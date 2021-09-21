Что за кармашки расположены на грузинских кафтанах и зачем они нужны

Каждый, кто хотя бы раз видел традиционный грузинский кафтан, обращал внимание на то, что у них есть какие-то загадочные кармашки на груди. Выглядят они очень круто, но какую функцию выполняют? Даже дети предполагают, что туда кладут патроны. На самом деле все не так или не совсем так. Посмотрим же на кафтан поближе.
Называются эти кармашки газырница. /Фото: hystory.mediasole.ru.
Черкеска – русское название традиционного кафтана, который широко распространен не только в Грузии, но и на Кавказе в целом. Кроме того, эту одежду носили кубанские и терские казаки. Как повседневная одежка черкеска сегодня фактические не используется, оставаясь праздничной и парадной. Но что же с загадочными кармашками, которые уже давно стали неотъемлемым атрибутом данного вида одежды?
Декоративные газыри в газырнице. /Фото: hystory.mediasole.ru.
В действительности это патронташ. Называется данная нагрудная сумка газырница потому, что в нее кладут газыри (тюркский «готовый»). Состоит газырь из порохового заряда (чаще всего бумажного) и пули. Использовались газыри в огнестрельном оружии до появления привычных современному человеку патронов. Суть в том, что заложить готовый бумажный заряд в ружье было проще, быстрее и безопаснее для самого стрелка, нежели сыпать и утрамбовывать порох.
Выглядит красиво. /Фото: kavkazdom.ru.
Однако, с развитием огнестрельного оружия бумажные патроны ушли. Необходимости в газырницах также не осталось. Тем не менее, данный атрибут одежды был настолько стильным и узнаваемым, что остался в качестве парадного элемента. Сегодня в газырницы закладывают декоративные газыри из металла или кости покрытые серебром.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии