Когда и почему доллар стал общемировой валютой

После этого некоторые страны даже отказались от собственной валюты и перешли на доллар США. Это случилось, например, в Панаме, Сальвадоре и Эквадоре. Так как же доллар завоевал весь мир?
Хитрый план Америки во время Первой мировой войны
До обретения независимости основной валютой в США были испанские монеты — талеры. А в 1794 в оборот вошли доллары, поначалу бывшие серебряными монетами. Лишь после Гражданской войны в США стали печатать купюры в 5, 10 и 20 долларов. Но до начала XX века бюджет США был в весьма плачевном состоянии. Всё изменилось в ходе Первой мировой войны.
На 1913 год государственный долг США другим странам составлял более пяти миллиардов долларов. Но тем не менее в период с 1914 по 1917 год правительство США предоставило странам, участвующим в Первой мировой, около двух миллиардов долларов в долг. А когда сама Америка вступила в войну, общий объём выделенных ей кредитов составил более десяти миллиардов. При этом больше половины этих денег пошли на закупку оружия и военной техники у самих же США. Таким образом множество стран — Франция, Австрия, Бельгия, Великобритания, Италия и другие — стали должниками США.
После окончания войны выплаты долгов должны были происходить за счёт побеждённых стран. А некоторую часть США милостиво согласились просто списать. Однако ситуация была не так проста. В 1920 году Великобритания не смогла оплатить часть долга и процентов. На это тогдашний министр финансов ответил:
Если вы [Великобритания] и дальше будете с опозданием выплачивать проценты, то больше не получите ни одного доллара. Нас не касается то, что вам перестала платить Германия. От неё вы получили африканские колонии, а Франции вернули некоторые их территории. Мы тоже воевали, а никаких дополнительных территорий не получили. Так что заплатите что должны, вместе с набежавшими процентами.
Вопрос с выплатами долга стран-должников Америки был решён на Генуэзской конференции. Свой долг Великобритания должна была выплатить в течение 62 лет вместе с процентами. Деньги эти должны были браться с репарационных платежей Германии. Но в 1923 они прекратились. Тогда в Лондоне прошла конференция, в ходе которой утвердили особый репарационный план для Германии. Согласно нему Германии предоставлялся заём в 200 миллионов долларов, должный стабилизировать марку. Так количество стран-должников США только росло, а вместе с ним укреплялись позиции американского доллара в мировой финансовой системе. Однако США сильно разбогатели лишь в период Второй мировой.
Как появился золотой запас США
В 1943 году американским войскам удалось захватить золотой запас Польши, перевозимый на французском линкоре «Ришелье». А незадолго до этого в руках США оказалось и норвежского золото, оценённое в 84 миллиона американских долларов. Ручейки золота стекались в Америку из многих стран, особенно европейских.
Так, в конце октября 1940 года в хранилищах по всей Америке, в том числе и в знаменитом Форт-Ноксе, находились золотые запасы, оценённые в 17 миллиардов долларов. А уже к февралю следующего года эта сумма выросла ещё на миллиард. В то же время президент Рузвельт снизил золотое содержание доллара на 41%. А золото всё текло и текло в США. Позднее средства из золото-валютного запаса Америка стала выдавать тем же странам, что и дало их. Но уже взаймы и на особых условиях.
По договору Великобритания не могла использовать полученные от США средства, чтобы оплатить ими же прежние долги. К тому же, договор обязал стран-должников США покупать только американские товары. А правительство США под шумок увеличило цены на всю экспортируемую продукцию. Но случилось это в 1946 году, через два года после Бреттон-Вуддской конференции, на которой решилась судьба американского доллара как мировой валюты.
Международная конференция в Бреттон-Вудсе
В 1944 году в американском городе Бреттон-Вудс прошла конференция, в которой приняли участие представители 44 стран, входящих в антигитлеровскую коалицию. Её целью стало развитие международных финансовых и валютных отношений после окончания Второй мировой. В ходе Бреттон-Вудской конференции было принято немало важных решений.
Собравшиеся представители разных стран договорились об открытии Международного банка реконструкции и развития — МБРР. Также был организован МВФ — Международный валютный фонд. Его уставный капитал составил около девяти миллионов американских долларов, а взносы в него производились в национальной валюте и в золоте. При этом больше половины всего вносимого золота в качестве вклада в капиталы МБРР и МВФ должно было храниться именно в США.
Ещё в результате конференции была утверждена Бреттон-Вудская валютная система. Она базировалась на фиксированном золотом содержании американского доллара. В то время одна тройская унция золота (31,10 грамм) равнялась 35 долларам США. Против новой валютной системы никто из участников конференции в Бреттон-Вудсе не возражал. В мире, ослабленном войной, у США и их валюты было несколько преимуществ:
- Произошло падение английского фунта стерлинга из-за участия Великобритании в войне.
- В США не проводилось хоть сколько-нибудь разрушительных военных операций, следовательно, сельское хозяйство и производство не пострадало. К тому же, в годы войны Америка активно поставляла оружие, боеприпасы и технику разным странам. Это сильно укрепило экономику Штатов.
- В то время доллар как валюта был подкреплён золотом, поэтому купюры всегда можно было конвертировать в золото.
Бреттон-Вудская валютная система вполне успешно действовала до семидесятых годов, пока не случился дисбаланс сил на мировой арене.
Положение доллара в современной мировой валютно-финансовой системе
В семидесятые годы прошлого века ряд стран-должников США захотели обменять имеющиеся доллары на золото. Но получили отказ от президента Никсона. Он объявил, что с этого момента американский доллар больше не обеспечен золотой поддержкой. Так в 1976 году приняли Ямайскую валютную систему, утвердившую плавающий курс валюты. Однако позиции самой распространённой валюты в мире это не пошатнуло.
Сегодня экономика США является одной из самых процветающих в мире. И это несмотря на то, что государственный долг США на данный момент составляет почти 22 триллиона долларов. Вполне вероятно, что если все страны, предоставившие Америке кредиты, попросят вернуть деньги, то в стране случится небывалый кризис. Но всё равно доллар до сих пор остаётся мировой валютой, и вот почему:
- Вся международная экономика завязана на долларах, поскольку многие золото-валютные резервы стран накоплены в долларах.
- Доллар — удобная единица для расчёта, его курс к другим валютам всегда известен и прозрачен.
- Ни одна страна в мире не заинтересована в обвале доллара. Это может привести к краху мировой экономики.
- Сегодня просто не существует никакой другой валюты, которая более надёжна, чем американский доллар. К тому же, эти купюры сложно подделать.
История американского доллара как мировой валюты начата давно и вряд ли закончится в ближайшем будущем. Однако США на пятки вовсю наступают другие развитые страны: Китай, Россия, Южная Корея, Бразилия и другие. Как знать, может, они смогут изменить ситуацию на мировом золото-валютном рынке.
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