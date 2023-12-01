Замаскированные устройства, которые использовали шпионы XX века

Какие гаджеты использовали разведчики.
Трудно будет найти человека, который бы не любил шпионские романы и фильмы. В них разведчики то и дело используют всевозможные крутые гаджеты. И хотя большая часть художественных произведений весьма далека от настоящего шпионажа, зерно истины в них есть. Реальные разведчики постоянно используют специальное оборудование.
1. Шпионская трубка
Курить такую все еще можно.
На вид это обычная трубка для курения табака, однако все совсем не так. На самом деле эта вещица - достаточно мощный радиопередатчик. Кстати, курить с помощью такого «аксессуара» все равно можно.
2. Фотокамера
Помещается в коробок.
У шпионов разных стран и блоков было огромное количество фото- и видеотехники. Вот эта фотокамера создана компанией Eastman Kodak специально по заказу разведки. Габариты гаджета настолько малы, но он помещается в спичечном коробке. Кстати, именно так и вели съемку, предварительно проделав дырочку в коробочке.
3. Шифровальная пудреница
На стекле видны шифры.
Эта вещица выглядит, как обычная женская пудреница. На самом деле это на зеркало нанесена таблица шифровых кодов. Группы символов заменяют целые слова.
4. Компас-пуговица
Простые граждане компас с собой не носят.
Компас очень полезная штука при попытке сориентироваться на месте. Вот только обычные люди его с собой никогда не носят. Поэтому для шпионов такой гаджет чаще всего прятали в пуговицах их одежды или запонках.
5. Голуби-шпионы
Голуби - враги государства.
Разведчики разных стран использовали для фото и видеосъемки птиц. Например, вот таких голубей с закрепленной камерой очень любили запускать агенты ЦРУ в годы холодной войны.
6. Тайник
Капсула для тайного хранения.
Для поддержания связи шпионам вовсе не обязательно было встречаться или звонить. Чаще всего общение происходило с использованием вот таких вот тайников. Важные вещи, например документы, фото или пленки помещались в специальные, хорошо защищенные капсулы-тайники.
7. Зонтик-убийца
Знаменитый зонтик-убийца.
Разработка КГБ. Зонтик, который позволял «жалить» отравленными капсулами. В них мог быть яд или радиоактивные вещества. С помощью именно такого зонтика в 1978 году советской разведкой был ликвидирован болгарский диссидент Георгий Марков.
8. Инструмент
Инструмент для создания дырок.
Нет, это вовсе не набор для пыток. Хотя и такие наборы у разведки наверняка есть. На самом это инструменты для проделывания небольших отверстий в дереве, бетоне и кирпиче. Зачем? Для последующей установки прослушивающей аппаратуры, конечно.
9. Обувь с жучком
Никто так и не догадался.
Ботинок дипломата, в который разведчиками был встроен жучок. В свое время этот шаг оказался невероятно остроумным, так как проверка кабинета, дома и автомобиля, принадлежавших дипломату, на предмет нахождения жучков так и не дала какого-либо положительного результата.
10. Хитрая монетка
Для хранения микропленок.
Совершенно очевидно, что это не обычная монетка. Конкретно эта была сделана в КГБ для своих разведчиков. С помощью такой монетки можно было хранить микропленки. Открывался такой контейнер нажатием иголки в правильное место.
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