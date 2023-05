Каньон Антилопы — удивительное по красоте место, расположенное на севере Аризоны, рядом с городом Пэйдж, в 240 км от Великого Колорадского Каньона. Он получил своё название из-за рыже-красных стен, напоминающих шкуру этого животного.



Цвета, видимые на фотографиях не всегда полностью соответствуют тому, что видит в каньоне Антилопы живой человеческий глаз. Это странное место, снимки которого могут выглядеть ещё красивее и загадочнее реальности



Сюрреалистичные снимки из Сан-Диего Грегори Боратина (Gregory Boratyn).







Каньон Антилопы лежит на землях племени Навахо и принадлежит индейцам этого племени. Чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину за проход по индейской территории и нанять проводника.







Существует два каньона Антилопы — верхний и нижний (англ. Upper Antelope Canyon, англ. Lower Antelope Canyon). Они знамениты среди фотографов всего мира из-за причудливой формы скал, освещённых восхитительным магическим светом.







Оба каньона представляют собой естественно возникшие гигантские щели в песчаных скалах. В течение нескольких столетий вода и ветер вытачивали в красном песчанике углубления на несколько сотен метров.







Длина каньона Антилопы составляет чуть больше ста метров.







Раз в несколько лет, во время ливневых дождей, каждый каньон, обычно пересыхающий в течение года, затопляется водой.







Именно дождевая вода, медленно стекая и унося с собой песчинки, за много лет сформировала эти изящные рельефные линии внутри скал







Каньон Антилопы расположен на юго-западе США, в штате Аризона. Ежегодно сюда съезжаются сотни туристов, чтобы сделать необычные фотографии разноцветного каньона с магическим светом.







В течение нескольких столетий вода и ветер вытачивали в красном песчанике углубления на несколько сотен метров. Это странное место, фотографии которого могут выглядеть ещё красивее и загадочнее реальности.







Лучшее время посещения — весной и осенью: март — апрель и октябрь — ноябрь. В это время солнечные лучи проникают до самого дна и каньоны выглядят так, словно внутри темного дворца горит яркий свет. Зимой освещение в каньонах достаточно слабое — внутри довольно сумрачно, глубокие тени и плоские рельефы.







Каньон Антилопы относится к так называемым щелевым каньонам (англ. slot canyons). Он сформирован эрозией песчаника Наваха. Причинами эрозии геологи называют, во-первых, внезапные наводнения, во-вторых, субаэральные процессы.







На сегодняшний день наводнения в каньоне происходят всё чаще. Последнее на данный момент наводнение произошло 30 октября 2006 года и длилось 36 часов, вынудив администрацию парка закрыть Нижний Каньон Антилопы на 5 месяцев.







Верхний Каньон Антилопы, названный племенем Навахо Tse bighanilini, «Место, где вода пробегает сквозь скалы» (англ. The place where water runs through rocks), наиболее часто посещается туристами из-за двух его особенностей.







Первая — вход и вся длина этой части каньона находятся на уровне земли и не требуют восхождения. Вторую — лучи (прямой солнечный свет, падающий из отверстий вверху каньона) — намного легче увидеть здесь, в Верхнем Каньоне, чем в Нижнем. Лучи чаще наблюдаются летом, поскольку для этого нужно, чтобы Солнце было как можно выше в небе.







Верхний Каньон Антилопы очень красив. Зимой цвета немного более приглушены. Получить глубокие красные, синие и пурпурные цвета можно во время туров утром и в середине дня. Лучи света начинают проникать в каньон с 15 марта и исчезают к 7 октября.







Нижний Каньон Антилопы, названный племенем Навахо как Hasdeztwazi, или «Спиральные арки скалы» (англ. Spiral rock arches), расположен на несколько километров дальше Верхнего Каньона Антилопы. До установки металлических лестниц, посещая каньон приходилось подниматься и спускаться по верёвкам и весьма опасным верёвочным лестницам в определённых областях.







Несмотря на эти ограничения и на не менее удивительные рельефы Верхнего Каньона, Нижний Каньон Антилопы значительно сильнее притягивает фотографов, желающих запечатлеть его на фото. Освещение здесь лучше в ранние часы утром или в позднее время днём.



















