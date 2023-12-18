Почему в Средневековье церковь запрещала вилки и называла их кознями дьявола

Такой привычный для современного человека столовый прибор как вилка имеет весьма древнюю и занимательную историю. Странно, что столь обычный предмет распространялся по миру столь долго и мучительно. Например, в Соединённых Штатах он стал популярен лишь в 19 веке. Если проследить всю историю вилки, то можно узнать невероятно много интересного о развитии общества, религии и даже гендерных стереотипах. Католическая церковь некогда признала этот прибор кощунственным, женоподобным и даже святотатственным...
Когда появились вилки
Такой обычный сегодня предмет был таковым далеко не всегда.
Большинство историков считают, что вилки изобрели и стали применять в раннее средневековье в IV-V веках. На самом деле, это могло быть намного раньше. В Европе почему-то связывали этот столовый прибор с восточным упадком, считали кощунственным и женоподобным.
Вилку называли женоподобным и кощунственным предметом.
Согласно некоторым сведениям, вилка, как личный столовый прибор, впервые попала в Европу в 11 веке. За венецианского дожа вышла замуж византийская принцесса. Она и привезла с собой этот предмет. Золотой вилкой она ела, чтобы не пачкать пальцы. Сегодня это кажется абсолютно нормальным и логичным, а тогда это был настоящий скандал. В католическом обществе это вызвало невероятное возмущение и было признано святотатством и декадентством.
Церковь запретила вилку к использованию, мотивируя то тем, что этот предмет совсем не так необходим для жизни, а следовательно, не христианский. Священники полагали, что такие столовые приборы используют лишь восточные распутницы. Прибор окрестили вилами дьявола. Когда византийская принцесса умерла от чумы, один монах-бенедиктинец по имени Пётр Дамиан увидел в этом справедливое возмездие. Он сказал, что она была наказана за своё тщеславие, ведь для того, чтобы есть, Бог создал руки.
Такой вилкой византийская принцесса изящно накалывала кусочки пищи.
Эту историю приписывают двум разным византийским принцессам, Феодоре Дукаине и Марии Аргиропулине. Даты не совпадают, но общий посыл понятен. Использование вилок не только не одобрялось, оно осуждалось и рассматривалось как страшный грех. Тут следует заметить, что в эпоху Средневековья «цивилизованные» европейцы ели руками, иногда пользуясь ножом, а скатерть использовали в качестве огромной салфетки общего пользования. Суп вообще ели из общей тарелки.
Средневековое пиршество.
Спустя века вилка стала модной
По-настоящему вилка стала популярной лишь в постсредневековую эпоху. Это случилось в связи с ростом популярности макарон, которые было очень удобно есть именно вилкой. Постепенно этот столовый прибор распространился по всей территории Европы.
Вилка обрела популярность лишь в послесредневековую эпоху.
Когда Екатерина Медичи вышла замуж за Генриха II Французского в 1533 году, она принесла с собой обычай пользоваться вилками. Так это вошло в моду. К началу 17 века вилка изменила форму, получила зубцы и дополнительный изгиб для черпания и достигла Англии. Оттуда она распространилась в американские колонии. Там её тоже ждал весьма холодный приём. В каких только абсурдных вещах не обвиняли этот несчастный предмет. Только в 19 веке вилка стала господствовать на столе в западной культуре.
В западной культуре вилка стала обычным предметом лишь в 19 веке.
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