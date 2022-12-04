Самые интересные побеги XX века

Они доказывают, что невозможное возможно, стоит только захотеть. Человеческая воля против беззакония и деньги против закона.
На вражеском бомбардировщике
13 июля 1944 года самолет летчика-истребителя Михаила Девятаева был подбит в воздушном бою в районе Львова. Пилоту удалось покинуть загоревшуюся машину, но при прыжке с парашютом он ударился и потерял сознание. Очнулся на оккупированной территории. Дальше — плен. После неудачного побега из Лодзинского лагеря для военнопленных Михаил оказался на острове Узедом, где шли разработки нового оружия: крылатых ракет «Фау-1» и баллистических «Фау-2». Там, в ракетном центре «Пенемюнде», использовался труд заключенных.
Пути выбраться с острова было два: вплавь или по воздуху. Михаилу удалось уговорить товарищей на второй вариант — на острове был аэродром, а возле летного поля находилось «кладбище» разбитых самолетов. По их обломкам Девятаев, как мог, изучал незнакомые ему машины.
Час икс наступил 8 февраля 1945 года. Пришло время обеда, ремонтники покинули аэродром, и на поле остались только две рабочие пятерки: соратники Михаила и конвоир, которого пришлось вырубить. Команда рванула к давно намеченному бомбардировщику «Хейнкель». Пока товарищи расчехляли моторы, Девятаев забрался на крыло, сбил замок, проник в пилотскую кабину. Но тут их ждал сюрприз: самолет не заводился — не было аккумулятора. В считаные минуты нашли тележку с аккумуляторами, подогнали. Десять человек забрались на борт и спрятались в фюзеляже. Михаил вырулил на взлетную полосу, но бомбардировщик на взлет не шел. Уже выбегали ничего не понимающие немцы. Оказалось, триммеры руля высоты установлены на посадку. Наконец, взлетели.
Немецкий бомбардировщик Heinkel He 111. На одном из таких совершила побег группа летчика Михаила Девятаева
«Хейнкель» уцелел на вражеской территории, но был подбит советскими зенитками. Пилотируемый Девятаевым самолет совершил вынужденную посадку в Польше, в расположении артиллерийской части 61-й армии. Оказалось, что в захваченном советскими пленными бомбардировщике была научная аппаратура, использовавшаяся при испытаниях «Фау». Ее и другие ценные сведения, переданные Девятаевым Сергею Королеву, способствовали тому, что летчик был удостоен звания Героя Советского Союза. Правда, до этого ему, как многим, побывавшим в плену у немцев, пришлось пройти горнило советских лагерей.
На воздушном шаре
Тестирование воздушного шара
Сколько стояла Берлинская стена — с 1961 до 1989 года, — столько и пытались отчаянные головы сбежать с восточной половины на западную. Чтобы преодолеть стену четырехметровой высоты, оснащенную 302 сторожевыми вышками, придумывали самые фантастические способы — от прямолинейных таранов ворот до подкопов.
Электрик Петер Стрельжик и каменщик Гюнтер Ветцель решили покинуть ГДР на воздушном шаре. Задача казалась невыполнимой: шар нужно было сшить тайно от всех, а в гондолу должны были поместиться все домочадцы. Друзья понимали: второго шанса не будет. Дальше начинается история поражений, в которые вмешался случай.
У первого гиганта, что шили ночами Ветцель с женой, ткань пропускала воздух. Тогда по неопытности они купили в соседнем городе огромную партию самой подходящей, по их мнению, хлопковой материи, представившись продавцу сотрудниками кемпинга.
У второго шара оказалась маломощной горелка — шар поднимал только четверых.
Целых полгода бился Стрельжик над правильной горелкой и гондолой. Наконец тихой июльской ночью он погрузил семью и взлетел (Ветцель к тому моменту отказался от затеи). Шар вошел в облако, намок и рухнул в 150 м от границы. По счастью, беглецов не заметили. Из «полосы смерти» семья выбиралась всю ночь. Наутро шар обнаружили, и расследование началось.
Теперь ткань приходилось покупать в разных местах буквально по куску. Время работало против них. Но друзья снова были вместе. Ветцель сшил четвертый по счету шар, Стрельжик смастерил очередную гондолу и горелку. Ночью 16 сентября 1979 года крупнейший в Европе монгольфьер весом почти в 1,5 т и высотой в 25 м взлетел с лесной поляны примерно в 18 милях южнее города Пёснека и в 6 км от границы. В корзине вместе с Петером и Гюнтером находились их жены и четверо детей. Все шло вроде бы хорошо, но шар накренился и пламя горелки лизнуло оболочку. Дул ветер. Продырявленный гигант на двухкилометровой высоте несся в сторону границы. Холод пробирал до костей, мамы пели детям песни, стараясь сохранять бодрость духа. Топливо кончалось быстрее, чем рассчитывали, и в конце концов аэростат упал на землю. Пассажиров спасло то, что баллон сработал как парашют.
Первыми встреченными людьми оказались полицейские городка Найла в Верхней Франконии Вальтер Хамман и Рудольф Гёлькель, которые приехали в лес проверить, что за странный объект стремительно спускается с неба в чащу леса.
Да, это Запад. Да, они сделали это!
В бочке с кислой капустой
В 1904 году военно-окружной суд царской России приговорил одного из основателей Партии социалистов-революционеров (эсеров), террориста Григория Гершуни к пожизненной каторге. Из «окруженной диким безлюдьем гор» Акатуйской каторжной тюрьмы в Сибири бежать было практически невозможно, но ради Гершуни, который был нужен товарищам по партии на свободе, придумали отчаянный план — побег в бочке с капустой.
Заготовка последней была одной из обязанностей каторжан. Бочку подготовили заранее: просверлили два отверстия, полускрытые обручами, для резиновых трубок, чтобы можно было дышать. На голову смельчаку водрузили металлическую тарелку на случай, если какой-нибудь чрезмерно ретивый страж ткнет в щель шашкой. В 8 утра бочка с квашеной капустой была, как положено, отправлена в поселок, в подвал, где беглеца должны были извлечь и переправить дальше. Но поблизости упорно ходили чужие, пришлось ждать. Дышать становилось все труднее. Приток воздуха через трубки будто совсем прекратился. От неосторожного, судорожного движения трубки вывалились, рот и нос Григория стало заливать кислым капустным соком. Умирать в квашеной капусте Гершуни не планировал. Он уперся головой в крышку, поднатужился и, как пушкинский князь Гвидон, «вышиб дно и вышел вон». К счастью, тут уже рядом оказались свои. Беглеца доставили к железной дороге и посадили в поезд до Владивостока, где его вряд ли стали бы искать (обычно все бежали не на Восток, а на Запад). Прибыв, Гершуни сел на японское судно и был таков.
Вплавь
Станислав Курилов
Сестры, живущей в Канаде, в 1970-е годы было достаточно, чтоб сделать человека невыездным. А океанограф Станислав Курилов мечтал побывать за границей. Он, в десять лет переплывший Иртыш, работавший в профильном институте, обучавший глубоководному погружению, просто обязан был выйти на большую воду.
Впрочем, побывать в круизном туре «Из зимы в лето» Станислав имел полное право: лайнер «Советский Союз» следовал из Владивостока до экватора и обратно, не заходя в порты. Конструкция судна Курилова не порадовала: борта имели форму бочонка; внизу, ниже ватерлинии, шли подводные крылья шириной в полтора метра, иллюминаторы в каютах не открывались целиком, а поворачивались на оси, делящей «окно» пополам. Прыгнуть, не разбившись, казалось невозможным. И все-таки место для прыжка в воду, дававшее некоторый шанс на удачу, нашлось: если попасть в небольшой промежуток между крыльями и винтом — возможно, удастся уцелеть. Помогла Станиславу и карта, висящая в капитанской рубке, с маршрутом, координатами и датами. Бежать он решил в ночь на 13 декабря 1974 года, когда лайнер будет проходить мимо филиппинского острова Сиаргао и до берега будет «всего» 10 морских миль (18,5 км).
Лайнер «Советский Союз»
Прыжок с 14-метровой высоты оказался удачным. С собой у ученого были ласты, трубка, маска и перчатки. Два дня и три ночи Курилов боролся с течением, пережил шторм и обезвоживание. Течение не давало доплыть до земли, появившейся в зоне прямой видимости на исходе второго дня, но, к счастью, оно же вынесло его к рифу к южной оконечности острова.
Беглеца подобрали местные рыбаки, год он провел в местной тюрьме, откуда был вызволен с помощью той самой сестры из Канады. С помощью нее и получил канадское гражданство. В СССР его заочно приговорили к десяти годам тюрьмы за измену Родине.
В тележке рудокопа
Хоакин Гусман
Мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка можно было бы назвать опытным «бегуном». Один раз, отсидев четыре из 20 положенных лет, он сбежал в тележке с грязным бельем, услышав, что его собираются передать США.
Через десять лет, в феврале 2014-го, его удалось снова задержать. Но и на этот раз он в заключении не засиделся. Тюрьму строгого режима Альтиплано 60-летний Гусман покинул 12 июля 2015 года. Последний раз его видели входящим в душевую кабину своей камеры. Как выяснилось позже, в полу имелось отверстие, через которое беглец попал в полуторакилометровый тоннель, сделанный явно не наспех — с вентиляцией, освещением, лестницей, — другой конец которого выходил в заброшенный дом.
В строительстве тоннелей Коротышка поднаторел: его наркокартель построил около 90 подобных сооружений, по которым наркотики переправлялись из Мексики в Штаты. Так что неудивительно, что последние объявили за поимку преступника награду в $5 млн. Но пока безрезультатно.
побег Германия Россия Мексика Польша
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии