Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марианна Яговкина
    Да и хрен с ними, с этими иностранцами! А 2 литра рекомендуемой воды не разбавляет желудочный сок, а супчик разбавляе...7 вредных пищевых...
  • Valery Pedan
    Ничто не мешает вычислить реальное состояние человечества, его структуру и управление, причины конфликтов, войн и кат...Нелепые теории за...
  • geo1804
    джон стейнбэк !!     остальное  - ..............................10 увлекательных ...

От случайных прохожих до субкультур и знаменитостей: уличные фотографии легендарной Эми Арбуc


Стычка, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

Стычка, Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

Всю свою жизнь она посвятила фотографии. Еще, будучи ребёнком, Эми Арбус (Amy Arbus) с огромным интересом и энтузиазмом ассистировала собственной матери Диане Арбус, которая в то время была знаменитым фотографом. Следуя везде и всюду за ней, девочка не только научилась снимать, а и выработала свой неподражаемый и узнаваемый стиль, принёсший со временем ей не менее колоссальный успех и славу. В объективе её камеры побывали случайные прохожие, представители различных субкультур и движений, а также знаменитости, какими их мало кто видел.

Близнецы в футболках с нулями, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Близнецы в футболках с нулями, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 
Волосы торчком, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Волосы торчком, Лондон, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Брюки с надписью «fuck», Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

Брюки с надписью «fuck», Нью-Йорк, 1990 год. Автор: Amy Arbus.

 
Два парня в тёмных очках, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Два парня в тёмных очках, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 
Мадонна, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Мадонна, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Поезд, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Поезд, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Подводка для глаз Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

Подводка для глаз Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

 
Cooper Union (частный колледж), Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

Cooper Union (частный колледж), Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

 
Наращённые ногти, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Наращённые ногти, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 
Джои Ариас, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

Джои Ариас, Нью-Йорк, 1982 год. Автор: Amy Arbus.

 
Джулио, Нью-Йорк, 1985 год. Автор: Amy Arbus.

Джулио, Нью-Йорк, 1985 год.
Автор: Amy Arbus.

 
Кэти К и Джон Секс, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

Кэти К и Джон Секс, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

 
Пара лесбиянок, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

Пара лесбиянок, Нью-Йорк, 1981 год. Автор: Amy Arbus.

 
Господа, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Господа, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Юбка с расцветкой британского флага, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Юбка с расцветкой британского флага, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Элке Кошка, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

Элке Кошка, Нью-Йорк, 1983 год. Автор: Amy Arbus.

 
Фиби Леджер / бикини из меха, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.

Фиби Леджер / бикини из меха, Нью-Йорк, 1987 год. Автор: Amy Arbus.

 
Медальон «Секс», Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Медальон «Секс», Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 
Семья, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

Семья, Нью-Йорк, 1988 год. Автор: Amy Arbus.

 
Шляпа и мужской галстук, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

Шляпа и мужской галстук, Нью-Йорк, 1984 год. Автор: Amy Arbus.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





От случайных прохожих до субкультур и знаменитостей: уличные фотографии легендарной Эми Арбуc

И не забудьте:
От случайных прохожих до субкультур и знаменитостей: уличные фотографии легендарной Эми АрбуcПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх