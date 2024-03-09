9 фактов о самураях, которые имеют мало общего с киношными образами

Самураи – олицетворение Японии. /Фото: bloximages.chicago2.vip.townnews.com
Самураи или буси всегда вызывали неподдельный интерес. Это настоящая икона японской культуры. Легендарные воины были и остаются героями многочисленных фильмов, книг, комиксов. Однако мы многого не знаем об этих загадочных людях: существует множество заблуждений и домыслов, которые не соответствуют истине.
1. Самураев было очень мало
Самураев было гораздо больше, чем думают. /Фото: ak2.picdn.net
Многие считают, что самураи были редкостью. На самом деле это был особый клан, социальная прослойка, которая составляла до десяти процентов населения Японии. Не так уж и мало, правда же? Фактически у каждого японца, живущего сегодня в стране восходящего солнца, в жилах может течь самурайская кровь.
2. Доспехи самураев
Доспехи самураев были сделаны с учетом особенностей человеческого организма. /Фото: loveubio.com
Существует мнение, что западные люди боялись самураев из-за их уникальных доспехов. Однако они были не просто способом запугать врагов, а разрабатывались с учетом эргономики и свободы движения. Громоздкий внешний вид, пугающий дизайн самурайских доспехов в фильмах Джордж Лукаса «Звездные войны» - это всего лишь художественное преувеличение. Настоящие модели отличались разной конструкцией, делались из металлических пластин, покрывались лаком и оклеивались кожей. И, конечно же, вес их был не таким огромным, как может показаться после просмотра сериала или мультфильма.
Самой яркой частью брони был шлем – кабуто, который делали из металлических полосок. Но не он вызывал дрожь у врагов, а головной убор в виде маски демона. В качестве подшлемника использовали платок из кожи.
Интересный факт: самураи, происходящие из знатных родов, старались украсить свой шлем металлическими рогами. Их даже покрывали позолотой. Возникло такое правило в конце XII века, и с каждым веком эти устрашающие элементы становились все больше.
3. Самураи-женщины
Оказывается, среди самураев были и женщины. /Фото: video-images.vice.com
Сложно поверить, но среди самураев были не только мужчины. Онна-бугейши – это женщины-воины из японского дворянства, которые сражались так же яростно, как и представители противоположного пола. Но есть один нюанс: эти могущественные воительницы не использовали два меча, как мужчины. Их оружием было нагинату, древковый вариант с изогнутым клинком.
Несмотря на уверения в исторических текстах, что девушки-японки из аристократических семей в основном были домохозяйками, есть доказательства участия дам в боевых действиях. После раскопок, проведенных на месте крупного сражения, были найдены остатки 105 бойцов. Из них треть - женские.
4. Самурайская мода
У самураев была своя собственная мода. /Фото: img.theculturetrip.com
К счастью, самураям не нужно было постоянно носить свои доспехи. Тем не менее, их повседневная одежда должна была гарантировать, что в любой момент они могут вступить в бой. Самурай часто использовал широкие брюки хакама и кимоно, которое не ограничивало движения. Они также носили хитатарэ, куртку с длинными рукавами, тоже не стесняющую движений и позволяющую быстро перемещаться.
У воинов была странная прическа. Они часто собирали волосы в пучок и брили лоб. Это делалось не для того, чтобы покорить окружающих своей красотой, а чтобы облегчить надевание кабуто-шлема. Самурайская мода была нелепой, но во главу угла ставилось удобство и функциональность.
5. Не японский самурай
В большинстве своем самураями становились японцы, но бывали исключения. /Фото: thedailyjapan.com
Хотя люди не японского происхождения редко становились самураями, если сегун (военачальник) или даймью (территориальный лорд) разрешал, иностранец мог быть принят в клан. Им выдавались два боевых меча и присваивалось новое японское имя. Самый известный западный самурай, который сумел стать важной фигурой в Японии - английский навигатор Уильям Адамс. Он не только отличился в воинском искусстве, но и занял место ключевого советника сегуна Токугава Иэясу в 1600-х годах. Его история вдохновила авторов несколько книг и фильмов, включая «Последний самурай» с Томом Крузом.
6. Уникальное самурайское образование
Самураи были образованными людьми. /Фото: i.ytimg.com
Хотя у Адамса не было никаких проблем, чтобы стать самураем, этого нельзя сказать обо всех воинах. Помимо того, что они учились бороться и защищать своего хозяина, им также приходилось изучать культуру и искусство. Обучение самураев включало литературу, поэзию, каллиграфию, умение создавать альпинарии, разведение цветов, сборку букетов и монохромные рисунки тушью. Им также нужно было уметь проводить в совершенстве чайную церемонию. Не так уж и мало, не правда ли?
7. Самурайское оружие
У самураев было несколько видов оружия. /Фото: fullsmove.com
Мы уже упоминали, что самураю давали два меча. Катана - это более длинный клинок, в котором, как считалось, жила душа воина. А вот дайшо (дайсе), укороченный меч, рассматривался как символ статуса и носили его только признанные воины. Однако использовался также длинный лук, называемый юми, и боевые копья. В эпоху Эдо от метательного оружия решили отказаться в пользу танегасимы, кремневой винтовки. Да, в XVI веке появился порох, пушки и другие огнестрельные варианты быстро приобрели популярность.
8. Истинные предки самурая
Есть теория, что среди самураев были жители России. /Фото: towncryyers.com
Самураев были значительно меньше по сравнению с количеством европейских рыцарей, с которыми они часто сталкивались. Есть удивительная теория, что среди древнейших воинов были представители России. Некоторые из них были описаны как люди со светлой кожей и характерным европейским носом. Некоторые исследователи считают, что самураи на самом деле являются потомками айнов, которые в древности проживали на территории России (низовье Амура, Камчатка, Сахалин) и Курильских островах. Кто знает, может, в вашем роду тоже есть представители древнейшего японского клана?
9. Самураи – гиганты
Самураи не были устрашающими гигантами, как их часто изображают сегодня. /Фото: media.reef-entertainment.com
Сегодня самураев часто изображают в виде гигантов, а на самом же деле этот киношный образ сильно отличается от реальности. В основной массе японские воины были худыми, рост их не превышал 160–165 сантиметров. Для сравнения: рыцари Европы были более рослыми и могли бы потягаться с современными баскетболистами. Так что огромные и мощные самураи – это художественное преувеличение.
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