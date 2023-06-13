Самые сумасшедшие соревнования по поеданию продуктов в мире

Соревнования по поеданию продуктов считаются одними из самых противоречивых соревнований в мире. В то время как многие люди и медицинские ассоциации находят эти соревнования абсолютно отвратительными и опасными для здоровья человека, существует немало тех, кто наслаждается не только их созерцанием, но также и участием в них. Несмотря на существование огромного количества легендарных конкурсов, таких как «Соревнование Нэйтана по Поеданию Хот-Догов» (Nathan’s Hot Dog Eating Contest), которые проводятся уже несколько десятилетий, новые дисциплины появляются каждый день. Начиная с конкурсов по поеданию деликатесов (например, Мировой Чемпионат по Поеданию Мороженого) до самых странных соревнований, таких, как конкурс по поеданию ослиных пенисов – ниже мы расскажем вам о самых сумасшедших соревнований по поеданию продуктов питания в мире.
Мировой Чемпионат по Поеданию Устриц (Oyster Eating World Championship)
Мировой Чемпионат по Поеданию Устриц, который проводится каждый июнь в Новом Орлеане, штат Луизиана является конкурсом по скоростному поеданию, в котором участники соревнуются за деньги (1000 долларов победителю). В 2011 году Пат Бертолетти (Pat Bertoletti) установил рекорд штата Луизианы, скушав 468 устриц за 8 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Чеснока (World Garlic Eating Competition)
Мировой Чемпионат по Поеданию Чеснока проводится в деревушке Чидок (Chideock), графство Дорсет (Dorset County), Юго-Западная Англия (Southwestern England). В 2014 году Дэвид Гринмэн (David Greenman) одержал победу в этом конкурсе, скушав 33 головки сырого чеснока за 60 секунд.
Мировой Чемпионат по Поеданию Крапивы (World Nettle Eating Championship)
Мировой Чемпионат по Поеданию Крапивы это ещё один сумасшедший фестиваль, который проводится в графстве Дорсет. Это соревнование, в котором участники жуют листья крапивы. Победителем оказывается тот участник, который сорвал и скушал наибольшее количество листьев с 60-сантиметровых веточек.
Международный Чемпионат по Поеданию Кимчхи (International Kimchi Eating Championship Chowdown)
Если вам нравится кимчхи (национальное корейское блюдо), то вам может понравиться идея участия в Международном Чемпионате по Поеданию Кимчхи, который проводится в Корейском городке (Koreatown), Чикаго, штат Иллинойс. Чтобы побить текущий рекорд вам придётся скушать более 3,86 килограммов этого деликатеса за 6 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Гамбургеров (World Slugburger Eating Championship)
Для того чтобы принять участие в этом невероятном соревновании вам придётся отправиться в Коринт (Corinth), штат Миссисипи. Там вам придётся скушать уникальные гамбургеры, в состав которых входят говяжьи котлетки, обжаренные на растительном масле, а также соя, лук, солёные огурцы и горчица. Для того чтоб побить текущий рекорд вам придётся скушать, по крайней мере, 44 гамбургера за 10 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Халапеньо (Jalapeno chili peppers eating contest)
Существует несколько соревнований, в которых участники соревнуются в том, кто скушает наибольшее количество супер сочных перцев, одним из самых известных является Мировой Чемпионат по Поеданию Халапеньо на ярмарке штат Техас. В 2006 году 62-летний бывший бухгалтер из штата Невада проглотил 247 перцев за 8 минут, установив в процессе новый мировой рекорд.
Соревнование по Поеданию Крокодильих Яиц (Crocodile egg eating competition)
Соревнование по Поеданию Крокодильих Яиц, которое проходит на крокодильей ферме Паттайя (Pattaya Crocodile Farm) в Таиланде, является ежегодным соревнованием на скоростное поедание. Оно состоит из поедания 10 крокодильих яиц на скорость. Главной целью этого странного соревнования является продвижение местного туризма.
Конкурс по поеданию брокколи (Broccoli eating contest)
Даже брокколи, символ здоровой еды, может стать предметом соревнования по поеданию еды на скорость. Том «Брокколи» Ландерс (Tom «Broccoli” Landers) является мировым рекордсменом по употреблению брокколи, проглотив 450 граммов сырой брокколи всего за 92 секунды.
Национальный Чемпионат по Поеданию Жареных Грибов (National Fried Mushroom Eating Championship)
Любители грибов могут сравниться силами друг с другом на Национальном Чемпионате по Поеданию Жареных Грибов, который ежегодно проводится в Пенсильвании. Если вы можете поглотить более 4 килограммов жареных грибов за 8 минут, у вас есть хороший шанс установить мировой рекорд.
Мировой Чемпионат по Поеданию Сэндвичей с Бананом и Арахисовым Маслом (Peanut Butter and Banana Sandwiches Eating World Championship)
Поклонники Элвиса Пресли собираются в городе Билокси (Biloxi), штат Миссисипи, чтобы почтить память Короля, приняв участие в поедании его любимых сэндвичей с бананом и арахисовым маслом. В 2011 году Пэт Бертолетти победил на Мировом Чемпионате по Поеданию Сэндвичей с Бананом и Арахисовым Маслом, скушав 28 штук за 10 минут.
Конкурс по поеданию суши (Sushi eating contest)
В апреле 2008 года, профессиональный едок Тим «Едок Х» Янус (Tim ‘Eater X’ Janus), поставил мировой рекорд по поеданию суши, скушав 141 кусок за 6 минут.
Конкурс по поеданию майонеза (Mayonnaise eating competition)
Конкурс по поеданию майонеза, который проводится в рамках Кубка Обжорства (Glutton Bowl), является двухчасовым конкурсом, который также можно назвать самым вредным для здоровья в этом списке. Победитель этого конкурса, Олег Зорницкий, скушал 4 миски майонеза, что является эквивалентом 3,6 килограммов этого продукта.
Конкурс по поеданию карри (Curry eating contest)
Каждый год в Эдинбурге, Шотландия, проводится конкурс по поеданию карри. До того как начинается соревнование, организаторы проверяют физическое здоровье участников и заставляют их подписывать заявление об отказе от ответственности перед участием в соревновании, так как некоторым участникам потом, как правило, требуется медицинская помощь. Поэтому, на время проведения этого конкурса Британский Красный Крест находится в состоянии повышенной готовности.
Конкурс по поеданию живых тараканов (Live roach eating contest)
Рекорд по поеданию живых тараканов принадлежит Кену Эдвардсу (Ken Edwards) из Дербишира (Derbyshire), Англия. В 2001 году он скушал 36 шипящих Мадагаскарских тараканов за одну минуту. В 2012 году мужчина умер после того, как скушал дюжину живых тараканов в рамках подобного конкурса в штате Флорида.
Конкурс по поеданию ослиных пенисов (Donkey penis eating contest)
Чтобы принять участие в самом сумасшедшем и невероятном конкурсе в этом списке, вам придётся отправиться в Пекин, Китай. В этом соревновании каждому участнику предоставляется по три ведра. Одно из них набито жаренными ослиными пенисами, второе соусом, а третье пустое, для выплёвывания полупереваренных кусков пенисов, чтобы не подавится.
Мировой Чемпионат по Поеданию Мороженого (World Ice Cream Eating Championship)
Соревнования по поеданию мороженого проводятся во многих странах, однако новый мировой рекорд был поставлен именно на Мировом Чемпионате по Поеданию Мороженого во Флориде в 2014 году. Джоуи Честнат (Joey Chestnut), держатель нескольких других рекордов по поеданию, проглотил 7,1 литра мороженого за 6 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Креветок в Вонтоне (Shrimp Wonton Eating Contest)
Ещё один конкурс по поеданию, победителем которого стал Джоуи Честнат. Мировой Чемпионат по Поеданию Креветок в Вонтоне проходит Сингапуре. В мае 2010 года Честнат поставил мировой рекорд в этом сумасшедшем конкурсе, скушав 380 креветок за 8 минут.
Конкурс по поеданию яичек животных (Animal testicles eating competition)
Этот конкурс, являющийся частью Фестиваля по поеданию яичек животных, проводится в некоторых маленьких городках в нескольких штатах США, таких как Иллинойс, Монтана или Мичиган. Как правило, соревнующимся людям подают жареные яички быков. Участники должны скушать как можно большее количество яичек за 10 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Раков (World Crawfish Eating Championship)
Крис Хендрикс (Chris Hendrix), который является держателем мирового рекорда в этом соревновании, проводимом в Атлантик-Сити, Нью-Джерси, скушал 331 рака за 12 минут.
Мировой Чемпионат по Поеданию Солёных Огурцов (World Pickle Eating Championship)
Во время Мирового Чемпионата по Поеданию Солёных Огурцов в «Isle Casino Pompano Park» в 2010 году во Флориде, Пэт Бертолетти (Pat Bertoletti), скушал 2,6 килограмма солёных огурцов за 6 минут, установив мировой рекорд. Год спустя Бертолетти также скушал 274 солёных халапеньо за 8 минут.
Конкурс по поеданию сливовых вареников (Plum dumplings eating contest)
Конкурс по поеданию сливовых вареников, который проводится в Чехии, где они являются популярным блюдом, является соревнованием по скоростному поеданию, в котором участники кушают как можно большее количество вареников за час. На данный момент рекордом является 191 вареник, съеденный за час.
Конкурс по скоростному поеданию сырого лука (Raw onion speed eating)
В 2004 году Брайан Даффилд (Brian Duffield) из Великобритании сумел скушать огромную луковицу весом 212 граммов всего за 1 минуту и 32 секунды.
Конкурс по поеданию эмбрионов уток (Duck embryo eating contest)
Конкурс по поеданию Балюта (Balut), который проводится во время Уличной Ярмарки в Хестере (Hester Street Fair) в Ист-Вилладж (East Village), Нью-Йорк является одним из наименее аппетитных конкурсов в этом списке. У участников есть 5 минут на то, чтобы проглотить как можно больше варёных оплодотворённых яиц. На данный момент чемпионом является Уэйн Алджерино (Wayne Algenio), который скушал 18 балютов во время своей первой попытки и 37 во время второй.
Мировой Чемпионат по Поеданию Жареной Спаржи (World Deep Fried Asparagus Eating Competition)
Мировой Чемпионат по Поеданию Жареной Спаржи, который ежегодно проводится в Стоктоне (Stockton), штат Калифорния, является одним из тех конкурсов, на которых Джоуи Честнат (Joey Chestnut) оставил значительный след. Будучи многократным чемпионом этого соревнования, в 2011 году он смог скушать почти 4,5 килограмма жареной спаржи за 10 минут
Конкурс по поеданию сливочного масла (Butter eating competition)
Каким бы безумным это ни казалось, тем не менее, существует соревнование, в котором участники кушают целые пачки сливочного масла. В 2001 году Дон Лерман (Don Lerman) скушал 113-граммовую пачку солёного сливочного масла за 5 минут, установив мировой рекорд на Кубке Обжорства.
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