним исчезли все деньги, драгоценности. Аферист даже не побрезговал нейлоновыми чулками: он прихватил дефицитную вещь.
Крал у одной, дарил другой
Екатерина Сурикова из Вильнюса. /Фото: ofigeno.ru
Мошенник бежал из Минска. Он решил поехать на юг. Там он встретил заведующую рестораном Анну Воронину и представился капитаном дальнего плавания. Закрутился роман. Ладжун дарил даме дорогие подарки и рассказывал о своей любви. Грустно, но последней каплей стали нейлоновые чулки, которые Юрий украл у Надежды. Он подарил их Анне, заявив, что привез эту чудесную вещь из Сингапура.
Когда у мошенника закончились деньги, он стал просить у Анны в долг — для «поездки в рейс». Юрий обещал вернуть деньги родителям женщины. Это было сделано потому, что у Ворониной не было ничего ценного, а вот у родителей были и накопления, и дорогие вещи. Семейные реликвии и финансовые средства были позднее украдены мошенником.
Ладжун переместился в Одессу, из нее в Вильнюс, где завел романтические отношения с Екатериной Суриковой. Для нее он стал полярным летчиком. Как и остальных жертв, девушку он ограбил.
Мошенника ловили долго, и в начале семидесятых удалось выйти на его след. В Свердловске был найден бывший коллега преступника, опознавший афериста по фотороботу. Да, не только женщин грабил Ладжун! Теперь милиция знала имя преступника. Фоторобот и все приметы немедленно разослали по вокзалам СССР. Через некоторое время Юрий был замечен на Ленинградском вокзале в столице, а через день и в Ленинграде. Задержание произошло в Гатчине.
Печальный финал
На фото Анна Воронина и Юрий Ладжун.
В этом городе Юрий направил свои чары на буфетчицу, которая работала на вокзале. Но девушка узнала преступника, так как видела портрет-фоторобот. Ладжун был задержан. На допросах он не признавал ни одного преступления. Но улики были весомые, и несколько женщин опознали его. Мошенник сознался. Оказалось, что он обманывал женщин почти двадцать лет! В его списке было семьдесят две дамы. Одна, к сожалению, была убита, как говорил аферист, по неосторожности.
Ладжун был приговорен к расстрелу. Однако многие обманутые им женщины ходатайствовали о смягчении приговора. Невероятно? Но так и было. Жертвы объясняли свое поведение тем, что Юрий делал их счастливыми. Пусть и ненадолго. Однако суд был неумолим, и в 1975 году приговор был приведен в исполнение.
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