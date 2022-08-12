Маленькая ванная: 5 шагов к роскошному и функциональному интерьеру
Как вывести интерьер маленькой ванной на новый уровень, и сделать интерьер с обложки модного журнала? Даже самая маленькая и невзрачная комната может превратиться в эталон стиля и красоты, если править подойти к её оформлению и применить правильные приёмы.
1. Мягкие оттенки и яркие акценты
Мягкие оттенки и яркие акценты
Какая цветовая гамма является наиболее подходящей для оформления небольшой ванной комнаты? Светлая, приятная и настраивающая на расслабление. Здесь нет места агрессивным цветам в оформлении стен, потолка или пола. Активные оттенки отлично подойдут для того, чтобы правильно расставить акценты. Это может быть чёрная рама зеркала, зелёные полотенца или жёлтая тумба под раковиной.
2. Двойное зеркало
Двойное зеркало в небольшой ванной
Некоторые считают, что двойными зеркалами уместно украшать лишь просторные ванные комнаты, на самом же деле, это ошибочное мнение. Такой приём создаёт иллюзию большего пространства. Кажется, что комната в два раза больше, чем есть на самом деле. Главное, чтобы дизайн рам был лаконичным, а сами зеркала максимально компактными.
Крутой приём, который работает на увеличение пространства
Стильное решение для ванной
3. Эксперимент с отделкой
Эксперимент с отделкой
Чтобы уйти от банальности и сделать интерьер ванной действительно интересным, можно поэкспериментировать с отделкой. Например, вместо обычной белой плитки выбрать облицовку с имитацией древесины или натурального камня. Можно декорировать одну часть стены плиткой более светлого оттенка, а нижнюю часть облицевать плиткой более тёмного оттенка.
4. Виниловый пол
Виниловый пол
Виниловое напольное покрытие – одно из самых практичных и стильных решений для ванной комнаты, каких бы размеров она не была. Такой пол влагоустойчив, нетравмоопасен, экологичен, гипоаллергенен, а также он достаточно бюджетный. Можно будет забыть о холодной плитке под ногами!
5. Стильные системы хранения
Стильные системы хранения
Интерьер с обложки не должны портить беспорядочно стоящие банки с мылом и шампунями. Всё должно быть организовано до мелочей. Поэтому сразу нужно позаботиться о том, чтобы все сосуды для хранения средств гигиены были выполнены в одном стиле или оттенке. К тому же в стильной ванной не обойтись от всевозможных систем хранения – тумбы под раковиной, угловых полочек, встроенных ниш, открытых полок и стеллажей.
Организация хранения в небольшой ванной
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