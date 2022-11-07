Как продавец миксеров смог выкупить у братьев Макдональдов их успешный бизнес

Первые пятьдесят лет жизни Рэй Крок провел не сказать чтобы скучно, но, во всяком случае, не особенно заметно. Зато на шестом десятке лет о нем заговорили, да не только в его собственной стране, а еще и за рубежом. К восьмидесяти Крок обладал личным состоянием в полмиллиарда долларов, а его главное детище – сеть ресторанов быстрого питания – располагало более чем семью тысячами заведений по всему миру. А ведь все началось с того, что Крок удачно продал миксеры для молочных коктейлей – целых восемь штук! Покупателями были братья Макдональды.
Новое дело в 52 года
Финансовая биография Реймонда (Рэя) Крока – во второй половине его жизни – обращает на себя внимание неординарными решениями. Но сказать, что в будущем владельце компании «Макдональдс» всегда чувствовался талант к ведению бизнеса, было бы неверно. Да и времена для самореализации выпали не лучшие – первая страница биографии Крока заполнена сведениями о Первой мировой войне, а затем и о Великой депрессии.
Реймонд, родившийся в 1902 году, ушел на фронт добровольцем в возрасте 15 лет – подделав документы. Он отправился во Францию в составе «Красного креста», где стал водителем. Долго служить не довелось – война вскоре завершилась. Зато Крок обзавелся некоторыми знакомствами – одним из новых приятелей стал Уолт Дисней, с которым большой бизнес еще сведет Рэя.
Уолт Дисней во время службы. Источник: pinterest.com
Отец Рэя Крока, Алоис «Луи» Крок, эмигрировал из Чехии в Америку, и с женой Роуз Мэри вырастил троих детей: Рэя, его сестру Лорен и брата Роберта. Крок-старший нажил некоторое состояние на сделках с недвижимостью, но в результате краха фондового рынка в 1929 году был разорен. В 1937 году он умер. Что касается Реймонда, в период Великой депрессии он брался за разные профессии – был пианистом в джазовом оркестре, зарабатывал оформлением сделок с недвижимостью, продавал бумажные стаканчики.
После Второй мировой Рэй Крок занимался реализацией машин для производства молочных коктейлей, и в 1954 году произошла та самая встреча, которая изменила и его жизнь, и саму ресторанную индустрию. Заинтересованный ресторанами «Макдональдс», которые приобрели у него аж восемь миксеров, Крок решил познакомиться и с бизнесом, и с его владельцами – братьями Макдональдами.
Крок и бизнес Макдональдов
Небольшой киоск с хот-догами открыл отец Макдональдов – братьев Ричарда и Мориса. Со временем оказалось, что торговля фаст-фудом приносит больше прибыли, чем автомобильный бизнес сыновей. Бизнес развивался – Макдональды сделали ставку на быстрое обслуживание ограниченным набором блюд в их ресторане: можно было заказать гамбургер, чизбургер, картофельные чипсы, кофе, молочный коктейль или другие безалкогольные напитки, яблочный пирог.
Небольшой ресторан Макдональдов в калифорнийском Сан-Бернардино и привлек внимание продавца миксеров. Главной идеей заведения была скорость обслуживания – это понравилось Кроку. К тому времени уже существовало шесть франчайзинговых ресторанов Макдональдс в Калифорнии, Крок заключил договор с владельцами компании об открытии новых и за пределами штата. Поначалу Макдональды не загорелись идеей – казалось, что в более холодном климате ресторан не будет пользоваться популярностью.
Братья Макдональды. Источник: pinterest.com
А бизнес все-таки пошел в гору. Случайностью тот успех, что сопровождал «Макдональдс» в последующие десятилетия, назвать никак нельзя – он был результатом целого комплекса идей. Не все из них принадлежали Кроку. Еще в пятидесятых он начал сотрудничество с бизнесменом Гарри Соннеборном, который предложил приобретать в собственность землю, на которой планировалось строить новые рестораны «Макдональдс», а затем учитывать арендную плату в договоре франшизы. Это решение сейчас называют одним из самых удачных в истории компании.
С Уолтом Диснеем, к тому времени открывшим свой «Диснейленд», сотрудничество не задалось – бывший однополчанин не согласился на предложенные отчисления и хотел больше, а Крок не уступил. А с братьями Макдональдами отношения были разорваны в 1961 году – из-за конфликтов на почве бизнеса. Крок выкупил у прежних хозяев сеть ресторанов, включая и право на название. По этой причине оставленное себе первое свое заведение в Сан-Бернардино братья были вынуждены переименовать в «Большой М». Спустя шесть лет этот ресторан закрылся, не выдержав конкуренции с расположенным поблизости «Макдональдсом».
«Макдональдсы» Рэя Крока
Многие из принципов, на которых строилась работа прежнего «Макдональдса», Крок сохранил и развил. Процесс приготовления гамбургеров был стандартизирован – каждое готовое блюдо имело тот же вес, что и остальные, не отличалось и по вкусу. Вообще состав всех наименований в меню «Макдональдс», достаточно ограниченном, определялся нормами, и отдельным ресторанам не позволялось от них отклоняться. Размеры порций, вес продуктов, упаковка – все строго регламентировалось.
Рэй Крок и один из открытых им ресторанов
Помещения полагалось содержать в исключительной чистоте, жесткие требования предъявлялись в этом смысле и к внешнему виду персонала. Кроме того, предписывалось быть дружелюбными по отношению к детям – Крок справедливо полагал, что от лояльности этой категории посетителей зависит львиная доля прибыли. Если же клиенту приходилось ждать заказ больше пяти минут, ему возвращали уплаченные деньги.
Дела шли в гору, и уже в шестидесятых по Штатам прокатилась волна новых сетей быстрого питания – в их числе «Бургер Кинг» и KFC. Помимо участия в управлении ресторанами, Рэй Крок вел активную благотворительную деятельность, а еще создал «Дом Рональда Макдональда», фонд, который предоставлял бесплатные квартиры родителям на время лечения их детей в больнице. В благотворительной деятельности мужа активно участвовала и третья жена Рэя, Джоан (первые два брака закончились разводом).
Рэй Крок и его жена Джоан
От управления «Макдональдс» Рэй Крок отошел в 1973 году, посвятив время и силы купленной бейсбольной команде. Скончался он в 1984 году в возрасте восьмидесяти одного года и в статусе одного из ста самых важных людей столетия – по версии журнала «Тайм».
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