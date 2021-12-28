Как узнать, что вам не хватает кальция?

Человеческий организм напоминает сложную математическую систему: одно небольшое изменение способно разрушить красоту всего уравнения. Но если в случае с математикой все можно поправить единым росчерком пера, то восстановление баланса витаминов и минералов потребует гораздо больше усилий.



Хуже всего то, что люди зачастую даже не понимают происходящего с ними. К примеру, раньше считалось, что дефицит кальция возникает лишь к зрелому возрасту. Сейчас же врачи называют недостаток этого минерала бичом молодого поколения. Вот, как определить, что вам не хватает именно кальция и вот, что нужно делать для решения этой серьезной проблемы.









Бессонница

Плохая осанка

Память

Нервное состояние

Зубы, ногти, волосы

Апоплексический удар

Вредные продукты

Полезные продукты

Курение и кофе

Сидячий образ жизни