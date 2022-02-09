5 способов использовать специи не для еды, но с пользой и удовольствием

5 полезных способов использовать специи.
На Востоке уверены, что специи не только делают блюда вкуснее, но и благотворно влияют на человеческий организм. И даже душу. Не зря их используют в медицине, добавляют в косметику и ароматные парфюмы. Пускай мы живём совсем не в восточной сказке, но и в современной городской квартире найдётся место пряностям. Всё ещё просто перчите мясо к ужину? Тогда узнайте 5 простых и полезных способов, как ещё использовать специи.
Если дома скопились пакетики с корицей, кардамоном, имбирём и другими специями года так на 3 вперёд, а руки до кулинарных изысков не доходят, попробуйте использовать их не совсем по назначению. Но даже с большей пользой и удовольствием.
1. Сделайте натуральный освежитель для квартиры
Ароматный освежитель для квартиры.
Если вытяжка не справляется с ароматом котлет или просто хочется быстро освежить дом, на помощь придут специи. Просто поставьте на плиту небольшую кастрюлю с водой, а когда закипит, отправляйте туда по чайной ложке гвоздики, корицы, имбиря или любых других ароматных специй по вкусу. За считанные минуты вся квартира наполнится волнующими и аппетитными запахами. А если ещё и дольку лимона добавить…
2. Уничтожьте грибок на садовых и комнатных растениях
Корица как фунгицид: можно опрыскивать или подсыпать.
Когда растения атакует грибок, но использовать химические фунгициды страшно, попробуйте вот этот метод, широко популярный на Востоке. Возьмите чайную ложку корицы, добавьте пару стаканов воды и оставьте настояться ночь. Утром процедите жидкость через кофе фильтр или марлю и залейте во флакон с распылителем. Опрыскивайте поражённые листья растений и почву хотя бы раз в день.
3. Прогоните насекомых из дома
«Зелья» против насекомых.
Тараканы и даже навязчивые комары забудут дорогу в ваш дом, если возле всех щелей и на подоконниках рассыпать корицу, розмарин, тмин, молотый чёрный или измельчённый перец чили и даже лавровый лист. Специфический метод, но многие хозяйки загородных домов убеждают в его эффективности. А приятный аромат станет бонусом.
4. Добавьте корицу в мыло или в шампунь
Корицу добавляют даже в дорогие шампуни.
Но только в небольших количествах. И точно не в средства для интимной гигиены. Корица стимулирует кровообращение (что полезно для роста волос), а заодно неплохо успокаивает нервы и «лечит» стресс.
5. Сделайте ароматные чистящие средства для дома
Чистящие средства с натуральным ароматом.
К примеру, чтобы очистить до блеска и освежить раковину в кухне, смешайте стакан соды, столовую ложку крупной соли и четверть стакана измельчённых листьев мяты. После того, как засыпали средство в раковину, добавьте буквально пару капель воды для получения пасты или просто потрите влажной щёткой. Быстро, эффективно и запах свежий, не химический.
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