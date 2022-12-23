Большая польза большого пальца
Малайцы называют большой палец руки старшим братом, индейцы - матерью, а сомалийцы - дедушкой. Мы каждый день ставим десятки "лайков" с поднятым вверх большим пальцем, а Сезар даже поставил ему в Париже памятник…
Важнейший из пальцев
Из всех пальцев, важнейшим для нас является именно большой. Именно благодаря наличию большого пальца человек (и человекоподобные приматы) обладает намного более развитым хватательным рефлексом, чем, например, приматы Нового Света, у которых большой палец так и не был сформирован.
Американские ученые из Университета штата Юта Дэвид Карриер и Майкл Морган провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что способность кисти человека (благодаря наличию большого пальца) сжиматься в кулак также защищает кости руки от повреждений во время удара.
Это говорит о том, что формирование противопоставленного всем остальным большого пальца происходило не только ради улучшения моторики, но и потому, что кисти рук становились эффективным средством обороны и нападения.
За движения большого пальца отвечают более крупные участки головного мозга, чем за функциональность остальных пальцев. Более того, у большого пальца свой пульс, именно поэтому измерение пульса при помощи него не признается верным.
Ошибочное суждение
Распространенным заблуждением считается мнение о том, что граждане Древнего Рима решали, оставлять ли в живых гладиатора после схватки при помощи поднятого или опущенного большого пальца. Это ошибочное суждение возникло из-за картины Жана-Леона Жерома Pollice Verso. Художник неправильно перевел латинский текст.
На самом деле, отогнутый в любую сторону большой палец априори означал смертельный приговор, поскольку символизировал собой не что иное как оголенный меч. Жизнь гладиатору оставлялась только в случае, если император (а не вся толпа) оставлял кулак сжатым. Благодаря голливудским фильмам заблуждение "пошло в народ", но мы считаем нелишним в очередной раз его опровергнуть.
Большой палец как индикатор угрозы
Мы искренне надеемся, что этот "лайфхак" вам никогда не пригодится, но всё-таки. Есть простой способ определить, находится ли человек в зоне радиационного поражения во время ядерного взрыва. Для этого нужно вытянуть руку с оттопыренным большим пальцем в сторону "грибка". Если он выше пальца – дело плохо…
Мера длины
Большой палец значим ещё и тем, что именно длина первой фаланги большого пальца принималась изначально за дюйм. Конечно, большой палец - это не самая надежная "линейка", но по сей день в начальных классах школьников учат сопоставлять ширину большого пальца с сантиметром.
Имеет значение
Антропометрия - наука спорная, но в отношении соотношения размеров большого пальца и интеллектуальных способностей человека медики пришли к однозначному выводу: у людей с высоким IQ большие пальцы длинные и пропорциональные, в то время как у умственно отсталых людей, у людей с синдромом Дауна, большие пальцы могут быть недоразвиты и искривлены.
Сделай "лайк"
В последнее время большой палец в виде "лайка" в социальных сетях стал синонимом одобрения. Пользователи буквального гоняются за "лайками", на них даже зарабатываются деньги.
Такое отношение к поднятому вверх большому пальцу неслучайно - почти во всех европейских странах и США этим жестом показывают, что все хорошо. Однако, есть и культурные аспекты.
Так, в Греции этот жест означает призыв замолчать, в Иране и других мусульманских странах лучше и вовсе забыть про поднятый вверх палец - этот жест считается здесь неприличным. Наконец, если Вы оказались под водой с дайверами, не стоит терять бдительности, когда инструктор показывает "лайк". Этот жест обозначает сигнал к всплытию.
Ещё один распространенный жест с участием большого пальца - ОК, когда совмещаются большой и указательный пальцы. Ни в коем случае не показывайте его в Бразилии или Турции. Поймут неправильно. Могут и побить.
Фига
Фига стала фактически одним из главных русских жестов с участием большого пальца, но её происхождение нерусское. Вероятнее всего, на Руси о кукише узнали от приезжих немцев, которые таким вульгарным жестом пытались соблазнять русских барышень. Есть даже версия, что «фига» возникла от немецкого выражения fick-fick machen (так звучало традиционное немецкое приглашение к интимной близости).
В русской традиции символ этого жеста (наверное, благодаря высокоморальным русским женщинам) трансформировался в обозначение категорического отказа. Причем со временем «фига» стала использоваться как защитное средство от нечистой силы: видимо, из-за распущенности экспаты из германских земель приравнивались к бесам.
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