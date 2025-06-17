«Неужто туалет?»: что за странные ящики носят с собой в руке космонавты перед полетом

Канистры с годами все меньше. /Фото: poryadovki.ru.

Это не переносной туалет и даже не ящик инструментов. /Фото: bangkokbook.ru.

Это переносной климат-контроль. /Фото: flectone.ru.

Скафандр не самая комфортная штука. /Фото: fishki.net.