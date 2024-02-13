Что на самом деле скрывает в себе черный гранитный саркофаг из Александрии

Саркофаг из Александрии.
Не все секреты древности раскрыты, но, возможно, с этой находкой ученые станут гораздо ближе к понимания прошлого. Совсем недавно в Александрии, крупном городе в дельте реки Нила на территории Египта, обнаружили огромный гранитный саркофаг. Ученые предположили, что ему минимум 2000 лет, и за это время его никто не открывал. А вдруг там несметные сокровища? А вдруг там страшные вирусы? А может, на саркофаг наложено проклятье? Несмотря на все эти сомнения, разрывающие общественность, ученые все же решились заглянуть внутрь.
Саркофаг нашли во время копания грунта под фундамент нового здания.
"Да вы с ума сошли! Бог знает, что там внутри, и вы хотите это выпустить наружу?" - возмущались британские таблоиды. Но да - наука, она не знает пощады и сомнений, и саркофаг, после транспортировки, было решено все же вскрыть.
Черный гранитный саркофаг.
Саркофаг нашли совершенно случайно во время копания грунта под новое здание. Прибывшие археологи заявили, что этот черный саркофаг определенно является самой большой находкой в этом городе. Дальнейшие раскопки позволили обнаружить еще и алебастровый бюст - теперь уже трудно понять, кому он принадлежал, но ученые предположили, что это тот же человек, похороненный в саркофаге.
Алебастровый бюст.
Саркофаг нашли посреди 5-миллионного города.
Таблоиды призывали ученых не рисковать и не открывать саркофаг.
"Саркофаг был открыт, проклятьем никого при этом не поразило," - отчитался главный секретарь консульства Мостафа Вазири. Внутри были обнаружены не одна, а целых три мумии, что правда, осталось от них не так много. Одна из стенок саркофага, как оказалось, протекала, и внутрь набралось достаточно много красноватой жижи, из-за которой погребенные тела почти полностью разложились.
К сожалению, мумии не сохранились.
Как оказалось, стенки саркофага протекали.
Внутри обнаружили останки троих людей.
Археологи предполагают, что похороненные являются воинами - у одного из них череп поврежден каким-то острым предметом. Скорее всего, эти люди не принадлежали знати и уж тем более к монархам, иначе бы тогда они были похоронены с каким-либо предметами роскоши - золотом, серебром, амулетами или статуями. Но ничего такого внутри не было, не было даже каких-либо знаков или слов, которые бы помогли идентифицировать личности похороненных.
Прежде чем открыть саркофаг, его транспортировали в другое место.
Теперь ученые надеются точнее узнать возраст мумий.
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