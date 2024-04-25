10 хитростей, как приготовить идеальные блинчики - пальчики оближешь

Нежные и тонкие блинчики с вкусной начинкой - мечта любого гурмана

1. Используйте продукты одинаковой температуры

Предварительно достаньте все продукты из холодильника, чтобы они нагрелись до комнатной температуры / Фото: specagro.ru

2. Вводите ингредиенты постепенно

Вводите жидкие ингредиенты в сухую основу постепенно / Фото: fb.ru

3. Не переусердствуйте

Можно оставить несколько комочков, если в общей массе тесто тщательно взбито / Фото: omactiv.md

4. Следите за консистенцией

Размешивайте блинную смесь постепенно, иначе тесто может получиться слишком жидким / Фото: irecommend.ru

5. Тесто должно «вязаться»

Обязательно добавляйте к тесто вязкий продукт / Фото: scary-stories.ru

6. Взбейте белки отдельно

Взбейте охлажденные белки отдельно, а потом аккуратно введите их в тесто / Фото: smachno.in.ua

7. Добавьте минералку

Минеральная вода делает тесто воздушным и нежным / Фото: pbs.twimg.com

8. Хорошо нагрейте сковороду

Чтобы проверить готовность сковороды к жарке, капните на нее немного теста / Фото: legkovmeste.ru

9. Не используйте сливочное масло

Для жарки блинов лучше использовать подсолнечное масло / Фото: magazinlinz.ru

10. Не надавливайте на блины

Если придавливать блинчики лопаткой, они могут получиться не такими нежными, как хотелось бы / Фото: women365.ru