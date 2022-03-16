От случайных прохожих до субкультур и знаменитостей: уличные фотографии легендарной Эми Арбуc

Стычка, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.
Всю свою жизнь она посвятила фотографии. Еще, будучи ребёнком, Эми Арбус (Amy Arbus) с огромным интересом и энтузиазмом ассистировала собственной матери Диане Арбус, которая в то время была знаменитым фотографом. Следуя везде и всюду за ней, девочка не только научилась снимать, а и выработала свой неподражаемый и узнаваемый стиль, принёсший со временем ей не менее колоссальный успех и славу. В объективе её камеры побывали случайные прохожие, представители различных субкультур и движений, а также знаменитости, какими их мало кто видел.
Близнецы в футболках с нулями, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
Волосы торчком, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Брюки с надписью «fuck», Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.
Два парня в тёмных очках, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
Мадонна, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Поезд, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Подводка для глаз Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.
Cooper Union (частный колледж), Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.
Наращённые ногти, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
Джои Ариас, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.
Джулио, Нью-Йорк, 1985 год. Автор: Amy Arbus.
Кэти К и Джон Секс, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.
Пара лесбиянок, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.
Господа, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Юбка с расцветкой британского флага, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Элке Кошка, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.
Фиби Леджер / бикини из меха, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.
Медальон «Секс», Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
Семья, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.
Шляпа и мужской галстук, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.
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