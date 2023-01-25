Учёные выяснили, сколько человек живёт после смерти

Около трёх минут живет сознание после того, как все функции и органы человека уже не работают — к такому выводу пришли учёные из Университета Саутгемптона.









Они провели длительное исследование, во время которого фиксировали состояние 2060 человек в тот самый момент, как у тех останавливается сердце. Так специалисты пытались найти научное обоснование тому, что иногда человек функционирует и после смерти.



Датчики фиксировали состояние человека независимо от того, смогли врачи вернуть пациента к жизни или нет. Всего в ходе эксперимента «с того света» вернулись 40% людей. И впоследствии они (не все, но примерно половина) рассказали, что именно чувствовали в тот момент, когда все показатели говорили об их кончине — сознание на момент клинической смерти продолжало работать!



Люди помнили и осознавали, как и когда их реанимировали и даже как оказывали помощь. Более того, даже те, кому врачи не смогли помочь, в течение двух-трех минут после смерти демонстрировали работающее сознание.



Руководитель эксперимента доктор Сэм Парниа уверен, что это увлекательное исследование откроет дверь к более обширным исследованиям на тему того, что происходит, когда мы умираем.



— По крайней мере, на сегодняшний день мы имеем доказательства того, что в первые несколько минут после смерти сознание не умирает. Мы знаем, что мозг не может функционировать, если сердце перестает биться. Но в этом случае остается осознание, по крайней мере в течение трех минут. До нашего эксперимента предполагалось, что если человек что-то «помнит», то это на самом деле не его память и сознание, а просто галлюцинации. Мы доказали, что это не так.



Доктор также поделился воспоминаниями некоторых пациентов, которых врачи смогли вернуть к жизни: «Некоторые чувствовали необычное чувство спокойствия. Многие отмечали изменение времени — оно замедлялось или, наоборот, ускорялось. Некоторые вспомнили, что видели яркий свет или сияние солнца. Но некоторые рассказывали о чувстве страха и даже утопления, будто их тащат через глубокую воду. 13% чувствовали себя оторванными от своего тела…»



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