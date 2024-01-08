«Секрет трех ракушек»: Чем пользовались в уборной до изобретения туалетной бумаги

Сейчас существует множество видов туалетной бумаги — разных цветов, разных размеров, в рулонах и стопках, отрывная и сплошной лентой, мягкой или более плотной текстуры. Это изобретение человечества кажется таким очевидным, будто оно существовало всегда. Но чем же на самом деле пользовался человек до появления туалетной бумаги?
Разноцветная туалетная бумага.
Обсуждать в приличном обществе любые вопросы, связанные с тулетом, кажется неприличным. Однако изобретение туалетной бумаги было действительно серьезным событием, которое существенно повлияло на уровень гигиены, а значит и здоровья общества в целом.
Первое письменное упоминание о туалетной бумаге относится аж к шестому веку нашей эры. Диплом из Ближнего Востока посещал Китай во время правления династии Танг и жаловался на их низкий уровень гигиены: «Они настолько пренебрежительно относятся к своей чистоте, что даже не подмываются после всех процедур в туалете, а просто вытираются бумагой».
Кусочки старой бумаги, сделанной из конопли. Китай.
В Древнем Риме, где повсеместно использовались общественные туалеты (некоторые из них сохранились до сегодняшнего дня), использовали специальную палку с губкой на конце — некое подобие туалетного ершика, только помягче. После использования палку опускали губкой вниз в сильно концентрированную соленую воду или в уксус.
Останки древнеримских общественных туалетов.
В Дневней Греции также была похожая палка с губкой, однако у греков было также и другое, собственное, изобретение — керамические черепки, которыми полагалось соскребать остатки.
Реплика древнеримского инструмента для посещения туалета.
Интересно, что в это же время существовали туалеты с водой, но, конечно, такая роскошь была доступна только элите. Как пишет газета Times, на острове Крит нашли останки такого туалета (находке насчитывают около 4000 лет), который состоял из деревянного сидения поверх глиняной бочки, содержимое из которой выливалось в каменные желоба, служившие своеобразной канализацией.
В Японии раньше пользовались деревянными и металлическими плоскими палками. Главное, видимо, было не перепутать с какого конца палки надо браться руками. На Ближнем Востоке же, как мы упоминали выше, пользовались проточной водой — и это было на тот момент самым гигиеничным решением из всех существующих.
Предметы гигиены для туалета. Япония, ок. 750г. Рулоты туалетной бумаги для сравнения размера.
В Европе пользовались тряпчаными полотенцами, которые стирали и использовали снова и снова. Такие полотенца не раз находили при раскопках в сточных канавах, но узнать по этим почти окаменевшим артефактам сколько раз их использовали, прежде чем выбросили, конечно, не представляется возможным.
Реклама туалетной бумаги в женском журнале 1948 год.
В Америке использовали листья кукурузы, снятые с самого початка. Возможно, пользовались также и другими растениями, но кукурузу, по крайней мере, использовали в тех племенах, которые занимались ее выращиванием.
Початок кукурузы.
Интересно, что первые данные о туалетной бумаге — такой, какой мы знаем ее сегодня — относятся к 1857 году, что, в общем-то, не так уж и давно, учитывая известную нам историю человечества. К этому времени уже почти три сотни лет как был изобретен туалет со смывающим устройством. Изобретателем туалетной бумаги стал Джозеф Гайетти — он стал выпускать «лечебную бумагу», пропитанную соком алоэ специально для тех, кто страдал от геморроя.
Реклама лечебной бумаги Гайетти.
До этого люди использовали, в принципе, всё, что под руку попадалось — газеты, рекламные проспекты, каталогия, книги, мох, лапух, некоторые использовали морские и речные раковины — в общем, всё, что хоть как-то годилось для этой функции. Собственно, люди привыкли использовать всё, что только можно было — и бесплатно, поэтому уговорить людей платить за туалетную бумагу было не так-то легко. Затея Гайетти с его «лечебной бумагой» потерпела крах. Другие предприниматели тоже пытались так или иначе выпустить что-то похожее, но популярности это не завоевало.
Джозеф Гайетти.
Рулоны туалетной бумаги, выпущенной компанией Nokia в 1960-х.
И только десять лет спустя, когда три брата по фамилии Скотт решили выпускать просто обычную тонкую бумагу в рулонах, эта затея наконец-то стала более-менее популярной. Мягкую бумагу, состоящую из нескольких тончайших слоев, впервые представила публике британская компания Бумажная Фабрика святого Андрея. С тех пор никаких инноваций в этой индустрии особо не наблюдалось — компании соревнуются только в уровне мягкости и в эстетической привлекательности своей бумаги. Возможно, когда-нибудь в будущем мы даже узнаем, что делать с тремя ракушками, о которых упоминается в фильме «Разрушитель» с Сильвестром Сталлоне.
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