«Неужто туалет?»: что за странные ящики носят с собой в руке космонавты перед полетом

Если ввести в строчку поисковика запрос «космонавты перед полетом» и перейти в раздел c изображениями, то с вероятностью 99.99% сеть выдаст пользователю россыпь снимков с российскими и американскими космонавтами в скафандрах, заснятых перед посадкой в космический корабль. Помимо скафандра, многие из этих снимков будет объединять наличие в руках у «посланцев человечества» каких-то странных не то ящиков, на то канистр с подведенным от скафандра шлангом.
Канистры с годами все меньше. /Фото: poryadovki.ru.
Загадочная емкость с тянущимся к ней от скафандра шлангом… Определенно это переносной туалет! А что такого?! Космонавт - тоже человек, вдруг ему понадобиться «сходить по-маленькому» в процессе полета. Примерно такие рассуждения возникают в голове каждого второго при виде той самой загадочной канистры. Уж, простите за интимные подробности, но у космонавтов действительно есть специальное оборудование для отправления малой нужды. Однако, наш загадочный ящик с ручкой – это не тот случай. Хотя надо признать: подозрительная штуковина действительно связана с естественными нуждами человека…
Это не переносной туалет и даже не ящик инструментов. /Фото: bangkokbook.ru.
Вот только не с отправлением малой или большой нужды, а с дыханием, поддержанием нормальной температуры тела и давления. Называется загадочная штуковина аббревиатурой ПВУ, которая расшифровывается всего лишь как «переносное вентиляционные устройство». Хотя правильнее и точнее было бы окрестить эту штуковину переносным климат-контролем, так как она отнюдь не просто вентилирует скафандр, но и делает еще кое-что. Если у кого-то дома или на работе есть кондиционер, то он знает, что такое сплит-система (тот самый ящик с вентилятором на внешней стене здания).
Это переносной климат-контроль. /Фото: flectone.ru.
Но зачем же он нужен? Дело в том, что скафандр - не самая безопасная и приятная штука. Без искусственной принудительной вентиляции человеку в нем быстро поплохеет не только в космосе, но и на земле. Ведь скафандр полностью герметичен и тяжелая штука: легкая версия весит 8-10 кг. При этом без вентиляции в нем достаточно быстро становится очень жарко. ПВУ в свою очередь осуществляет вентиляцию защитного костюма, отвечает за поддержку нормального давления, а также контролирует влажность воздуха в замкнутой воздушной системе скафандра. При этом если на улице будет минусовая температура, ПВУ будет не охлаждать внутреннее пространство костюма, а при необходимости согревать.
Скафандр не самая комфортная штука. /Фото: fishki.net.
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