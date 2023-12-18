Почему в Средневековье церковь запрещала вилки и называла их кознями дьявола

Когда появились вилки

Такой обычный сегодня предмет был таковым далеко не всегда.

Вилку называли женоподобным и кощунственным предметом.

Такой вилкой византийская принцесса изящно накалывала кусочки пищи.

Средневековое пиршество.

Спустя века вилка стала модной

Вилка обрела популярность лишь в послесредневековую эпоху.

В западной культуре вилка стала обычным предметом лишь в 19 веке.