Как научиться вставать в 4 утра и зачем это делать

Ранний подъем всегда был мучителен для многих людей. Вспомните необходимость просыпаться сначала в детский садик, потом в школу, потом на работу. Будто всю жизнь гонится за нами проклятый будильник, не давая отдохнуть как следует. Но, на самом деле, ранний подъем — не наказание, а, скорее счастье. Человек, который научился вставать рано, может успеть сделать десяток вещей, почувствовав себя более успешным и продуктивным. Вот несколько советов, которые помогут вам просыпаться в 4-5 утра, и стать, наконец, успешным человеком.









Зачем это надо

Почему это важно

Записываем время

Что делать с утра

Медленно, но верно