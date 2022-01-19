Как научиться вставать в 4 утра и зачем это делать

Ранний подъем всегда был мучителен для многих людей. Вспомните необходимость просыпаться сначала в детский садик, потом в школу, потом на работу. Будто всю жизнь гонится за нами проклятый будильник, не давая отдохнуть как следует. Но, на самом деле, ранний подъем — не наказание, а, скорее счастье. Человек, который научился вставать рано, может успеть сделать десяток вещей, почувствовав себя более успешным и продуктивным. Вот несколько советов, которые помогут вам просыпаться в 4-5 утра, и стать, наконец, успешным человеком.
Зачем это надо
На самом деле, без четкого ответа на этот вопрос самому себе, у вас просто не получится вставать рано. Никакая надуманная мотивация здесь не сработает. Либо определенная цель есть — и тогда вы без проблем просыпаетесь в четыре утра, зная, что и зачем надо делать, либо вы каждый раз просыпаете будильник, имея, в дальнейшем, только плохое настроение из-за невыполненного обязательства.
Почему это важно
Сосредоточенность и продуктивность — необходимые условия для развития любого человека. К сожалению, именно эти качества являются самыми сложными для развития. Ранние подъемы научат вас дисциплине, а уж из нее вырастет умение фокусироваться. С этими двумя навыками вы сможете достичь чего угодно.
Записываем время
Сложнее всего встать рано тем, кто поздно лег. Перестаньте полагаться только на свою силу воли: заведите журнал, в который будете записывать время сна. Недели должно хватить вам, чтобы понять, как много времени тратится впустую. Затем, вы начнете подсознательно корректировать свое поведение. Уйдут в прошлое долгие часы, бессмысленно проведенные за мерцающим экраном лэптопа и вы, в конце концов, научитесь засыпать рано.
Что делать с утра
Планирование — важная часть перехода к новому режиму функционирования. Озаботьтесь составлением четкого расписание на утро: во сколько вы встанете, что будете делать сначала — зарядку, или умоетесь, какие дела станут первыми, а какие могут подождать. Без расписание вставать рано просто не получится; каждое дело будет казаться вовсе не таким уж и важным.
Медленно, но верно
Не пытайтесь перейти в новый режим моментально. Конечно, ничего из этого не выйдет: если вы на протяжении нескольких лет ложились в час ночи и просыпались в девять утра, то сразу перестроиться будет просто не реально. Двигайтесь малыми, но верными шагами, сдвигая стрелки будильника на 10-15 минут каждый раз.
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