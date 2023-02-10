11 актеров, которые умерли во время съемок фильмов

Сложно отрицать, что рабочий день знаменитости разительно отличается от рабочего дня обычного человека. Тяжелый труд в нем сочетается с абсолютно будничным отношением к славе. Может быть, поэтому нам сложно постоянно помнить, что звезды – такие же люди, как и мы, подверженные болезням и, конечно, смертные (иногда – внезапно смертные). Перед вами – список из 11 актеров, которые оставили этот мир прямо во время работы над ролями.









11. Джон-Эрик Хексам: смертельный выстрел холостым патроном

10. Брэндон Ли: убийство холостым патроном

9. Тайрон Пауэр: тяжелый сердечный приступ

8. Марта Мэнсфилд: смерть от ожогов

7. Джон Риттер: сердечный приступ

6. Вик Морроу: взрыв потерявшего управление вертолета

5. Рой Киннир: падение с лошади и сердечный приступ

4. Джин Харлоу: отказ почек

3. Редд Фокс: сердечный приступ

2. Эрик Флеминг: пираньи

1. Оливер Рид: смертельная игра в баре