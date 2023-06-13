Самые сумасшедшие соревнования по поеданию продуктов в мире

Соревнования по поеданию продуктов считаются одними из самых противоречивых соревнований в мире. В то время как многие люди и медицинские ассоциации находят эти соревнования абсолютно отвратительными и опасными для здоровья человека, существует немало тех, кто наслаждается не только их созерцанием, но также и участием в них. Несмотря на существование огромного количества легендарных конкурсов, таких как «Соревнование Нэйтана по Поеданию Хот-Догов» (Nathan’s Hot Dog Eating Contest), которые проводятся уже несколько десятилетий, новые дисциплины появляются каждый день. Начиная с конкурсов по поеданию деликатесов (например, Мировой Чемпионат по Поеданию Мороженого) до самых странных соревнований, таких, как конкурс по поеданию ослиных пенисов – ниже мы расскажем вам о самых сумасшедших соревнований по поеданию продуктов питания в мире.



Мировой Чемпионат по Поеданию Устриц (Oyster Eating World Championship)

Мировой Чемпионат по Поеданию Чеснока (World Garlic Eating Competition)

Мировой Чемпионат по Поеданию Крапивы (World Nettle Eating Championship)

Международный Чемпионат по Поеданию Кимчхи (International Kimchi Eating Championship Chowdown)

Мировой Чемпионат по Поеданию Гамбургеров (World Slugburger Eating Championship)

Мировой Чемпионат по Поеданию Халапеньо (Jalapeno chili peppers eating contest)

Соревнование по Поеданию Крокодильих Яиц (Crocodile egg eating competition)

Конкурс по поеданию брокколи (Broccoli eating contest)

Национальный Чемпионат по Поеданию Жареных Грибов (National Fried Mushroom Eating Championship)

Мировой Чемпионат по Поеданию Сэндвичей с Бананом и Арахисовым Маслом (Peanut Butter and Banana Sandwiches Eating World Championship)

Конкурс по поеданию суши (Sushi eating contest)

Конкурс по поеданию майонеза (Mayonnaise eating competition)

Конкурс по поеданию карри (Curry eating contest)

Конкурс по поеданию живых тараканов (Live roach eating contest)

Конкурс по поеданию ослиных пенисов (Donkey penis eating contest)

Мировой Чемпионат по Поеданию Мороженого (World Ice Cream Eating Championship)

Мировой Чемпионат по Поеданию Креветок в Вонтоне (Shrimp Wonton Eating Contest)

Конкурс по поеданию яичек животных (Animal testicles eating competition)

Мировой Чемпионат по Поеданию Раков (World Crawfish Eating Championship)

Мировой Чемпионат по Поеданию Солёных Огурцов (World Pickle Eating Championship)

Конкурс по поеданию сливовых вареников (Plum dumplings eating contest)

Конкурс по скоростному поеданию сырого лука (Raw onion speed eating)

Конкурс по поеданию эмбрионов уток (Duck embryo eating contest)

Мировой Чемпионат по Поеданию Жареной Спаржи (World Deep Fried Asparagus Eating Competition)

Конкурс по поеданию сливочного масла (Butter eating competition)