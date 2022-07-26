Лучше, чем секс: веская причина пить больше воды

Есть старый еврейский анекдот, в котором говорится о табличке у входа в синагогу.

На ней было написано:

«Войти сюда с непокрытой головой — так же грешно, как и совершить прелюбодеяние».

Снизу кто-то приписал от руки: «Я проверил — разница огромная».

Авторы этого исследования наверное никогда не слышали эту шутку, сравнивая удовольствие от употребления воды и от секса. Но что-то общее - тут есть!

Исследование провели ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Медицинского института Говарда Хьюза в США. ни установили, что когда человек пьет воду, мозг выделяет дофамин так же активно, как и во время занятий сексом. А еще этот выброс этого нейромедиатора происходит при употреблении вкусной пищи.

Опыты проводились на мышах, но экспериментаторы заверяют, что у людей дела обстоят точно так же. Чтобы определить реакцию мышиного мозга на воду, грызунам предоставляли полный доступ к питьевой воде. Мыши могли пить вдоволь всего 5 минут. В это время и позже, когда зверьки напились, ученые исследовали импульсы в вентральной области мозга.

Оказалось, что уровень дофамина начал быстро расти, сразу после начала употребления воды. Эффект сохранялся и спустя 10 минут, когда вода просто усваивалась организмом. В следующий раз в воду мышам добавили немного соли. В этом случае «гормон удовольствия» выделялся не так интенсивно. Это связали с обезвоживающим действием такого напитка.

Наверняка многим результаты опыта покажутся спорными, а сравнение с мышами — обидным. Но тут ничего не поделаешь, так как научные факты — вещь упрямая. Неужели астронавты спасены, и теперь, чтобы снять сексуальное напряжение на орбите, нужно просто попить водички?