Как стильно обустроить веранду на даче

Весна в самом разгаре, а значит пришло время подумать о том, как обустроить дачную веранду, чтобы с наслаждением проводить там выходные в кругу семьи или компании друзей.







Делимся одними из самых стильных и популярных дизайнерских решений, благодаря которым даже несочетаемые между собой вещи и стили обретут новую жизнь, засияв яркими красками.



1. Прованс

2. Гламур

3. Лофт (индастриал)

4. Бохо-шик

5. Поп-арт

Дачная веранда в стиле прованс.Стиль прованс отличается простотой, элегантностью и природным шармом.В нём преобладают мягкие, нейтральные цвета и оттенки, напоминающие о природе на открытом воздухе и в сельской местности. Стиль также определяется использованием натуральных материалов и текстур, таких как камень, дерево, плетёные изделия, плитка и многое другое. Он также известен своей непринуждённой атмосферой, что делает его подходящим для дачных веранд, где требуется уют и умиротворение.Светлая, лёгкая и воздушная веранда в стиле прованс.Обратите внимание, что в интерьере в стиле прованс преобладают все оттенки белого, которые придают помещению ощущение лёгкости и воздушности. Всё это дополняется натуральными материалами и текстурами, а также мягкими и успокаивающими нейтральными тонами, такими как слоновая кость, кремовый и бежевый оттенки. Лишними не будут и растения, особенно горшочки с лавандой, которые отлично впишутся как на столик, так и по периметру помещения.Дачная веранда в стиле гламур — отличное решение для тех, кто любит сочетать роскошь с дерзостью.Как правило, гламурные интерьеры, сочетают в себе элементы разных стилей и эпох, приправленные смелым роскошным дизайном с дерзкими и современными узорами, текстурами и материалами. Такое направление создаёт уникальную эстетику, которая часто бывает смелой и неожиданной, но в то же время целостной и гармоничной. Гламурный дизайн интерьера часто включает в себя смелые цвета и текстуры, яркие узоры, геометрические формы, роскошные ткани и материалы, высококачественную мебель и убранство, а также изысканные элементы декора. Подобная эстетика привлекает тех, кто хочет создать изысканную и стильную обстановку с уникальной запоминающейся индивидуальностью и атмосферой.Ещё один весьма оригинальный вариант — стиль индастриал (лофт).Стиль лофт — это популярный современный дизайн, который тщательно продуман до мелочей. В интерьере использованы открытые кирпичные стены, высокие потолки и разнообразные элементы промышленного и современного дизайна. Пространство, как правило, имеет открытую планировку с акцентом на естественные и нейтральные тона, такие как кремово-белые, землисто-коричневые и светло-серые. Лофт-пространство одновременно стильное и универсальное, с минималистичной, но при этом весьма брутальной мебелью, которую можно легко обновлять и менять с течением времени. Что же касается деталей и аксессуаров веранды в индустриальном стиле, то они должны отражать утилитарную эстетику, для которой характерны открытые конструкции и материалы, такие как сталь, металлические и стеклянные элементы, открытая проводка и промышленные светильники.Веранда в стиле бохо-шик — придётся по вкусу всем тем, кто любит сочетать, казалось бы, несочетаемые вещи.Бохо-шик — это сочетание смелых и ярких элементов разных стилей, таких как гранж, хиппи, фолк, винтаж и этнические мотивы. Направление известно своим уникальным и причудливым подходом, сочетающим эклектичные и многослойные текстуры, узоры и цвета. Стиль создаёт тёплую и уютную атмосферу в помещении, что делает его отличным выбором как для дома, так и для дачной веранды. А теперь поговорим про элементы декора в стиле бохо-шик, которые включают в себя: мягкий и натуральный текстиль, такой как хлопок, лён и шёлк, часто используемый для создания комфортного и умиротворяющего настроения.Используйте оригинальные элементы декора.• Яркие цвета и узоры, в виде окрашенных стен или мебели, произведений искусства, штор, посуды и прочих мелочей.• Природные элементы, такие как растения, дерево и другие натуральные материалы, дарящие ощущение умиротворения.• Наконец, в стиле бохо-шик также присутствует множество этнических элементов декора, таких как изделия ручной работы (пледы, накидки, кашпо, шторы, занавески, подставки для посуды и многое другое).Хотите продемонстировать свой неординарный вкус? Тогда стиль поп-арт отлично подойдёт.Эстетика поп-арта тяготеет к ярким цветам и эффектному дизайну, создавая живую и энергичную атмосферу, способствующую самовыражению и творчеству. В результате стиль поп-арт больше всего подходит для тех, кто хочет продемонстрировать свой неординарный вкус с помощью различных элементов декора. Например, посуда (имеет эффектный дизайн, яркие цвета и смелые узоры) станет интересным и ярким дополнением к интерьеру в стиле поп-арт. Дизайн может быть как основным акцентом, так и дополнять сервировку стола и сопутствующий декор интерьера. Рисунки на посуде могут быть как основным акцентом, так и ненавязчивым дополнением к общей эстетике.Веранда в стиле поп-арт.Что же касается мебели, то, как правило, она отличается смелым и ярким дизайном, с узорами и цветами, заимствованными из движения поп-арт. Зачастую, все мебельные элемент как маленькие, так и большие в основном имеют геометрические формы и узоры, яркие цвета и смелые образы или графику. Всё то же самое присуще и для различных элементов декора.