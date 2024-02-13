Что на самом деле скрывает в себе черный гранитный саркофаг из Александрии

Саркофаг из Александрии.

Саркофаг нашли во время копания грунта под фундамент нового здания.

Черный гранитный саркофаг.

Алебастровый бюст.

Саркофаг нашли посреди 5-миллионного города.

Таблоиды призывали ученых не рисковать и не открывать саркофаг.

К сожалению, мумии не сохранились.

Как оказалось, стенки саркофага протекали.

Внутри обнаружили останки троих людей.

Прежде чем открыть саркофаг, его транспортировали в другое место.

Теперь ученые надеются точнее узнать возраст мумий